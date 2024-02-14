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Подросток из Кабардино-Балкарии пошутил про Коран и вскоре пожалел об этом

Подросток из Кабардино-Балкарии пошутил про Коран и вскоре пожалел об этом

Автор:
14 февраля 2024 16:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Кабардино-Балкария   коран   оскорбление   подросток   школьник   
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Сначала попало от сверстников, затем его вызвали в Духовное управление мусульман.

Парень из Кабардино-Балкарии неудачно пошутил про священную мусульманскую книгу. Он взял смятый лист бумаги, сказал:

Шейхи, смотрите, я Кораном ж*** вытираю!

И сделал характерное движение рукой.

Видео мгновенно разлетелось по соцсетям. Шутнику стали звонить и угрожать неизвестные. Потом старшеклассники зажали его в сортире и надавали лещей. Но и это не всё - подростка вызвали в Духовное управление мусульман и провели с ним профилактическую беседу.

По словам главы этой организации:

Я не знаю по какой причине он это сделал. Но есть силы, которые сегодня готовы воспользоваться этим для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Мы живём в правовом государстве и чувства верующих охраняются законом. На уровне государства запрещено не только покушаться на чувства верующих, но и на священное писание.

Сообщают, что школьник за свои действия извинился. А его родителей вызвали в полицию для опроса и дальнейшего разбирательства.

Источник:

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Метки: Видео   Кабардино-Балкария   коран   оскорбление   подросток   школьник   
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19  комментариев
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62k
pynh Час назад
когда чувства неверующих защитят? мне вот противно смотреть на битвы магов и "бебебе" из за книжек
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3k
PtDragon 10 минут назад
Я лично против всех религий - прошлых, существующих и будущих.
Но мне и в голову не придёт демонстративно подтираться священными для других предметами, ведь это оскорбляет людей(которые в отличие от богов вполне реальны).
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11k
Zемляк 15 минут назад
Была б книга священная, то ее испоганить было бы невозможно, если верить в чудеса. А так...
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8k
Allmaster 21 минуту назад
Живу в мусульманской республике. Тут всех вперемешку, стоят и церкви, мечети.
Меж собой переругиваемся беззлобно, но насколько помню, а живу уже 50+ не слышал, чтоб по ценностям проходились, даже в шутку. Причем с разных сторон.
Негласное табу и все это понимают но похоже новое поколение воспитывают как то неправильно.
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499
Денис Веселов 24 минуты назад
Бей сусликов
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Ряды малолетних дол....ов ширятся день ото дня! У вас ещё их нет? Не волнуйтесь! Они могут появится в любой момент!
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11k
BWSHARK 39 минут назад
Я уважаю все конфессии, не надо таранить Коран (я Русский, если что.)
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2k
Палыч 45 минут назад
вызвали в Духовное управление мусульман ©
=======
В смысле "ВЫЗВАЛИ"?!
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5k
4ijik 46 минут назад
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25k
сеньор Леонсио 51 минуту назад
Подросток из Кабардино-Балкарии пошутил про Коран и вскоре пожалел об этом(с)
Повезло , что не умер!
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28k
ПаганецЪ Час назад
Вперёд, в средневековье!
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39k
Александр Час назад
Бланк извинительный Кадырову уже заполнил?
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6k
Трям Час назад
Больные религиозные фанатики!
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194
ruslan d Час назад
Ну когда мозгов нет , люли полезны
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15k
ron Час назад
Я конечно давно не школьник, но пытаюсь понять - мне ни в школе, ни сейчас даже в голову не приходит сделать подобное. Просто как-то не нужно. И неудобно. Да и незачем. Как будто столкнулся с чужим разумом...
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