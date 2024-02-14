Подросток из Кабардино-Балкарии пошутил про Коран и вскоре пожалел об этом

Парень из Кабардино-Балкарии неудачно пошутил про священную мусульманскую книгу. Он взял смятый лист бумаги, сказал:

Шейхи, смотрите, я Кораном ж*** вытираю!

И сделал характерное движение рукой.

Видео мгновенно разлетелось по соцсетям. Шутнику стали звонить и угрожать неизвестные. Потом старшеклассники зажали его в сортире и надавали лещей. Но и это не всё - подростка вызвали в Духовное управление мусульман и провели с ним профилактическую беседу.

По словам главы этой организации: