Подросток из Кабардино-Балкарии пошутил про Коран и вскоре пожалел об этом

Сначала попало от сверстников, затем его вызвали в Духовное управление мусульман.
Парень из Кабардино-Балкарии неудачно пошутил про священную мусульманскую книгу. Он взял смятый лист бумаги, сказал:
Шейхи, смотрите, я Кораном ж*** вытираю!
И сделал характерное движение рукой.
Видео мгновенно разлетелось по соцсетям. Шутнику стали звонить и угрожать неизвестные. Потом старшеклассники зажали его в сортире и надавали лещей. Но и это не всё - подростка вызвали в Духовное управление мусульман и провели с ним профилактическую беседу.
По словам главы этой организации:
Я не знаю по какой причине он это сделал. Но есть силы, которые сегодня готовы воспользоваться этим для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Мы живём в правовом государстве и чувства верующих охраняются законом. На уровне государства запрещено не только покушаться на чувства верующих, но и на священное писание.
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Сообщают, что школьник за свои действия извинился. А его родителей вызвали в полицию для опроса и дальнейшего разбирательства.
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Но мне и в голову не придёт демонстративно подтираться священными для других предметами, ведь это оскорбляет людей(которые в отличие от богов вполне реальны).
Меж собой переругиваемся беззлобно, но насколько помню, а живу уже 50+ не слышал, чтоб по ценностям проходились, даже в шутку. Причем с разных сторон.
Негласное табу и все это понимают но похоже новое поколение воспитывают как то неправильно.
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В смысле "ВЫЗВАЛИ"?!
Повезло , что не умер!