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Россиянка утащила из бара игрушечную машинку, которая оказалась дорогостоящим коллекционным "Фольксвагеном"

Россиянка утащила из бара игрушечную машинку, которая оказалась дорогостоящим коллекционным "Фольксвагеном"

Автор:
12 октября 2023 19:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   бар   кража   машинка   полиция   уголовное дело   ценность   
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Это вам не игрушки. Женщине грозит реальный тюремный срок.

Столичные полицейские разыскивают посетительницу винного бара, которая прихватила из шкафа миниатюрную копию машины "Фольксваген Битл". Исчезновение машинки работники бара заметили не сразу, но когда обнаружили пропажу, забили тревогу.


Как рассказала менеджер заведения, "жучок" был не только важным элементом интерьера, но и стоил целых 167 тысяч рублей. По словам девушки, это коллекционная миниатюра легендарного авто ручной сборки.


Как сообщают СМИ, инцидент произошёл в одном из баров на Большом Патриаршем переулке. На записи с камеры наблюдения видно, что за столиком рядом со стендом, где находилась похищенная вещь, сидели четыре посетительницы, одна из которых перед выходом засунула машинку в сумочку и спокойно покинула заведение. "Угонщице" грозит до двух лет колонии по ст. 158 УК РФ ("Кража").

И ещё одно женское преступление из столицы. Ранее судимая гопница антисоциально настроенная девушка средь бела дня подошла на улице к прохожей и устроила гоп-стоп — она потребовала отдать ей брендовые солнцезащитные очки. Получив отказ, она сорвала с головы жертвы очки и скрылась. Грабительницу быстро вычислили по уличным камерам и задержали. На неё завели дело по ст. 161 УК РФ ("Грабёж"), но задерживать до суда не стали, отпустив под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Метки: Видео   бар   кража   машинка   полиция   уголовное дело   ценность   
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7  комментариев
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6k
Трям Час назад
"она потребовала отдать ей брендовые солнцезащитные очки. "
Переслушала в кабаке "очки как у собчак" )))

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7k
perekrestok 5 минут назад
Ну как то непонятно - зачем машинку утащила? Возраст вроде как уже не для игрушечных машинок, для ребенка можно было бы купить что нибудь поновее. Так что загадка какая то!
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5k
Rubiroid_47 12 минут назад
А ты еще поди докажи что это коллекционная миниатюра легендарного авто ручной сборки которая стоит целых 167 тысяч рублей.
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1k
ФЫВАПРОЛ 21 минуту назад
"дорогостоящим коллекционным "Вольксвагеном" " - уточните, а что за модель такая? Действительно, наверное, редкая, потому, что такой фирмы нет.
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492
Konstantin Lebedev 22 минуты назад
Burzum, выучи, пожалуйста, раз и навсегда: Фольксваген.
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35k
albedo Полчаса назад
Воровать в Москве - надо совсем ума не иметь - весь город утыкан камерами.
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173
Инякин Евгений 2 часа назад
Женщину грозит. Осталось понять, кому она грозит
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