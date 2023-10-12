Россиянка утащила из бара игрушечную машинку, которая оказалась дорогостоящим коллекционным "Фольксвагеном"

Столичные полицейские разыскивают посетительницу винного бара, которая прихватила из шкафа миниатюрную копию машины "Фольксваген Битл". Исчезновение машинки работники бара заметили не сразу, но когда обнаружили пропажу, забили тревогу.





Как рассказала менеджер заведения, "жучок" был не только важным элементом интерьера, но и стоил целых 167 тысяч рублей. По словам девушки, это коллекционная миниатюра легендарного авто ручной сборки.





Как сообщают СМИ, инцидент произошёл в одном из баров на Большом Патриаршем переулке. На записи с камеры наблюдения видно, что за столиком рядом со стендом, где находилась похищенная вещь, сидели четыре посетительницы, одна из которых перед выходом засунула машинку в сумочку и спокойно покинула заведение. "Угонщице" грозит до двух лет колонии по ст. 158 УК РФ ("Кража").