Россиянка утащила из бара игрушечную машинку, которая оказалась дорогостоящим коллекционным "Фольксвагеном"

Это вам не игрушки. Женщине грозит реальный тюремный срок.
Столичные полицейские разыскивают посетительницу винного бара, которая прихватила из шкафа миниатюрную копию машины "Фольксваген Битл". Исчезновение машинки работники бара заметили не сразу, но когда обнаружили пропажу, забили тревогу.
Как рассказала менеджер заведения, "жучок" был не только важным элементом интерьера, но и стоил целых 167 тысяч рублей. По словам девушки, это коллекционная миниатюра легендарного авто ручной сборки.
Как сообщают СМИ, инцидент произошёл в одном из баров на Большом Патриаршем переулке. На записи с камеры наблюдения видно, что за столиком рядом со стендом, где находилась похищенная вещь, сидели четыре посетительницы, одна из которых перед выходом засунула машинку в сумочку и спокойно покинула заведение. "Угонщице" грозит до двух лет колонии по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Источник:
И ещё одно женское преступление из столицы. Ранее судимая
гопница антисоциально настроенная девушка средь бела дня подошла на улице к прохожей и устроила гоп-стоп — она потребовала отдать ей брендовые солнцезащитные очки. Получив отказ, она сорвала с головы жертвы очки и скрылась. Грабительницу быстро вычислили по уличным камерам и задержали. На неё завели дело по ст. 161 УК РФ ("Грабёж"), но задерживать до суда не стали, отпустив под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Источник:
Источник:
- В Москве задержали трансгендера Хилми за публичную демонстрацию порнографии
- Некавказская пленница: конюх-узбек похитил в Калининграде школьницу, чтобы увезти её на родину и жениться
- Девушка принесла найденные на улице деньги в полицию, но там их заменили на билеты банка приколов
- В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и подпалил Коран прямо в мечети
- "Катя жила по своей воле": мать челябинского насильника, 14 лет удерживавшего женщину в плену, не верит в вину сына
Переслушала в кабаке "очки как у собчак" )))