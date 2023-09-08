"Наговорил лишнего": в Санкт-Петербурге задержали "ММА-блогера", призвавшего "поставить русских на колени"

В отношении 33-летнего Амида Юсубова возбуждено уголовное дело, а сам задержанный по традиции извинился.
На днях Амид Юсубов в своих соцсетях выложил голосовые сообщения, в которых призвал подписчиков к насилию. Радикальный исламист из Белгородской области, не стесняясь, рассказал о своей ненависти к русскому народу. Он предложил вспомнить имама Шамиля и "встать" против славян, чтобы "русские подметали улицы". На покорение "неверных" Юсупов отвёл два часа - именно такого времени, по его словам, хватит, чтобы "поставить русских на колени".
Осторожно! Видео содержит призывы к насилию, разжиганию межнациональной розни и нецензурную лексику!
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Вскоре публикации Юсубов, видимо поняв, что "дело пахнет керосином", выложил еще одно обращение - уже с извинениями. Дескать, был пьян и ничего не помнит.
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Однако извинения не помогли. Блогера задержали. Теперь он является фигурантом уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). Сам он сожалеет, но особого раскаяния в словах нет. Уже после задержания повторяет, что не помнит, о чём говорил, т.к. был не в себе.
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Сейчас с ним работают следователи. В ближайшее время будет решён о вопрос об избрании Юсубову меры пресечения.
Блогер зарегистрирован в Белгородской области, однако живёт в Северной столице. Ранее он уже имел проблемы с законом, был судим за побои и привлекался за распитие алкоголя с малолетками. По новой статье обвиняемому грозит до шести лет колонии.
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Нужно ему посидеть и подумать, долго, очень долго. Хорошо подумать....
Тогда всех этих храбрых овцейобов можно спокойно выкинуть из страны с пожизненным баном по биометрии...
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<<Дескать, был пьян и ничего не помнит.>>
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этот ущербный реально думает что это сработает в качестве оправдания?
посадить эту обезьяну в клетку на долго и подписчиков его тоже всех за забор, на крытку, лет на десять каждого. пусть сидят и думают как хорошо когда хотя бы кормят два раза вдень. падлы е_учие, сукаб_ять!!!!!!
Сцуко, умом выделятся нужно!