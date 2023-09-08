"Наговорил лишнего": в Санкт-Петербурге задержали "ММА-блогера", призвавшего "поставить русских на колени"

Сейчас с ним работают следователи. В ближайшее время будет решён о вопрос об избрании Юсубову меры пресечения.

Блогер зарегистрирован в Белгородской области, однако живёт в Северной столице. Ранее он уже имел проблемы с законом, был судим за побои и привлекался за распитие алкоголя с малолетками. По новой статье обвиняемому грозит до шести лет колонии.