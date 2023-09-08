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"Наговорил лишнего": в Санкт-Петербурге задержали "ММА-блогера", призвавшего "поставить русских на колени"

"Наговорил лишнего": в Санкт-Петербурге задержали "ММА-блогера", призвавшего "поставить русских на колени"

Автор:
08 сентября 2023 10:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Юсубов   извинения   полиция   радикализм   уголовное дело   
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В отношении 33-летнего Амида Юсубова возбуждено уголовное дело, а сам задержанный по традиции извинился.

На днях Амид Юсубов в своих соцсетях выложил голосовые сообщения, в которых призвал подписчиков к насилию. Радикальный исламист из Белгородской области, не стесняясь, рассказал о своей ненависти к русскому народу. Он предложил вспомнить имама Шамиля и "встать" против славян, чтобы "русские подметали улицы". На покорение "неверных" Юсупов отвёл два часа - именно такого времени, по его словам, хватит, чтобы "поставить русских на колени".




Вскоре публикации Юсубов, видимо поняв, что "дело пахнет керосином", выложил еще одно обращение - уже с извинениями. Дескать, был пьян и ничего не помнит.


Однако извинения не помогли. Блогера задержали. Теперь он является фигурантом уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). Сам он сожалеет, но особого раскаяния в словах нет. Уже после задержания повторяет, что не помнит, о чём говорил, т.к. был не в себе.



Сейчас с ним работают следователи. В ближайшее время будет решён о вопрос об избрании Юсубову меры пресечения.


Блогер зарегистрирован в Белгородской области, однако живёт в Северной столице. Ранее он уже имел проблемы с законом, был судим за побои и привлекался за распитие алкоголя с малолетками. По новой статье обвиняемому грозит до шести лет колонии.

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Метки: Видео   Юсубов   извинения   полиция   радикализм   уголовное дело   
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46  комментариев
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Сергей А 53 минуты назад
Кто нибудь объясните этому гастарбайтеру что опьянение - отягчающее обстоятельство
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14k
Рафаэль Закиров Минуту назад
Отдайте его Рамзану. Он научит его как правильно общаться с русскими людьми.
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47
Konstantin Klipikov 3 минуты назад
"Исламист" и "был пьян"? Аллах проклял 11 человек, связанных с вином, то того, кто выращивает виноград до того, кто смотрит, как пьет мусульманин. Ты уж, как у православных говорят или крест сними, или штаны надень.
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1k
Vladislav 4 минуты назад
Отп.из.дить это чучело черножопое и на.х.ер в аул без права въезда !
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5k
Kozlodoev 4 минуты назад
Лоботомия поможет.
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1k
Дмитрий Богданов 9 минут назад
Истина в вине! Когда человек пьян, у него исчезает фильтр между мозгом и языком. Он говорит как, как думает на самом деле.
Нужно ему посидеть и подумать, долго, очень долго. Хорошо подумать....
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Григорий 11 минут назад
на кол мразь ублюдочную! кровью смывай чёрт дырявый.
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47k
Aleksandr 15 минут назад
Нужно всего лишь ввести процедуру лишения гражданства.
Тогда всех этих храбрых овцейобов можно спокойно выкинуть из страны с пожизненным баном по биометрии...
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310k
Adat 15 минут назад
Петух обыкновенный.
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40k
Notan Blaine 15 минут назад
Ни чего не будет, максимум штраф в пару тысяч. Уже давно известно, что в России за оскорбления русских ни чего не бывает, особенно если диаспора подключится и объяснит следователям, что они не правы.
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2k
Сергей Викторович 17 минут назад
Наказывать и жестко, что не было как с молдовашкой никоглаем - извинился, слинял и стал дальше поливать грязью нашу страну, наших людей, наших воинов.
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17k
Shtoppi 18 минут назад
<<Радикальный исламист из Белгородской области, не стесняясь, рассказал о своей ненависти к русскому народу. Он предложил вспомнить имама Шамиля и "встать" против славян, чтобы "русские подметали улицы".>>
------------
<<Дескать, был пьян и ничего не помнит.>>
------------
этот ущербный реально думает что это сработает в качестве оправдания?
посадить эту обезьяну в клетку на долго и подписчиков его тоже всех за забор, на крытку, лет на десять каждого. пусть сидят и думают как хорошо когда хотя бы кормят два раза вдень. падлы е_учие, сукаб_ять!!!!!!
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3k
Pijavka 19 минут назад
Ах вот зачем ему борода. С бородой "Слюшай грозний такой, весь горец вааще опасний, даа", а как побрили - обсос-обсосом
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13k
кот базилий 20 минут назад
Вот истинное лицо и мысли дикарей в отношении к русским. "Откровения дикого человека"
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1k
Лебовски 21 минуту назад
У этого гомункула в словах кроме всего еще и разжигание межнацональной розни, и призыв к свержению власти, экстремизм и тд. Даже терроризм можно притянуть. Дайте ему по полной.
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3k
* You All 24 минуты назад
валил бы к себе на историческую родину
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3k
Роман 24 минуты назад
он забыл сказать, что их предки овец пасли и государства в итоге не построили. Что ему мешает и сейчас ехать на родину и гордо пасти овец, как раньше?
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28k
Lehoia Полчаса назад
А почему это правоверный сын осла и овцы был пьян?
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81k
Доктор Джонс Полчаса назад
Что ни му.дак - то боец ММА, что не боец ММА - то му.дак...
Сцуко, умом выделятся нужно!
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591
Василий Полчаса назад
почему бы этим всем крутым парням из ислама не собраться в одном месте и не жить долго и счастливо ? наверняка они жили бы лучше, чем мы. и технологии были бы круче и экономика и женщины у них лучше. зачем так страдать то ? выходить куда то за пределы своего прекрасного исламского мира и оскорбляться на каждом шагу?
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Федор Медведев Полчаса назад
в свиную шкуру замотать и в свином же дерьме утопить
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