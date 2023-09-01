Некавказская пленница: конюх-узбек похитил в Калининграде школьницу, чтобы увезти её на родину и жениться

16-летней девушке хитростью удалось освободиться, сообщив о похищении родителям.
22-летний Самандар работал конюхом в конном клубе Калининграда. Молодой мужчина много трудился, но страдал без женской ласки. А потом он стал обращать внимание на девушек, занимавшихся в клубе и заприметил 16-летнюю наездницу. Как говорят сотрудники конюшни, девушка просто вежливо улыбалась Самандару, благодаря за заботу о лошадях, но он воспринял проявление благодарности по-своему - как знак внимания.
Конный клуб расположен в лесном массиве, и узбек решил, что пора познакомиться с девушкой в неформальной обстановке. Он утянул её в лес, где попытался изнасиловать. Лене удалось избежать страшного, пойдя на хитрость. Она сообщила, что конюх ей тоже нравится, но лучше, если первый секс у них состоится не в лесу, а в более комфортном месте. Когда пара вышла на дорогу, девушка стала бросаться к проезжающим мимо машинам с криками «Помогите!». Никто из автомобилистов не остановился, и конюх утащил наездницу в свою комнату при конюшне, а затем, угрожая ножом, избил.
После этого он вызвал такси (предположительно действовал через своего земляка) и под угрозой расправы повёз Лену в аэропорт, чтобы улететь на родину. Девушка испугалась и покорно шла с Самандаром, однако в аэропорту поняла, что ещё чуть-чуть, и из этой истории ей не удастся выпутаться. Она уговорила отпустить её в туалет, где, к счастью, оказались и другие посетительницы. Пленница упросила женщин дать ей телефон, чтобы связаться со своими родителями. Затем была вызвана полиция. Миграционные службы аэропорта задержали похитителя.
Как сообщают СМИ, Самандар и у себя на родине имел конфликты с законом - в биографии молодого узбека уже были эпизоды с домогательствами.
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Что касается инцидента от 29 августа, СУ СК РФ по Калининградской области сообщило о возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 162 УК РФ «Похищение человека»). Сейчас его фигурант находится в изоляторе временного содержания. Председатель СК Бастрыкин поручил принять меры к заключению уроженца Узбекистана под стражу.
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Я не буду.
К сожалению до тех пор, покуда мы будем жить с мыслью "моя хата справа!", ни чего в нашей стране не наладится! На 100% уверен, что в СССР остановилась бы первая же машина и вдобавок этого мастурбека бы ещё на тросе в отдел притащил бы за такое! Куда мы катимся...эх