FISHKINET
Сообщество Криминал 2112 постов • 354 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Некавказская пленница: конюх-узбек похитил в Калининграде школьницу, чтобы увезти её на родину и жениться

Некавказская пленница: конюх-узбек похитил в Калининграде школьницу, чтобы увезти её на родину и жениться

Автор:
01 сентября 2023 13:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Калининград   СК РФ   конный клуб   конюшня   полиция   похищение человека   уголовное дело   
1730
2
1

16-летней девушке хитростью удалось освободиться, сообщив о похищении родителям.

22-летний Самандар работал конюхом в конном клубе Калининграда. Молодой мужчина много трудился, но страдал без женской ласки. А потом он стал обращать внимание на девушек, занимавшихся в клубе и заприметил 16-летнюю наездницу. Как говорят сотрудники конюшни, девушка просто вежливо улыбалась Самандару, благодаря за заботу о лошадях, но он воспринял проявление благодарности по-своему - как знак внимания.

Конный клуб расположен в лесном массиве, и узбек решил, что пора познакомиться с девушкой в неформальной обстановке. Он утянул её в лес, где попытался изнасиловать. Лене удалось избежать страшного, пойдя на хитрость. Она сообщила, что конюх ей тоже нравится, но лучше, если первый секс у них состоится не в лесу, а в более комфортном месте. Когда пара вышла на дорогу, девушка стала бросаться к проезжающим мимо машинам с криками «Помогите!». Никто из автомобилистов не остановился, и конюх утащил наездницу в свою комнату при конюшне, а затем, угрожая ножом, избил.


После этого он вызвал такси (предположительно действовал через своего земляка) и под угрозой расправы повёз Лену в аэропорт, чтобы улететь на родину. Девушка испугалась и покорно шла с Самандаром, однако в аэропорту поняла, что ещё чуть-чуть, и из этой истории ей не удастся выпутаться. Она уговорила отпустить её в туалет, где, к счастью, оказались и другие посетительницы. Пленница упросила женщин дать ей телефон, чтобы связаться со своими родителями. Затем была вызвана полиция. Миграционные службы аэропорта задержали похитителя.


Как сообщают СМИ, Самандар и у себя на родине имел конфликты с законом - в биографии молодого узбека уже были эпизоды с домогательствами.


Что касается инцидента от 29 августа, СУ СК РФ по Калининградской области сообщило о возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 162 УК РФ «Похищение человека»). Сейчас его фигурант находится в изоляторе временного содержания. Председатель СК Бастрыкин поручил принять меры к заключению уроженца Узбекистана под стражу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Калининград   СК РФ   конный клуб   конюшня   полиция   похищение человека   уголовное дело   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
A Час назад
Девочка молодчина и умница. А обезьяну нужно кастрировать за такое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
30k
Aqueronte 2 минуты назад
Его грохнуть тихонько и труп прикопать. Это не человек, это животное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
BarOb 5 минут назад
Опять диаспоре тратится на вызволение саламандра. Так скоро всю диаспору разорят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Иван Охолбыстин 5 минут назад
Она с собой заграничный паспорт носит постоянно? Таксиста попросить о помощи проблема? В аэропорту только крикни, что то не то, тут же скрутят, да и вообще странно как то это всё ))) Узбека кастрировать и выгнать из страны без возможности возвращения нечего его в Российской тюрьме кормить бесплатно, разве что не надолго чтоб почувствовал как относятся к тем кто такие поступки совершает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubiroid_47 7 минут назад
Су*ка... ублюдочная тварь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Крымчанка 9 минут назад
Вопрос один - когда перестанут завозить в страну этот мусор? Конюх с криминальным прошлым это тоже "незаменимый специалист"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай 9 минут назад
смотри как а Шурыгиной на слово поверили о износиловании, а здесь только похищение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
Aндреич 15 минут назад
Сейчас чурбанская диаспора занесёт бабла кому надо и через месяц этот гамадрил будет на свободе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
Алексей Павлиди 16 минут назад
А что вы лица прячете? Диаспора, как обычно, его выкупит и он снова возьмётся за своё. Покажите народу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi 20 минут назад
дикарь е_учий сукабл_ть!!! все они, мрази, такие - немытые звери.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Pyramid Head 21 минуту назад
четвертовать на той же конюшне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Аааа 38 минут назад
И как бы он ее на погранконтролле вывез? На несовершеннолетних нужно нотариальное согласие от родителей даже если старший брат или бабушка сопровождает, а тут просто посторонний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
491
Человек Разумный 50 минут назад
зато теперь женским вниманием на видео он не обделен :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
banzai7 53 минуты назад
Не надо улыбаться узбекам.
Я не буду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
Konst 54 минуты назад
Когда пара вышла на дорогу, девушка стала бросаться к проезжающим мимо машинам с криками «Помогите!». Никто из автомобилистов не остановился.
К сожалению до тех пор, покуда мы будем жить с мыслью "моя хата справа!", ни чего в нашей стране не наладится! На 100% уверен, что в СССР остановилась бы первая же машина и вдобавок этого мастурбека бы ещё на тросе в отдел притащил бы за такое! Куда мы катимся...эх
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
FatZilla 56 минут назад
А вообще тех кто преступления совершают, будучи гражданами другого государства вносят в какой-то список чёрный чтобы потом в принципе разрешения на въезд не давать? Набедокурил, арестовали, депортировали, внесли в список и больше не въедешь вообще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
FatZilla 57 минут назад
Я не пойму, у них вообще с женщинами напряжёнка или что? То есть он даже жениться готов, то есть по-серьёзному всё и никто на родине не хочет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Dobry vojak Svejk 57 минут назад
Этому ган.дона отрезать всё лишнее и скинуть на границе. Пусть подорожником подтерётся и пи.дует в свой аул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Летучий Мыш Час назад
Повезло девчонке, что не изнасиловал, не зарезал и отвёз в аэропорт, а не на хату какую нибудь или в лес после её первой попытки побега. Как он билет на неё покупать собирался, я не понимаю, но хорошо, что тупой узбек попался. Не растерялась не смотря ни на что, молодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
neskaju20 Час назад
Да что за проблема у неандертальцев этих? Если фляга свистит от спермотоксикоза, ну подрочи, отпустит. Что за проблема [мат] свой в штанах держать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183646



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого
25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого
Как снимали фильм "Водный мир": кадры со съемок и интересные факты
Как снимали фильм "Водный мир": кадры со съемок и интересные факты
Набирающие популярность в сообществах
Откажутся ли Дачники от автомобилей?
Откажутся ли Дачники от автомобилей?
Канопе под океанскими крыльями
Канопе под океанскими крыльями
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#Еда#знаменитости#дети#факты#кино#фильм#кража
#Прикол#Юмор#история#США#новости#сарказм#полиция#деньги#кот#машина
#интересное#люди#шоу бизнес#девушки#позитив#СССР#интересно#Разное#актеры#школа
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и подпалил Коран прямо в мечети В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и подпалил Коран прямо в мечети "Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания "Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у... В Орловской области цыгане толпой напали на сельчан из-за замечания В Орловской области цыгане толпой напали на сельчан из-за замечания Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов

На что жалуетесь?

Вернуться