"Я на вас такую жалобу накатаю!": тамбовский чиновник, пойманный на незаконной охоте, угрожает "большими проблемами"

Врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова заподозрили в незаконной охоте, когда в авто, где он ехал, обнаружили карабин, а в сопровождавшей его машине - части туши косули. Чиновник намекнул, что с ним лучше не связываться.
10 февраля на трассе «Каспий» сотрудники ГИБДД остановили две машины. В одной из них в качестве пассажира ехал высокопоставленный чиновник, в другом же авто нашли косвенные доказательства незаконной охоты - фрагменты туши убитой косули.
Сначала господа-охотники не могли внятно объяснить, откуда в их машинах оружие, следы крови и т.д. Затем Овчинников всё-таки взял удар на себя и сказал, что едет с охоты, а остальные его просто сопровождают. Однако в выражениях чиновник особо не сдерживался и пообещал инспекторам ГИБДД "большие проблемы", а также заявил, что он с его должностью может организовать охоту где угодно.
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Интересно, что в разговоре с правоохранителями Овчинников представился Алексеем Валерьевичем, хотя он Алексей Владимирович.
На следующий день после этого разговора при осмотре территории охотничьей базы в Первомайском районе Тамбовской области (близ деревни Лычное,) полицейские обнаружили останки как минимум трех косуль. В кучу были сложены три головы убитых животных и 99 кусков разделанных туш. Кроме этого были найдены следы снегохода, а сама техника "Ямаха" плюс карабин Хова-1500 калибра 7,62 мм,, тепловизор и разделочная пила находились в одном из домиков на территории базы. Видимо, к охоте чиновника готовились основательно.
МВД Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба (п. «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ). За это предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
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Он кстати ошибся, когда свою должность называл. ЭКС министр...
- Вы что идиот?
- Ой, а это обязательное условие?
А у них одно на уме: князь, я или не князь!
P.S. Синдром Рашкина никого ничему не научил.