"Я на вас такую жалобу накатаю!": тамбовский чиновник, пойманный на незаконной охоте, угрожает "большими проблемами"

10 февраля на трассе «Каспий» сотрудники ГИБДД остановили две машины. В одной из них в качестве пассажира ехал высокопоставленный чиновник, в другом же авто нашли косвенные доказательства незаконной охоты - фрагменты туши убитой косули.





Сначала господа-охотники не могли внятно объяснить, откуда в их машинах оружие, следы крови и т.д. Затем Овчинников всё-таки взял удар на себя и сказал, что едет с охоты, а остальные его просто сопровождают. Однако в выражениях чиновник особо не сдерживался и пообещал инспекторам ГИБДД "большие проблемы", а также заявил, что он с его должностью может организовать охоту где угодно.



