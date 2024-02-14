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"Я на вас такую жалобу накатаю!": тамбовский чиновник, пойманный на незаконной охоте, угрожает "большими проблемами"

"Я на вас такую жалобу накатаю!": тамбовский чиновник, пойманный на незаконной охоте, угрожает "большими проблемами"

Автор:
14 февраля 2024 14:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Тамбовская область   министр здравоохранения   незаконная охота   охота   полиция   уголовное дело   
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Врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова заподозрили в незаконной охоте, когда в авто, где он ехал, обнаружили карабин, а в сопровождавшей его машине - части туши косули. Чиновник намекнул, что с ним лучше не связываться.

10 февраля на трассе «Каспий» сотрудники ГИБДД остановили две машины. В одной из них в качестве пассажира ехал высокопоставленный чиновник, в другом же авто нашли косвенные доказательства незаконной охоты - фрагменты туши убитой косули.


Сначала господа-охотники не могли внятно объяснить, откуда в их машинах оружие, следы крови и т.д. Затем Овчинников всё-таки взял удар на себя и сказал, что едет с охоты, а остальные его просто сопровождают. Однако в выражениях чиновник особо не сдерживался и пообещал инспекторам ГИБДД "большие проблемы", а также заявил, что он с его должностью может организовать охоту где угодно.


Интересно, что в разговоре с правоохранителями Овчинников представился Алексеем Валерьевичем, хотя он Алексей Владимирович.


На следующий день после этого разговора при осмотре территории охотничьей базы в Первомайском районе Тамбовской области (близ деревни Лычное,) полицейские обнаружили останки как минимум трех косуль. В кучу были сложены три головы убитых животных и 99 кусков разделанных туш. Кроме этого были найдены следы снегохода, а сама техника "Ямаха" плюс карабин Хова-1500 калибра 7,62 мм,, тепловизор и разделочная пила находились в одном из домиков на территории базы. Видимо, к охоте чиновника готовились основательно.


МВД Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба (п. «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ). За это предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Видео   Тамбовская область   министр здравоохранения   незаконная охота   охота   полиция   уголовное дело   
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4k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
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62k
Андрей 2 минуты назад
Очередной идиот.
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214
Dmitry N 7 минут назад
На голума похож)
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11k
Алексей 15 минут назад
Был уже одни такой недано,яйца отлетели махом у него после огласки
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185
dasn7 16 минут назад
Переведут как Орлову на синекуру в счётную палатку или реально накажут?
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185
dasn7 18 минут назад
Кабаны там водятся, а вот чтоб такие волчары... Ишь зырит-то как!
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21k
Luc72 19 минут назад
А как же изъятие орудий преступления?
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10k
MPEG-8 19 минут назад
Отмажется, скажет тепловизор некачественный, думал по зайцам стрелял, а оно вон чё.
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10k
Дмитрий 20 минут назад
Ну что там? Кто из Тамбовской области есть? Волка этого уже турнули из "министров"?
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38k
АнтонПолднев 24 минуты назад
Вот читаю подобные статьи и просто охреневаю с наших чиновников. Они реально не подключают себе интернет и телевидение? Просто другого объяснения такому поведению я не вижу. Ну сколько их уже погорело на этом? Или они не знают, что ГИБДД сейчас всё пишет? Или они не знают, что такое "общественный резонанс" и чем он бывает вызван. Надо не бычку включать, а тихо мирно со всем соглашаться, тогда, возможно, весь инцидент благополучно на тормозах спустят. Нет, бдь, надо показать кто здесь царь и бог. Гаишники молодцы, что заднюю не дали. А мы теперь посмотрим у кого "будут такие проблемы, что вы о.х.у.еете".
Он кстати ошибся, когда свою должность называл. ЭКС министр...
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13k
Андрей А 24 минуты назад
Очередной окуевший хозяин жизни!
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32k
Владимир Полчаса назад
Опять охотник.. Им что, западло лицензию купить?
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11k
Борис Карабанов Полчаса назад
Блин, я, конечно, не Ламброзо, но , как говорил профессор Мальцев...
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14k
gavrosh Полчаса назад
Вот понять их не могу. При таких должностях и бабках, труда не составит, организовать легальную охоту!
А у них одно на уме: князь, я или не князь!
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853
Андрей Понамарев Полчаса назад
На Голлума похож...
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6k
pinbalist Полчаса назад
Первая мысль при взгляде на фото - "рожа протокольная".
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59k
alertol Полчаса назад
Другое бесит, что такого человека поставили министром. Явно через "постель" (или другими коррупционными способами) прошерстить бы всех причастных и на нары, и поставить нормальных людей. (Найти их тяжело, но не невозможно)
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6k
Lexx Полчаса назад
Howa M1500 это не охотничий карабин, а самая что ни на есть снайперская винтовка. Состоит на вооружении в японской армии. 222-ю статью ему не хотят в довесок накинуть? А то так в следующий раз, поедет какой нибудь "Шилке" охотится.
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39k
Александр Полчаса назад
Нужно переодеть этого васиича-валерича в косулю и поохотиться на него. Таких упырей нужно изничтожать.
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
А что вы думаете об этом? Думаю, что МВД Табовской области пришел конец. Этот волк тамбовский всех уволит.
P.S. Синдром Рашкина никого ничему не научил.
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