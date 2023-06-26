Марк Цукерберг показал, как он готовится к бою с Илоном Маском

Пользователи сети не поверили в то, что бой на самом деле состоится. Но Цукерберг, видимо, настроен очень серьёзно и уже готовится к поединку. Лекс Фридман опубликовал в Twitter видео, на котором он тренирует джиу-джитсу вместе с Марком Цукербергом. Кроме этого, глава Meta* также увлекается ММА.