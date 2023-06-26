FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7689 постов • 878 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Марк Цукерберг показал, как он готовится к бою с Илоном Маском

Марк Цукерберг показал, как он готовится к бою с Илоном Маском

Автор:
26 июня 2023 14:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: twitter   ufc   Илон Маск   Марк Цукерберг   Юмор   интересное   кто кого   фото   
1521
3
1

Американские бизнесмены не на шутку поссорились в Twitter. Цукерберг пытается создать новую социальную сеть, которая будет сильно похожа на Твиттер. Из-за этого Маск обиделся и вызвал Цукерберга на бой.

Пользователи сети не поверили в то, что бой на самом деле состоится. Но Цукерберг, видимо, настроен очень серьёзно и уже готовится к поединку. Лекс Фридман опубликовал в Twitter видео, на котором он тренирует джиу-джитсу вместе с Марком Цукербергом. Кроме этого, глава Meta* также увлекается ММА.

Конфликт бизнесменов начался из-за желания Цукерберга создать социальную сеть аналог Twitter. Это не понравилось Маску и он вызвал главу Meta* на бой. Маск уточнил, что будет использовать боевую тактику "морж", то есть просто ляжет на противника. Мама Илога Маска вмешалась в ссору и запретила проводить бой. Но сын не послушал её.

В свою очередь президент UFC Дэйна Уайт считает, что подобный мордобой станет самым эпохальным событием не только в сфере IT, но и будет самым зрелищным за всю современную историю спорта.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: twitter   ufc   Илон Маск   Марк Цукерберг   Юмор   интересное   кто кого   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Василий Афиногенов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Smiley 19 минут назад
Борьба нанайских мальчиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
SolomonA 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Денис Защихин Час назад
Реально?? Он так готовится? Похоже что его просто нежат, а не тренируют, где тренировка то.. Показали бы спаринг хотя-бы, если бой будет таким же, я больше ни когда такое смотреть не смогу..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 2 часа назад
Мама сказала -НЕТ!
Слушайте родителей, пожалуйста...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
335579



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Намешалось
Намешалось
Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео)
Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная фара

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#автомобили#Россия#США#Прикол#люди#истории#Автовсячина#собака
#в мире#история#автомир#ДТП#аварии#интересное#позитив#новости#Спорт#драка
#интересно#машина#Юмор#кино#авто аварии#животные#девушки#факты#Жизнь#Девушка
Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео) Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться