Марк Цукерберг показал, как он готовится к бою с Илоном Маском

Американские бизнесмены не на шутку поссорились в Twitter. Цукерберг пытается создать новую социальную сеть, которая будет сильно похожа на Твиттер. Из-за этого Маск обиделся и вызвал Цукерберга на бой.
Пользователи сети не поверили в то, что бой на самом деле состоится. Но Цукерберг, видимо, настроен очень серьёзно и уже готовится к поединку. Лекс Фридман опубликовал в Twitter видео, на котором он тренирует джиу-джитсу вместе с Марком Цукербергом. Кроме этого, глава Meta* также увлекается ММА.
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Конфликт бизнесменов начался из-за желания Цукерберга создать социальную сеть аналог Twitter. Это не понравилось Маску и он вызвал главу Meta* на бой. Маск уточнил, что будет использовать боевую тактику "морж", то есть просто ляжет на противника. Мама Илога Маска вмешалась в ссору и запретила проводить бой. Но сын не послушал её.
В свою очередь президент UFC Дэйна Уайт считает, что подобный мордобой станет самым эпохальным событием не только в сфере IT, но и будет самым зрелищным за всю современную историю спорта.
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