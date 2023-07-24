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Именно так выглядит "молодой учёный": пользователи сети обратили внимание на обложки научного журнала

Именно так выглядит "молодой учёный": пользователи сети обратили внимание на обложки научного журнала

Автор:
24 июля 2023 12:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   журнал   издательство   интересное   молодой учёный   обложки   фото   
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Вот уже 14 лет еженедельно выходит научный журнал "Молодой учёный". Журнал печатается в Казани и на обложках издания часто можно увидеть фотографии учёных. Вот только они совсем не молоды!

Пользователи сети Twitter обратили внимание на журнал "Молодой учёный". Научный журнал выходит еженедельно. На обложках журнала помещены фотографии учёных, которые так или иначе прославили науку.

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Парадокс в том, что на обложке изображены совсем не молодые учёные. А иногда и не совсем учёные.

Издательство помешает иногда на обложки даже героев сериалов и фильмов, так или иначе связанных с наукой.

Журнал молодой учёный еженедельно публикует научные статьи молодых учёных, оттуда и название.

Но вот учёные с обложки не очень похожи на молодых. Может быть молодых учёных не существует?

Пользователи Twitter обратили внимание на обложки.

В комментариях к посту пользователи принялись шутить.

А другие учёные даже высказали своё отношение к политике журнала.

Источник:

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Метки: Юмор   журнал   издательство   интересное   молодой учёный   обложки   фото   
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5  комментариев
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Б.Касторский 2 часа назад
1. Возможно журнал для молодых учёных. Не задумывались?
2. Если бы общество с такой же радостью принимало ученых и их открытия как "звезд", может бы глянец выходил бы с умными людьми, а не гомиками и бабами в трусах?

А так, как-то и не смешно.
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Алексей 7 минут назад
Намедни одна пожилая дама сказала, что ДедБидон ребёнок! Так что на обложках одни дети, а не молодые люди.
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