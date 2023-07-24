Именно так выглядит "молодой учёный": пользователи сети обратили внимание на обложки научного журнала

Вот уже 14 лет еженедельно выходит научный журнал "Молодой учёный". Журнал печатается в Казани и на обложках издания часто можно увидеть фотографии учёных. Вот только они совсем не молоды!
Пользователи сети Twitter обратили внимание на журнал "Молодой учёный". Научный журнал выходит еженедельно. На обложках журнала помещены фотографии учёных, которые так или иначе прославили науку.
Парадокс в том, что на обложке изображены совсем не молодые учёные. А иногда и не совсем учёные.
Издательство помешает иногда на обложки даже героев сериалов и фильмов, так или иначе связанных с наукой.
Журнал молодой учёный еженедельно публикует научные статьи молодых учёных, оттуда и название.
Но вот учёные с обложки не очень похожи на молодых. Может быть молодых учёных не существует?
Пользователи Twitter обратили внимание на обложки.
В комментариях к посту пользователи принялись шутить.
А другие учёные даже высказали своё отношение к политике журнала.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
2. Если бы общество с такой же радостью принимало ученых и их открытия как "звезд", может бы глянец выходил бы с умными людьми, а не гомиками и бабами в трусах?
А так, как-то и не смешно.