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"Это будет величайший бой всех времён и народов": президент UFC настаивает на поединке между Маском и Цукербергом

"Это будет величайший бой всех времён и народов": президент UFC настаивает на поединке между Маском и Цукербергом

Автор:
24 июня 2023 11:49
Сообщество : Спорт
Метки: IT-индустрия   mask   ufc   Дэйна Уайт   Цукерберг   бой   
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Если мама Илона Маска запрещает ему драться с Цукербергом, то президент UFC Дэйна Уайт считает совершенно иначе.

  Мама Маска Мэй написала, что поединок возможен только на словах и победит тот, кто окажется смешнее.



А вот президент UFC Дэйна Уайт на полном серьёзе считает, что подобный мордобой станет самым эпохальным событием не только в сфере IT, но и будет самым зрелищным за всю современную историю спорта.

 



- Есть ли хоть шанс, что это может реально произойти?
- Я вчера вечером говорил с обоими, и оба рвутся в бой на полной серьезке.
- Стоп! Зачем ты это щас сказал?
- Затем, что оба мне заявили: да, будем биться. Марк мне такой про Илона: «Он не шутит?» А я: «Хз, давай у него выясним!» Я спросил Илона и он мне ответил: «Никаких шуток». Это будет величайший бой всех времён и народов. Такого никогда не было. Он порвёт всё! Наши два бойца соберут сотни миллионов долларов на благотворительность! Поединок привлечёт внимание не только профессионалов, его захотят увидеть все.


 

В стороне не остался даже глава Airbnb Брайан Чески. Он официально объявил, что готов бросить вызов любому гендиректору бигтеха по жиму лёжа. Также он заявил, что «давно ждал физических соревнований в сфере IT».

Ну а в сети шутят, что в финале выжившему предстоит сразиться с самим Принцем Персии Павлом Дуровым.



Друзья, как вы думаете, кто бы из этой троицы добрался до Дурова, если бы такой поединок действительно произошёл?

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Метки: IT-индустрия   mask   ufc   Дэйна Уайт   Цукерберг   бой   
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6  комментариев
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10k
Александр Час назад
Есть предложение победителю "сразиться" с Байденом!
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212
Алексей Бляйбтрой 15 минут назад
от балабол..
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198
устал я от вас 20 минут назад
у жидёнка шансов нет.
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12k
geminisf 23 минуты назад
>Мама Маска Мэй написала, что поединок возможен только на словах и победит тот, кто окажется смешнее.<
Подключайте камеди клаб
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6
Человек Полчаса назад
Емельяненко забыли
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6
Человек Полчаса назад
Хайп.
Маск 51 год против 39 лет совершено мало реальное противостояние со спортивной точки зрения.
Так по спаригновать вполне реально
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