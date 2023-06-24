"Это будет величайший бой всех времён и народов": президент UFC настаивает на поединке между Маском и Цукербергом

Если мама Илона Маска запрещает ему драться с Цукербергом, то президент UFC Дэйна Уайт считает совершенно иначе.
Мама Маска Мэй написала, что поединок возможен только на словах и победит тот, кто окажется смешнее.
А вот президент UFC Дэйна Уайт на полном серьёзе считает, что подобный мордобой станет самым эпохальным событием не только в сфере IT, но и будет самым зрелищным за всю современную историю спорта.
- Есть ли хоть шанс, что это может реально произойти?
- Я вчера вечером говорил с обоими, и оба рвутся в бой на полной серьезке.
- Стоп! Зачем ты это щас сказал?
- Затем, что оба мне заявили: да, будем биться. Марк мне такой про Илона: «Он не шутит?» А я: «Хз, давай у него выясним!» Я спросил Илона и он мне ответил: «Никаких шуток». Это будет величайший бой всех времён и народов. Такого никогда не было. Он порвёт всё! Наши два бойца соберут сотни миллионов долларов на благотворительность! Поединок привлечёт внимание не только профессионалов, его захотят увидеть все.
В стороне не остался даже глава Airbnb Брайан Чески. Он официально объявил, что готов бросить вызов любому гендиректору бигтеха по жиму лёжа. Также он заявил, что «давно ждал физических соревнований в сфере IT».
Ну а в сети шутят, что в финале выжившему предстоит сразиться с самим
Принцем Персии Павлом Дуровым.
Друзья, как вы думаете, кто бы из этой троицы добрался до Дурова, если бы такой поединок действительно произошёл?
Источник:
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Маск 51 год против 39 лет совершено мало реальное противостояние со спортивной точки зрения.
Так по спаригновать вполне реально