

- Есть ли хоть шанс, что это может реально произойти?

- Я вчера вечером говорил с обоими, и оба рвутся в бой на полной серьезке.

- Стоп! Зачем ты это щас сказал?

- Затем, что оба мне заявили: да, будем биться. Марк мне такой про Илона: «Он не шутит?» А я: «Хз, давай у него выясним!» Я спросил Илона и он мне ответил: «Никаких шуток». Это будет величайший бой всех времён и народов. Такого никогда не было. Он порвёт всё! Наши два бойца соберут сотни миллионов долларов на благотворительность! Поединок привлечёт внимание не только профессионалов, его захотят увидеть все.