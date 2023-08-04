FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7841 пост • 883 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Экс-чемпион UFC Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска перед боем с Цукербергом

Экс-чемпион UFC Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска перед боем с Цукербергом

Автор:
04 августа 2023 13:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ufc   Илон Маск   Марк Цукерберг   Хабиб Нурмагомедов   отказ   поединок   тренировки   
1588
4

Наверное, это и к лучшему.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отказался готовить миллиардера Илона Маска к предстоящему бою с владельцем компании Meta* Марком Цукербергом. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Известно, что переговоры о возможных тренировках Нурмагомедова и Маска вёл гендиректор UFC Eurasia Андрей Громковский.


Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны

Тем временем миллиардеры от поединка так и не отказались, даже несмотря на уговоры друзей и матери Илона Маска. Сообщается, что оба ведут переговоры с владельцем UFC об организации боя. По последней информации, он состоится на главной арене (The Octagon) UFC в Лас-Вегасе.

Напомним, что история с поединком началась после ироничного замечания Маска о том, компания Цукерберга постоянно копирует чужие продукты и не создаёт ничего нового. Это произошло после того, как корпорация Meta* сообщила о запуске соцсети Threads, которая по своему функционалу и внешнему виду мало чем отличается от принадлежащего Маску Twitter* (сейчас соцсеть переименована в X).


В комментариях Маска предостерегли от обвинений в адрес владельца корпорации Meta*, поскольку он парень боевой и занимается джиу-джитсу. Маск на это ответил, что ничего не страшится и готов к поединку с Цукербергом. На это сообщение отреагировал последний и предложил Илону назвать место и время для дуэли.

Что касается свежеиспечённой соцсети Threads, то после запуска она набрала рекордные 100 млн пользователей за пять дней. Однако сейчас в ней осталось менее половины активных пользователей. Но Цукерберг не унывает, считая подобный регресс нормальным явлением. Сейчас команда разработчиков соцсети ищет "крючки", которые помогут удержать людей. Одним из таких "крючков" на раннем этапе стало автоматическое удаление аккаунта в Instagram*, когда пользователь отказывался от Treads.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: ufc   Илон Маск   Марк Цукерберг   Хабиб Нурмагомедов   отказ   поединок   тренировки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
GROMOZEKA Час назад
Добавьте им туда карлика хасбика.
То то будет цирк уродов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Диагноз 21 минуту назад
Я одного не могу понять... Если Цукер и правда копипастит чужие продукты и он выиграет поединок... Будет ли считаться, что он не тырил чужие разработки и перестанет ли он быть мудаком??? То же и с обратной ситуацией, если разработки выполняет сам Цукер и(или) его наемные работники и выиграет Маск, станет ли от этого Цукер копипастом и мудаком??? И кем станет Маск в обоих случаях...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Голос Вселенной Полчаса назад
Самое интересное, что про Хабиба всего пара предложений. Все остальное - про Маска и Цукера.... Охренеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Copycat 41 минуту назад
Я помню как УвеБолл всех вызывал на боксерский поединок
и потом Сергей Симонов что то подобное вытворял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Василий Афиногенов 47 минут назад
еще он всегда перед и после боя никогда не выходил с российским флагом,только в папахе(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 47 минут назад
Какой дешевый вброс, чтоб лишний раз напомнить об этом хабибе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi Час назад
<<Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны>>
-------------
мож маск не потянул "конский ценник" за услуги от хабиба? ))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
955
ruslan d 2 часа назад
Цирк с конями ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

164174



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#ДТП#Китай#подборка#дети#позитив#интересное#сарказм
#автомобили#люди#Прикол#авто аварии#забавно#история#интересно#США#кино#факты
#автомир#животные#аварии#Юмор#Автовсячина#полиция#новости#драка#мигранты#собака
"А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться