Экс-чемпион UFC Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска перед боем с Цукербергом

Напомним, что история с поединком началась после ироничного замечания Маска о том, компания Цукерберга постоянно копирует чужие продукты и не создаёт ничего нового. Это произошло после того, как корпорация Meta* сообщила о запуске соцсети Threads, которая по своему функционалу и внешнему виду мало чем отличается от принадлежащего Маску Twitter* (сейчас соцсеть переименована в X).





В комментариях Маска предостерегли от обвинений в адрес владельца корпорации Meta*, поскольку он парень боевой и занимается джиу-джитсу. Маск на это ответил, что ничего не страшится и готов к поединку с Цукербергом. На это сообщение отреагировал последний и предложил Илону назвать место и время для дуэли.