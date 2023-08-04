Экс-чемпион UFC Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска перед боем с Цукербергом

Наверное, это и к лучшему.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отказался готовить миллиардера Илона Маска к предстоящему бою с владельцем компании Meta* Марком Цукербергом. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Известно, что переговоры о возможных тренировках Нурмагомедова и Маска вёл гендиректор UFC Eurasia Андрей Громковский.
Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны
Тем временем миллиардеры от поединка так и не отказались, даже несмотря на уговоры друзей и матери Илона Маска. Сообщается, что оба ведут переговоры с владельцем UFC об организации боя. По последней информации, он состоится на главной арене (The Octagon) UFC в Лас-Вегасе.
Напомним, что история с поединком началась после ироничного замечания Маска о том, компания Цукерберга постоянно копирует чужие продукты и не создаёт ничего нового. Это произошло после того, как корпорация Meta* сообщила о запуске соцсети Threads, которая по своему функционалу и внешнему виду мало чем отличается от принадлежащего Маску Twitter* (сейчас соцсеть переименована в X).
В комментариях Маска предостерегли от обвинений в адрес владельца корпорации Meta*, поскольку он парень боевой и занимается джиу-джитсу. Маск на это ответил, что ничего не страшится и готов к поединку с Цукербергом. На это сообщение отреагировал последний и предложил Илону назвать место и время для дуэли.
Что касается свежеиспечённой соцсети Threads, то после запуска она набрала рекордные 100 млн пользователей за пять дней. Однако сейчас в ней осталось менее половины активных пользователей. Но Цукерберг не унывает, считая подобный регресс нормальным явлением. Сейчас команда разработчиков соцсети ищет "крючки", которые помогут удержать людей. Одним из таких "крючков" на раннем этапе стало автоматическое удаление аккаунта в Instagram*, когда пользователь отказывался от Treads.
Источник:
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То то будет цирк уродов
и потом Сергей Симонов что то подобное вытворял
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мож маск не потянул "конский ценник" за услуги от хабиба? ))))))