Бой отменяется: Марка Цукерберга срочно госпитализировали после спарринга

Илон Маск и Марк Цукерберг собирались встретиться на ринге, чтобы решил, кто прав. Во всём виновато новое приложение. 6 июля в свет вышло приложение Threads, которое сильно похоже на Twitter. Илону Маску это очень не понравилось и ребята решили зарубиться на ринге. Бой мог бы состояться в Колизее, но Цукерберг отказался. По словам Маска, им не удалось договориться из-за рекламы.

Я решил: мы не можем отказаться от такого предложения. Затем я подумал, что, если поединок состоится в Колизее, то, хоть я и люблю UFC и все такое, мы не будем лепить тонны рекламы на Колизее, потому что это великое историческое место. Мы же не хотим, чтобы это было как в NASCAR? И тогда Цук отказался.

4 ноября Цукерберг рассказал, что перенёс операцию, сообщает издание Insider.