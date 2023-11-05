Бой отменяется: Марка Цукерберга срочно госпитализировали после спарринга

Совсем недавно Илон Маск рассказал, что бой с Марком Цукербергом сорвался из-за того, что глава компании Meta* не смог отказаться от реклмы в Колизее.
Илон Маск и Марк Цукерберг собирались встретиться на ринге, чтобы решил, кто прав. Во всём виновато новое приложение. 6 июля в свет вышло приложение Threads, которое сильно похоже на Twitter. Илону Маску это очень не понравилось и ребята решили зарубиться на ринге. Бой мог бы состояться в Колизее, но Цукерберг отказался. По словам Маска, им не удалось договориться из-за рекламы.
Я решил: мы не можем отказаться от такого предложения. Затем я подумал, что, если поединок состоится в Колизее, то, хоть я и люблю UFC и все такое, мы не будем лепить тонны рекламы на Колизее, потому что это великое историческое место. Мы же не хотим, чтобы это было как в NASCAR? И тогда Цук отказался.
4 ноября Цукерберг рассказал, что перенёс операцию, сообщает издание Insider.
Цукерберг рассказал, что перенёс операцию по замене связки, которую он порвал на спарринге.
Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене.
По его словам, он готовился к бою ММА в начале 2024 года, но теперь его придется отложить.
Источник:
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