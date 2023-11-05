FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8210 постов • 892 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Бой отменяется: Марка Цукерберга срочно госпитализировали после спарринга

Бой отменяется: Марка Цукерберга срочно госпитализировали после спарринга

Автор:
05 ноября 2023 14:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Илон Маск   Марк Цукерберг   Травма   бой   интересное   мма   фото   
1659
3

Совсем недавно Илон Маск рассказал, что бой с Марком Цукербергом сорвался из-за того, что глава компании Meta* не смог отказаться от реклмы в Колизее.

Илон Маск и Марк Цукерберг собирались встретиться на ринге, чтобы решил, кто прав. Во всём виновато новое приложение. 6 июля в свет вышло приложение Threads, которое сильно похоже на Twitter. Илону Маску это очень не понравилось и ребята решили зарубиться на ринге. Бой мог бы состояться в Колизее, но Цукерберг отказался. По словам Маска, им не удалось договориться из-за рекламы.

Я решил: мы не можем отказаться от такого предложения. Затем я подумал, что, если поединок состоится в Колизее, то, хоть я и люблю UFC и все такое, мы не будем лепить тонны рекламы на Колизее, потому что это великое историческое место. Мы же не хотим, чтобы это было как в NASCAR? И тогда Цук отказался.

4 ноября Цукерберг рассказал, что перенёс операцию, сообщает издание Insider.

Цукерберг рассказал, что перенёс операцию по замене связки, которую он порвал на спарринге.

Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене.

По его словам, он готовился к бою ММА в начале 2024 года, но теперь его придется отложить.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Илон Маск   Марк Цукерберг   Травма   бой   интересное   мма   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
alex Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
a_komolow 13 минут назад
Засцал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
olianik 22 минуты назад
слился сладкаягора! :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Роман 36 минут назад
Офф... нормальные пацаны договорились, встретились помахались. А тут целый сериал развели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
satra Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76877



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ученый Наталья Бехтерева всю жизнь изучала человеческий мозг: ее цитаты заставляют по-другому на себя взглянуть
Ученый Наталья Бехтерева всю жизнь изучала человеческий мозг: ее цитаты заставляют...
«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур
«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Свежие кубики
Свежие кубики
Трави и грабь
Трави и грабь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В ВАЗе должна быть роза

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#США#кино#Прикол#автомобили#Мемы#автомир#подборка
#история#животные#СССР#шоу бизнес#ЧП#конфликт#интересно#милота#деньги#Спорт
#интересное#факты#знаменитости#в мире#познавательно#котик#искусство#сарказм#Автовсячина#природа
Трави и грабь Трави и грабь Илон Маск провёл первую тренировку перед боем с Марком Цукербергом Илон Маск провёл первую тренировку перед боем с Марком Цукербергом Twitter угрожает Марку Цукербергу судом за создание аналога социальной сети и переманивание сотрудников Twitter угрожает Марку Цукербергу судом за создание аналога социальной сети и переманивание... Марк Цукерберг показал, как он готовится к бою с Илоном Маском Марк Цукерберг показал, как он готовится к бою с Илоном Маском Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за родительских прав Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за родительских прав "Буду сладеньким бойцом": Милохин заявил, что готов к бою с братом Хабиба Нурмагомедова "Буду сладеньким бойцом": Милохин заявил, что готов к бою с братом Хабиба Нурмагомедова

На что жалуетесь?

Вернуться