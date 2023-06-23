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Жутко прекрасные заброшенные места Сардинии

Жутко прекрасные заброшенные места Сардинии

Автор:
23 июня 2023 19:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Италия   заброшенное   заброшенные места   интересное   интересные места   места   путешествия   сардиния   фото   фотограф   
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Французский фотограф под ником Jahz Design недавно побывал на итальянском острове Сардиния, и нашёл там несколько любопытных заброшенных местечек. Это и психиатрическая больница, и церковь, и старая шахта, и забытый аквапарк. Взглянем на его атмосферные снимки!

"У меня образование графического дизайнера, но я всегда интересовался историей, остатками старой архитектуры и заброшенными местами. В 2013 году начал фотографировать такие места. Сейчас я путешествую по всему миру в поисках заброшенных мест, и хочу поделиться с вами несколькими забытыми местечками, которые я нашёл в Сардинии," - пишет фотограф.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Италия   заброшенное   заброшенные места   интересное   интересные места   места   путешествия   сардиния   фото   фотограф   
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2  комментария
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Алексей Бляйбтрой Час назад
Да ладно, у них как и нас???? да ладно
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