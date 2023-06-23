Жутко прекрасные заброшенные места Сардинии

"У меня образование графического дизайнера, но я всегда интересовался историей, остатками старой архитектуры и заброшенными местами. В 2013 году начал фотографировать такие места. Сейчас я путешествую по всему миру в поисках заброшенных мест, и хочу поделиться с вами несколькими забытыми местечками, которые я нашёл в Сардинии," - пишет фотограф.