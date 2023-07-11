Заброшенные места, в которых ещё теплятся остатки цивилизации

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Без людей некогда кишащие жизнью места становятся пугающими. От заброшенных зданий так и веет пустотой. Давайте прогуляемся там, где когда-то было светло, пахло едой, бегали дети, а сейчас - мёртвая тишина.
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