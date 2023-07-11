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Заброшенные места, в которых ещё теплятся остатки цивилизации

Заброшенные места, в которых ещё теплятся остатки цивилизации

Автор:
11 июля 2023 10:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: заброшенные места   интересно   прикольно   путешествия   фото   цивилизация   
1599
16

Без людей некогда кишащие жизнью места становятся пугающими. От заброшенных зданий так и веет пустотой. Давайте прогуляемся там, где когда-то было светло, пахло едой, бегали дети, а сейчас - мёртвая тишина.

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Метки: заброшенные места   интересно   прикольно   путешествия   фото   цивилизация   
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1  комментарий
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Станислав Час назад
Особняк за 6 лямов тоже заброшен????7
(если что, за мной не занимать!)
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