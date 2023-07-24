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8 жутких мест на земле, которые мало кто решается посетить

8 жутких мест на земле, которые мало кто решается посетить

Автор:
24 июля 2023 22:25
Сообщество : Путешествия
Метки: Земля   Посетить   жуткие   загадки   места   смелые   
1149
9

Мир велик и полон загадок. И на земле есть такие таинственные области, куда решаются отправиться только очень смелые люди. В этом посте вы узнаете про действительно "страшные" места.

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Метки: Земля   Посетить   жуткие   загадки   места   смелые   
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Бровеносец в потёмках Полчаса назад
Блю холл, "кладбище дайверов"

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43k
Валерий 50 минут назад
интересное сравнение Чехии и жопы мира где то в Перу, конешн не каждый решится туда отправится--по пути грабанут и с большой вероятностью ещё и прикокнут, а в Чехию то чего мало желающих?
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