8 жутких мест на земле, которые мало кто решается посетить

Собор Эворы находится в Португалии.Часовня из костей была построена в XVI веке монахами францисканского монастыря. Для постройки такого необычного места было несколько причин. В XVI веке в окрестностях Эворы было 42 монашеских кладбища, которые занимали большие территории, которые могли быть использованы для других нужд. Кроме того в то время были постоянные эпидемии, поэтому людей уже негде было хоронить. Тогда решили построить новую часовню, использовав для строительства кости захороненных 5000 монахов. От пола до потолка часовня украшена костями. Еще там есть отдельные мощи женщины и ребенка. Раньше они висели на стене, а сейчас лежат в отдельных прозрачных ящиках. А на выходе выбита надпись «Наши кости, лежащие здесь, ждут ваших костей».