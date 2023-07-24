8 жутких мест на земле, которые мало кто решается посетить

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Мир велик и полон загадок. И на земле есть такие таинственные области, куда решаются отправиться только очень смелые люди. В этом посте вы узнаете про действительно "страшные" места.
1. Капеладос, Эвора, Португалия
Собор Эворы находится в Португалии.Часовня из костей была построена в XVI веке монахами францисканского монастыря. Для постройки такого необычного места было несколько причин. В XVI веке в окрестностях Эворы было 42 монашеских кладбища, которые занимали большие территории, которые могли быть использованы для других нужд. Кроме того в то время были постоянные эпидемии, поэтому людей уже негде было хоронить. Тогда решили построить новую часовню, использовав для строительства кости захороненных 5000 монахов. От пола до потолка часовня украшена костями. Еще там есть отдельные мощи женщины и ребенка. Раньше они висели на стене, а сейчас лежат в отдельных прозрачных ящиках. А на выходе выбита надпись «Наши кости, лежащие здесь, ждут ваших костей».
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2. Музей мумий, Мексика
Мумии Гуанахуато - коллекция естественным образом мумифицированных тел, захороненных во время вспышки холеры в мексиканском Гуанахуато в 1833 году. В музее хранятся сохранившиеся останки 111 мумий, которые были обнаружены в период с 1865 по 1958 год. Гуанахуато считается одной из главных туристических достопримечательностей в Мексике. Правда, слишком жуткой.
3. Седлецкий склеп, Чехия
Костница в Седлеце, Чехия является одной из тех достопримечательностей, которые вызывают смешанные и весьма неоднозначные чувства. Костница или Кладбищенский костел всех Святых представляет собой небольшую средневековую церковь, расположенную в предместье Кутна-Горы в 80 км от Праги. Когда-то он славился богатыми серебряными рудниками, но после их закрытия единственной туристической достопримечательностью города остается этот костел, созданный из 40 тысяч человеческих костей. В этом храме кости не только сберегаются, но и выступают главными элементами интерьера. В силу этой особенности костехранилище мало кто осмеливается посещать по одному, да еще и в темное время суток.
4. Лагуна Трук, Микронезия
Лагуна Трук - уникальное природное образование площадью боле 2000 квадратных километров в виде озера, расположенного посредине Тихого океана, поблизости берегов Микронезии. На дне ее кристально чистых вод находится огромное кладбище военной техники. Под водами скрывается целый флот Японии с множеством самолетов, кораблей и танков, которые врастают в коралловые рифы с каждым годом все сильнее. Эта трагедия случилась во время Второй мировой войны, в 1944 году американские истребители осуществили операцию «Хилтон», направленную на уничтожение японского флота и самолетов, расположенных на аэродромах. В одно мгновение этот райский уголок стал братской могилой для военной техники и военных, которые не покинули своих боевых постов.
5. Лес Аокигахара, Япония
Лес Аокигахара расположен у подножия горы Фудзи и известен как место, где люди совершают самоубийства. За последние 50 лет тысячи людей исчезли в лесу, предположительно, чтобы покончить с собой. У этого зловещего места также темное прошлое. Предположительно, именно в Аокигахаре начался ритуал убасутэ. Убасутэ - это практика оставлять стариков умирать в одиночестве. Народ верит, что в лесу обитают злые духи.
6. Пещеры Кабаян, Филиппины
Кабаян — муниципалитет в составе провинции Бенгет на севере Филиппин. На протяжении веков жители северных Филиппин мумифицировали своих мертвецов и хоронили их в подземных пещерах. Захоронения были открыты в XX веке. Их оставили незащищенными, в результате чего пещеры были частично разграблены. Сейчас они открыты для публики, но ограниченно, потому что старейшины и правительство Филиппин стараются максимально сохранить экспонаты. Но местные жители теперь считают, что весь этот район проклят.
7. Национальный парк Касанка, Замбия
Из года в год всего на несколько недель в небольшой рощице Национального парка Касанка в Замбии, неподалеку от границы с Демократической Республикой Конго, собираются огромные стаи соломенно-желтых фруктовых летучих мышей, также называемых летучими лисицами, чтобы каждую ночь совершать набеги на местные фруктовые деревья. Прилетая, они занимают буквально каждую ветку. Миллионы этих не отличающихся миниатюрностью летучих мышей, вторых по величине во всей Африке, со средним размахом крыльев от 75 см, набиваются в небольшую рощицу. Численность их колонии по подсчётам учёных составляет около 15 миллионов. Смелые туристы приезжают понаблюдать за летучими мышами в сумерках или на рассвете.
8. Рынок ведьм, в Лиме, Перу
На Меркадо-де-Брухас, или на Рынке ведьм, в Лиме, Перу, вы можете найти все необходимое, чтобы сотворить любое заклинание.Чаще всего торговцы предлагают ритуальные предметы, такие как змеиная кожа, морские раковины, листья кактуса и хатун хампи (смесь местной грязи, камней, семян и специй). И если вы не знаете, как всем этим пользоваться, к вашим услугам здесь знахари и целители, которые помогут с процедурами.Естественно, что это место пользуется дурной репутацией.
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