На острове Лампедуза объявили ЧП из-за нашествия мигрантов

Официальный представитель итальянского Красного Креста Франческа Базиле сообщила представителям СМИ, что мигранты прибывали всю ночь и весь день "на 120 различных судах".

На острове есть центр по принятию мигрантов, но он рассчитан на 400 человек. Итальянская полиция сдерживает нелегалов, но они уже устраивают беспорядки.