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На острове Лампедуза объявили ЧП из-за нашествия мигрантов

На острове Лампедуза объявили ЧП из-за нашествия мигрантов

Автор:
14 сентября 2023 17:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Италия   интересное   лампедуза   мигранты   нашествие   остров   фото   
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За сутки на остров прибыло более шести тысяч мигрантов.

Власти итальянского средиземноморского острова Лампедуза были вынуждены объявить чрезвычайное положение из-за прибытия мигрантов. За сутки на остров высадилось более 6800 человек. Это больше, чем местное население.

Официальный представитель итальянского Красного Креста Франческа Базиле сообщила представителям СМИ, что мигранты прибывали всю ночь и весь день "на 120 различных судах".

На острове есть центр по принятию мигрантов, но он рассчитан на 400 человек. Итальянская полиция сдерживает нелегалов, но они уже устраивают беспорядки.

Мигранты устроили давку у пункта раздачи еды и воды Красного Креста. Полиции пришлось вмешаться, чтобы сдержать толпу. Как сообщает издание L'identita, схожие эпизоды произошли в порту Лампедузы, где сотни мигрантов требовали немедленной перевозки их другие места, уточняет ТАСС.

Теперь главной целю итальянских властей в том, чтобы развезти мигрантов по всей стране, освободив остров. Как уточняет сегодня Radio-1, мигрантов продолжают вывозить разными бортами, и на Лампедузе остается около 4,5 тыс. мигрантов.

Согласно последним данным МВД республики, с 1 января по морю в Италию прибыли почти 124 тыс. мигрантов, что на 90% больше, чем за тот же период в прошлом году.

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Метки: Италия   интересное   лампедуза   мигранты   нашествие   остров   фото   
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13  комментариев
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6k
yahaomsk 2 часа назад
"сотни мигрантов требовали немедленной перевозки их другие места"... скоро будут требовать чтоб европа сама за ними ездила
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11k
Алексей 2 минуты назад
Им узбеков с таджиками не подбросить ??
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51k
turyst 13 минут назад
Я вот не пойму, а где их "зеленые", вместе со своей Гретой?
У них же лобстеры вокруг острова не кормлены, а они молчат.
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1k
Иван Иванович 14 минут назад
Европа еще не догадывается, но это заражение заразой европейского организма.
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7k
Allmaster 14 минут назад
Я как то не понял, мигранты или нарушители государственной границы?
Мигранты, это кому разрешили вроде, а если они самовольно прибыли, нарушив границу - таких топить нужно. Пару лодок утопить, и очень резко сократится наплыв.
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4k
Skai555 21 минуту назад
Скоро про нашествие мигрантов будут говорить как про нашествие саранчи
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20k
Александр 38 минут назад
Ответочка подплыла.
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4k
Alex 44 минуты назад
Давайте, негры, разваливаете поганую европу.
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110k
Z_Павел Юрьевич_V 54 минуты назад
Дык, из джунглей в цветущий сад ползут.
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5k
foggen2 56 минут назад
Они имели рабов.
Теперь рабы имеют их.......
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6k
Pashuta 2 часа назад
Не совсем понятно - кого жалеть то надо? Жителей "Цивилизованного мира", или этих бабуинов диких??? Похрен на тех и других, пусть хоть этот остров перевернут вверх дном...
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9k
The Dude 2 часа назад
Отрадно, что мы так переживаем за проблемы Италии, связанные с перенаселением мигрантов.
И посмотрев выступление нашего президента, которое касается аналогичного вопроса, я был приятно удивлён, что г-н Путин не наполняет свою речь т.н. "водой".
Приятно, что наш президент не уподобляется неразумным детям, которые в любой ситуации начинают тыкать пухлыми пальчиками и говорить "а вот Вася..."
Замечательно, что он не лжёт о том, что мы с мигрантами близки и по культуре и по религии. Это ведь явно и недвусмысленно подтверждают ежедневные сводки новостей.
Надеюсь, что руководство г-на Путина не приведёт к тому, что в новостях Италии и других капиталистических государств будут обсуждать проблемы Российской Федерации, связанные с неконтролируемым поток мигрантов и возникновения криминальной, демографической и культурной проблемы.
Так же считаю правильным оказать Италии прежде всего финансовую, а так же и силовую помощь в решении их проблем, связанных с неправильной миграционной политикой.

Ссылка www.youtube.com
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15k
Kostick 2 часа назад
на выбор. всяко дешевле, быстрее. а если использовать до высадки, то рыбы тоже будут довольны.
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