На острове Лампедуза объявили ЧП из-за нашествия мигрантов

За сутки на остров прибыло более шести тысяч мигрантов.
Власти итальянского средиземноморского острова Лампедуза были вынуждены объявить чрезвычайное положение из-за прибытия мигрантов. За сутки на остров высадилось более 6800 человек. Это больше, чем местное население.
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Официальный представитель итальянского Красного Креста Франческа Базиле сообщила представителям СМИ, что мигранты прибывали всю ночь и весь день "на 120 различных судах".
На острове есть центр по принятию мигрантов, но он рассчитан на 400 человек. Итальянская полиция сдерживает нелегалов, но они уже устраивают беспорядки.
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Мигранты устроили давку у пункта раздачи еды и воды Красного Креста. Полиции пришлось вмешаться, чтобы сдержать толпу. Как сообщает издание L'identita, схожие эпизоды произошли в порту Лампедузы, где сотни мигрантов требовали немедленной перевозки их другие места, уточняет ТАСС.
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Теперь главной целю итальянских властей в том, чтобы развезти мигрантов по всей стране, освободив остров. Как уточняет сегодня Radio-1, мигрантов продолжают вывозить разными бортами, и на Лампедузе остается около 4,5 тыс. мигрантов.
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Согласно последним данным МВД республики, с 1 января по морю в Италию прибыли почти 124 тыс. мигрантов, что на 90% больше, чем за тот же период в прошлом году.
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У них же лобстеры вокруг острова не кормлены, а они молчат.
Мигранты, это кому разрешили вроде, а если они самовольно прибыли, нарушив границу - таких топить нужно. Пару лодок утопить, и очень резко сократится наплыв.
Теперь рабы имеют их.......
И посмотрев выступление нашего президента, которое касается аналогичного вопроса, я был приятно удивлён, что г-н Путин не наполняет свою речь т.н. "водой".
Приятно, что наш президент не уподобляется неразумным детям, которые в любой ситуации начинают тыкать пухлыми пальчиками и говорить "а вот Вася..."
Замечательно, что он не лжёт о том, что мы с мигрантами близки и по культуре и по религии. Это ведь явно и недвусмысленно подтверждают ежедневные сводки новостей.
Надеюсь, что руководство г-на Путина не приведёт к тому, что в новостях Италии и других капиталистических государств будут обсуждать проблемы Российской Федерации, связанные с неконтролируемым поток мигрантов и возникновения криминальной, демографической и культурной проблемы.
Так же считаю правильным оказать Италии прежде всего финансовую, а так же и силовую помощь в решении их проблем, связанных с неправильной миграционной политикой.