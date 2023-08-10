Путешественники нашли интересный способ фотографировать друг друга

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10 августа 2023 08:51
Зузу Галова и Петер Седлачик, уроженцы Словакии, доказывают, что путешествие вдвоем дает существенные преимущества. Они придумали оригинальный способ запечатлеть каждое событие и новую локацию. Что действительно выделяет их снимки, так это то, что они одновременно нажимают на кнопку фотоаппарата, глядя друг на друга через объектив. Таким образом получается полная картина места, появляется возможность увидеть его с двух ракурсов.
1. Пещеры Бату, Малайзия, январь 2019
2. Остров Гили-Аир, Индонезия, июнь 2017
3. Чангу, Бали, Индонезия, июнь 2017
4. Убуд, Бали, Индонезия, июль 2017
5. Монастырь Чилинь, Гонконг, декабрь 2017
6. Остров Нуса Пенида, Индонезия, март 2019
7. "Красочный забег" в Сиднее, Австралия, август 2014
8. Хельсинкская городская библиотека Ооди, Финляндия, декабрь 2018
10. Лувр, Париж, Франция, май 2022
11. Пляж Бонди, Сидней ,Австралия, январь 2015
12. Лес обезьян в Убуде, Бали, Индонезия, март 2015
13. Санторини, Греция, июль 2021
14. Библиотека в Сеуле, Корея, октябрь 2022
15. Рокфеллер-центр, Нью-Йорк, США, ноябрь 2021
16. Храм лежащего Будды, Бангкок, Таиланд, июнь 2015
17. Храм Бонгеунса, Сеул, Корея, август 2016
18. Мечеть Путра, Малайзия, январь 2019
19. Ждьяр, Словакия, июль 2020
20. Братислава, Словакия, август, 2021
21. Улуру, Австралия, январь 2015
22. Лондон, Великобритания, май 2015
23. Сидней, Австралия, август 2015
24. Третий инфильтрационный тоннель, Сеул, Корея, август 2016
25. Амстердам, Нидерланды, декабрь 2016
26. Музей Гималаев, Шанхай, Китай, январь 2017
27. ВДНХ, Москва, Россия, март 2018
28. Башни Петронас, Куала-Лумпур, Малайзия, январь 2019
29. Сиемреап, Камбоджа, август 2019
30. Голд-Кост, Австралия, сентябрь 2019
31. Пляж Бонди, Австралия, январь 2020
32. Винодельня Элеско, Словакия, июнь 2020
33. Париж, Франция, май 2022
34. Маленькая Италия, Нью-Йорк, ноябрь 2021
35. Риф Нингалу, Австралия, апрель 2015
36. Национальный парк Намбунг, Западная Австралия, апрель 2015
37. Лондон, Великобритания, май 2015
38. Порт-Стивенс, Австралия, март 2017
39. Семиньяк, Бали, Индонезия, июль 2017
41. Храм Неба, Пекин, Китай, март 2018
42. Вангаруру, Новая Зеландия, июнь, 2018
43. Таллин, Эстония, декабрь 2018
44. "Сады у залива", Сингапур, январь 2019
45. Храм Тянь Хоу, Малайзия, январь 2019
46. Храм Байон, Сиемреап, Камбоджа, август 2019
47. Зелене плесо, Словакия, сентябрь 2022
48. Джерба, Тунис, июнь 2022
49. Пляж Натадола, Фиджи, сентябрь 2014
50. Вена, Австрия, сентябрь 2021
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— переведено специально для fishki.net
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