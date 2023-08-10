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Путешественники нашли интересный способ фотографировать друг друга

Путешественники нашли интересный способ фотографировать друг друга

Автор:
10 августа 2023 08:51
Сообщество : Путешествия
Метки: мир   пара   путешествия   ракурс   фото   фотограф   
876
50

Зузу Галова и Петер Седлачик, уроженцы Словакии, доказывают, что путешествие вдвоем дает существенные преимущества. Они придумали оригинальный способ запечатлеть каждое событие и новую локацию. Что действительно выделяет их снимки, так это то, что они одновременно нажимают на кнопку фотоаппарата, глядя друг на друга через объектив. Таким образом получается полная картина места, появляется возможность увидеть его с двух ракурсов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: мир   пара   путешествия   ракурс   фото   фотограф   
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2  комментария
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956
ruslan d 44 минуты назад
Этому способу уже лет 100
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Егор 44 минуты назад
Москва без даты единственная
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