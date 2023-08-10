Путешественники нашли интересный способ фотографировать друг друга

Зузу Галова и Петер Седлачик, уроженцы Словакии, доказывают, что путешествие вдвоем дает существенные преимущества. Они придумали оригинальный способ запечатлеть каждое событие и новую локацию. Что действительно выделяет их снимки, так это то, что они одновременно нажимают на кнопку фотоаппарата, глядя друг на друга через объектив. Таким образом получается полная картина места, появляется возможность увидеть его с двух ракурсов.