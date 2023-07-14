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25 фотоманипуляций и просто забавных снимков на тему гравитации

25 фотоманипуляций и просто забавных снимков на тему гравитации

Автор:
14 июля 2023 14:54
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные фото   гравитация   забавно   забавные снимки   мир под другим углом   смешно   фотоманипуляции   чудеса перспективы   
1321
26

Сабреддит Confusing Gravity — место, где законы физики не действуют и старый добрый Ньютон со своей гравитацией нервно курит в углу. Здесь в ходу любые фотоманипуляции, какие только можно придумать! И результаты довольно интересные, иногда даже не сразу понятно, как фотограф их достиг.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   гравитация   забавно   забавные снимки   мир под другим углом   смешно   фотоманипуляции   чудеса перспективы   
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5  комментариев
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5k
Robin 58 минут назад
Вот эту не поняла! Как?
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490
Makfatym Robin 22 минуты назад
На одной руке, за волосами не видно...
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5k
Elena Ki 15 минут назад
Не ворона, а галка.
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552
Hryundel 17 минут назад
16, 17, 20, 23, 25. Всё это ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ.
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