25 фотоманипуляций и просто забавных снимков на тему гравитации

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Сабреддит Confusing Gravity — место, где законы физики не действуют и старый добрый Ньютон со своей гравитацией нервно курит в углу. Здесь в ходу любые фотоманипуляции, какие только можно придумать! И результаты довольно интересные, иногда даже не сразу понятно, как фотограф их достиг.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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