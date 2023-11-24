Родители "пранканули" над дочкой, что довели её до слёз

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Ради лайков родители готовы на всё. Видео показывать не будет (оно из запрещённой соцсети), но вкратце расскажем историю.
Родители подарили сыну телефон, а дочке - нет. Сняли всё это на камеру. Девочка старалась не подать виду, но потом начала плакать, и только тогда родители тоже вручили ей телефон.
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Пользователи, естественно, не смогли молчать в комментариях.
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Когда идем на ДР к ним, жена выясняет сколько и каких детей будет на празднике. И всем детям покупает небольшие подарочки - "утешалочки"
Хоть ей и подарили телефон, но вот осадочек у неё точно остался и как знать чем это обернётся в будущем.
Родители, будьте осторожны с такими шутками над своими детьми.
К примеру, у каждого из вас есть неприятная история из детства, которую вы до сих пор помните и вряд ли забудете. И дело не в ситуации, как она произошла, а в том, что вы её запомнили.
Мы на 2м этаже, а второй номер на 6м! Приходилось бегать, просить, чтоб дали позвонить!