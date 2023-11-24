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Родители "пранканули" над дочкой, что довели её до слёз

Родители "пранканули" над дочкой, что довели её до слёз

Автор:
24 ноября 2023 15:35
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: prank   дети   забавно   идиоты   родители идиоты   фото   
1485
13

Ради лайков родители готовы на всё. Видео показывать не будет (оно из запрещённой соцсети), но вкратце расскажем историю.


Родители подарили сыну телефон, а дочке - нет. Сняли всё это на камеру. Девочка старалась не подать виду, но потом начала плакать, и только тогда родители тоже вручили ей телефон.

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Пользователи, естественно, не смогли молчать в комментариях.

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Метки: prank   дети   забавно   идиоты   родители идиоты   фото   
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13  комментариев
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888k
А.Берестенко 59 минут назад
У меня 4 внука и 5 племянников.
Когда идем на ДР к ним, жена выясняет сколько и каких детей будет на празднике. И всем детям покупает небольшие подарочки - "утешалочки"
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438
Йожик 4 минуты назад
Потом наследство так же распределять будут?
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 16 минут назад
Она запомнит.....и следующий пранк будет, Мама я беременна на 4 месяце, ой ошиблась....
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1k
Звёздный странник 18 минут назад
Кто те 90 тысяч, которые поддержали этот розыгрыш? Есть такая поговорка: "Топор забудет, дерево запомнит". Ребёнок эмоциональную обиду запоминает на всю жизнь.
Хоть ей и подарили телефон, но вот осадочек у неё точно остался и как знать чем это обернётся в будущем.
Родители, будьте осторожны с такими шутками над своими детьми.
К примеру, у каждого из вас есть неприятная история из детства, которую вы до сих пор помните и вряд ли забудете. И дело не в ситуации, как она произошла, а в том, что вы её запомнили.
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383
Денис Веселов 49 минут назад
В годах 80-х ,ГТС устроила пранк , нам поставили городской телефон, а соседям нет, они ещё года три ждали)))))
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3k
RaiJu 49 минут назад
А где [мат] видео?
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2k
Илья Час назад
Вырасти и тоже пранканёт, сдаст их в самый худший дом престарелых . И раз в год будет делать вид что забирает из от туда .
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23k
hebpat Час назад
через лет 40 пранк от детей, решаем кого везти в дом престарелых, - одного из родителей увозят, второй радуется что остался, а на следующий день отвозят и его
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57k
dima423 Час назад
Идиотский пранк... хотя само понятие пранк это щас синоним идиотизма)
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62k
pynh Час назад
Дочь пранканет тоже и газовую фею вызовет.
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888k
А.Берестенко Час назад
Вот нормальный пранк

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Спелая кукурузинка

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