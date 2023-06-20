Молодой парень с аутизмом собрал кубик Рубика всего за 3 секунды

Парк и ранее был известен среди любителей кубиков Рубика, он считается ведущим «спидкубистом» Америки – это люди, которые собирают кубик на скорость. В частности, Парку принадлежат мировые рекорды по сборке больших кубиков – 4х4, 5х5 и 6х6 и 7х7. Ему требуется некоторое время на изучение кубика перед сборкой, но затем его пальцы движутся так быстро, что сторонний наблюдатель не успевает уследить за ними.