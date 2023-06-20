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Молодой парень с аутизмом собрал кубик Рубика всего за 3 секунды

Молодой парень с аутизмом собрал кубик Рубика всего за 3 секунды

Автор:
20 июня 2023 09:07
Метки: Видео   аутизм   в мире   кубик рубика   новости   рекорд   
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На соревновании Pride at Long Beach 2023 американец Макс Парк сумел собрать кубик Рубика за 3,13 секунды. Это стало новым мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежит жителю Китая Юшен Ду, который в 2018 году собрал кубик за 3,47 секунды.

Максу Парку сейчас 21 год, а кубиками Рубика он увлекается практически с младенчества. Тогда врачи установили ему диагноз аутизм и дали советы родителям по выбору занятий для развития мелкой моторики. Кроме того, увлечение сборкой кубиков привело Парка в среду единомышленников, что помогло развить его социальные и коммуникативные навыки.

Парк и ранее был известен среди любителей кубиков Рубика, он считается ведущим «спидкубистом» Америки – это люди, которые собирают кубик на скорость. В частности, Парку принадлежат мировые рекорды по сборке больших кубиков – 4х4, 5х5 и 6х6 и 7х7. Ему требуется некоторое время на изучение кубика перед сборкой, но затем его пальцы движутся так быстро, что сторонний наблюдатель не успевает уследить за ними.


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Метки: Видео   аутизм   в мире   кубик рубика   новости   рекорд   
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1  комментарий
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Человек Разумный 6 минут назад
Собрал он быстрее, еще потратил время чтобы положить его на стол ..
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