Молодой парень с аутизмом собрал кубик Рубика всего за 3 секунды

На соревновании Pride at Long Beach 2023 американец Макс Парк сумел собрать кубик Рубика за 3,13 секунды. Это стало новым мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежит жителю Китая Юшен Ду, который в 2018 году собрал кубик за 3,47 секунды.
Максу Парку сейчас 21 год, а кубиками Рубика он увлекается практически с младенчества. Тогда врачи установили ему диагноз аутизм и дали советы родителям по выбору занятий для развития мелкой моторики. Кроме того, увлечение сборкой кубиков привело Парка в среду единомышленников, что помогло развить его социальные и коммуникативные навыки.
Парк и ранее был известен среди любителей кубиков Рубика, он считается ведущим «спидкубистом» Америки – это люди, которые собирают кубик на скорость. В частности, Парку принадлежат мировые рекорды по сборке больших кубиков – 4х4, 5х5 и 6х6 и 7х7. Ему требуется некоторое время на изучение кубика перед сборкой, но затем его пальцы движутся так быстро, что сторонний наблюдатель не успевает уследить за ними.
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