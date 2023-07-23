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В Индии парень на спор съел 150 момо и умер

В Индии парень на спор съел 150 момо и умер

Автор:
23 июля 2023 08:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Индия   Манты   рекорд   смерть   спор   хинкали   
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Ну а теперь переходим к новостям кулинарного спорта.

Трое друзей, выпивая в баре, поспорили на 1 000 рупии (1100 рублей) кто больше всех съест момо. Это местный аналог хинкали и мант, начинка может быть как из мяса, так и из овощей.


Но вернемся к спору. 25-летний парень спор этот выиграл, он умудрился съесть 150 штук, но вот незадача, рекордсмен со своими друзьями был экстренно госпитализирован из-за плохого самочувствия.



Двоих парней медикам удалось спасти, а вот победитель скончался. Врачи, проводившие вскрытие, рассказали, что он совершенно не жевал пищу, а глотал целыми кусками, в результате чего желудок с таким объемом просто не смог справиться.


Отцу погибшего друзья выплатили выигрыш в 1 000 рупии.


Такие рекорды лучше не ставить!



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Метки: Видео   Индия   Манты   рекорд   смерть   спор   хинкали   
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23  комментария
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16k
Patmaz 2 часа назад
Как обычно, в таких идиотских конкурсах - похороны победителя за счет проигравших
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1k
Александр 36 секунд назад
Умер сытым.
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5k
Нуи Хусим 8 минут назад
Ну хоть наелся перед смертью "от пуза"!
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8k
Гнев Укупника 12 минут назад
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708
bad-bubble 16 минут назад
Вот дурень,а мог бы как все, за оголённые провода взяться
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1k
Просто чувак в интернете 23 минуты назад
Из за 1000рублей...Хреновая привычка всем все доказывать.
С возрастом обычно она пропадает.
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27k
Егор Полчаса назад
Это не лампочку на спор в рот совать.
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2k
vijilante 38 минут назад
Мозговой придаток в черепном отростке не зафиксировал опасность ввиду общей изношенности центрального , с позволения сказать , процессора...
Мы вот , очень любим фисташки.
Но не станем же нАспор херачить их пол-ведра ?!
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15k
Shtoppi 56 минут назад
<<Отцу погибшего друзья выплатили выигрыш в 1 000 рупии.>>
------------
а сам сынулька, видимо премию Дарвина получит.
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2k
Хачик Час назад
Как в фильме "Калигула" сказал император, выпустив мечом кишки одному солдату-охраннику за то, что он посмел выпить, залив в него бурдюк вина: -"Вот теперь он умер счастливым!"
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8k
Алексей Час назад
Ссылка youtu.be
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13k
GROMOZEKA Час назад
Ну хоть наелся напоследок
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2k
Alexander Gorn Час назад
Он съел Момо???
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33k
ACU900 Час назад
"Игра в кальмара" - индийская версия :)))
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24k
AzuveR Час назад
Умер за 1 000 рупии. Продешевил свою жизнь по полной.
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
В Индии народу много, а денег мало
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2k
Артур Котовой 2 часа назад
Это же премия Дарвина
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49k
Андрей 2 часа назад
Из двух спорщиков один дурак другой подлец.
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