В Индии парень на спор съел 150 момо и умер

Но вернемся к спору. 25-летний парень спор этот выиграл, он умудрился съесть 150 штук, но вот незадача, рекордсмен со своими друзьями был экстренно госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Двоих парней медикам удалось спасти, а вот победитель скончался. Врачи, проводившие вскрытие, рассказали, что он совершенно не жевал пищу, а глотал целыми кусками, в результате чего желудок с таким объемом просто не смог справиться.