В Индии парень на спор съел 150 момо и умер

Ну а теперь переходим к новостям кулинарного спорта.
Трое друзей, выпивая в баре, поспорили на 1 000 рупии (1100 рублей) кто больше всех съест момо. Это местный аналог хинкали и мант, начинка может быть как из мяса, так и из овощей.
Но вернемся к спору. 25-летний парень спор этот выиграл, он умудрился съесть 150 штук, но вот незадача, рекордсмен со своими друзьями был экстренно госпитализирован из-за плохого самочувствия.
Двоих парней медикам удалось спасти, а вот победитель скончался. Врачи, проводившие вскрытие, рассказали, что он совершенно не жевал пищу, а глотал целыми кусками, в результате чего желудок с таким объемом просто не смог справиться.
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С возрастом обычно она пропадает.
Мы вот , очень любим фисташки.
Но не станем же нАспор херачить их пол-ведра ?!
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а сам сынулька, видимо премию Дарвина получит.
И што его за это по головке погладить ?
Он ещё легко отделался...
Не хочу пересматривать этот ШЕДЕВР (ну его - ещё возбудюсь опять) но помню что тот бедолага на ножках стоял покачиваясь - туда-сюда , туда-сюда...
Хотя может это эффект Манделы.