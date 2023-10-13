Терпеливый школьник собрал огромный карточный домик

Подросток поделился, что самым печальным событием в процессе работы был момент, когда целиком рухнул карточный Шахид Минар и частично — собор Святого Павла.

«Было обидно, что так много часов и дней работы были потрачены впустую, и мне пришлось делать все заново, но для меня не было пути назад. В тот момент, когда я надел наушники и начал работать над структурой, я оказался в другом мире», — сказал он пресс-службе Книги рекордов Гиннеса.