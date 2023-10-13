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Терпеливый школьник собрал огромный карточный домик

Терпеливый школьник собрал огромный карточный домик

Автор:
13 октября 2023 07:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Индия   в мире   карты   книга рекордов гиннесса   рекорд   
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15-летний индийский подросток Арнав Дага стал обладателем мирового рекорда. Школьник потратил 143 тысячи игральных карт на создание нескольких известных сооружений своего родного города.

Арнав Дага, 15-летний подросток из Индии потратил 41 день, чтобы построить копии четырех зданий из игральных карт, побив при этом мировой рекорд Гиннеса. Законченный проект имеет общую длину 12 метров, высоту 3,5 метра и ширину 5 метров.

Дага рассказал, что он использовал около 143 000 карт, чтобы построить копии важных зданий и монументов Калькутты, родного города парня: Дома писателей, монумента Шахид Минар, стадиона Солт-Лейк-Сити и собора Святого Павла.

Подросток поделился, что самым печальным событием в процессе работы был момент, когда целиком рухнул карточный Шахид Минар и частично — собор Святого Павла.

«Было обидно, что так много часов и дней работы были потрачены впустую, и мне пришлось делать все заново, но для меня не было пути назад. В тот момент, когда я надел наушники и начал работать над структурой, я оказался в другом мире», — сказал он пресс-службе Книги рекордов Гиннеса.

Арнав занимается карточными домиками с восьми лет. Он начал относиться к этому более серьезно во время карантина из-за COVID-19 в 2020 году.

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Метки: Видео   Индия   в мире   карты   книга рекордов гиннесса   рекорд   
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3  комментария
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Михаил Полчаса назад
Твою ж... вот кому делать нечего... лучше б книжки читал, куда пользы больше...
За старания 5, за идею неуд...
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11k
Sapsan 15 минут назад
Куда потом он денет эти 143 000 карт? Индия и так засрана мусором ) Куда смотрит Грета Тунберг?
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3k
lekha-fil Час назад
Откуда деньги на это?
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