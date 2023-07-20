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В центре Йоханнесбурга произошел взрыв

В центре Йоханнесбурга произошел взрыв

Автор:
20 июля 2023 08:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Врыв   в мире   взорвалась секция газопровода   йоханнесбург   новости   
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В результате провалилась часть оживленной автомагистрали в деловом квартале мегаполиса.

По данным экстренных служб, взорвалась секция газопровода, проходившая под автомагистралью в деловом квартале мегаполиса. В результате провалилась часть дороги.



По информации спасательных служб большое количество прохожих и людей, находившихся в автомобилях в зоне взрыва, получили ранения. Оцеплена значительная часть делового центра Йоханнесбурга. На месте работают спасательные службы и полиция.

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Метки: Видео   Врыв   в мире   взорвалась секция газопровода   йоханнесбург   новости   
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