В центре Йоханнесбурга произошел взрыв

900
1
1
В результате провалилась часть оживленной автомагистрали в деловом квартале мегаполиса.
По данным экстренных служб, взорвалась секция газопровода, проходившая под автомагистралью в деловом квартале мегаполиса. В результате провалилась часть дороги.
По информации спасательных служб большое количество прохожих и людей, находившихся в автомобилях в зоне взрыва, получили ранения. Оцеплена значительная часть делового центра Йоханнесбурга. На месте работают спасательные службы и полиция.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
реклама