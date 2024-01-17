В оазисе Саудовской Аравии нашли 4000-летнюю крепость

Археологи сделали грандиозную находку в оазисе Хайбар, расположенном в пустыне Саудовской Аравии недалеко от города Аль-Ула. Они нашли гигантскую стену, которая когда-то была частью древней крепости. Изначально длина стены составляла примерно 14,5 км, а высота — 5 метров. Также у неё было где-то 180 бастионов. Сегодня осталось лишь 5,9 км стены и 74 из 180 бастионов. Радиоуглеродный анализ остатков древесного угля, обнаруженных на месте раскопок, показал, что стена датируется периодом между 2250 и 1950 гг. до н.э. — и ей больше 4000 лет. Остатки керамики на стене также позволяют предположить, что она относится к этому времени. По данным археологов, её использовали в течение нескольких столетий, а потом она оказалась заброшенной.