В оазисе Саудовской Аравии нашли 4000-летнюю крепость

Учёные обнаружили в оазисе Аравийской пустыни древнюю стену крепости, которой около 4 тысяч лет. Длина гигантской стены составляла порядка 14,5 километра. Возможно, она использовалась в течение нескольких столетий, прежде чем была заброшена.
Археологи сделали грандиозную находку в оазисе Хайбар, расположенном в пустыне Саудовской Аравии недалеко от города Аль-Ула. Они нашли гигантскую стену, которая когда-то была частью древней крепости. Изначально длина стены составляла примерно 14,5 км, а высота — 5 метров. Также у неё было где-то 180 бастионов. Сегодня осталось лишь 5,9 км стены и 74 из 180 бастионов. Радиоуглеродный анализ остатков древесного угля, обнаруженных на месте раскопок, показал, что стена датируется периодом между 2250 и 1950 гг. до н.э. — и ей больше 4000 лет. Остатки керамики на стене также позволяют предположить, что она относится к этому времени. По данным археологов, её использовали в течение нескольких столетий, а потом она оказалась заброшенной.
Одна из целей постройки стены — военная оборона "от набегов кочевников". Также стену могли использовать для обозначения своей территории и защиты от дождевых паводков. По словам учёных, в тот период местное население всё больше выбирало оседлый образ жизни и обозначало территории, на что указывают и другие похожие находки в Саудовской Аравии. Как оценили эксперты, для строительства такого укрепления понадобилось около 250 человек, которые работали 4 года, а также 164 тысяч кубических метров камня и кирпича.
Раскопки в оазисе Хайбар начались в 2020 году, и продолжаются сейчас. Перед раскопками учёные нашли это место с помощью спутниковых снимков. По словам археологов, они на пороге большого открытия: возможно, им удастся найти доказательства того, что в этих местах было большое поселение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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