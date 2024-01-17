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В оазисе Саудовской Аравии нашли 4000-летнюю крепость

В оазисе Саудовской Аравии нашли 4000-летнюю крепость

Автор:
17 января 2024 18:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Открытия   Саудовская Аравия   археологи   археология   в мире   интересное   находки   новости   раскопки   фото   
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Учёные обнаружили в оазисе Аравийской пустыни древнюю стену крепости, которой около 4 тысяч лет. Длина гигантской стены составляла порядка 14,5 километра. Возможно, она использовалась в течение нескольких столетий, прежде чем была заброшена.


Археологи сделали грандиозную находку в оазисе Хайбар, расположенном в пустыне Саудовской Аравии недалеко от города Аль-Ула. Они нашли гигантскую стену, которая когда-то была частью древней крепости. Изначально длина стены составляла примерно 14,5 км, а высота — 5 метров. Также у неё было где-то 180 бастионов. Сегодня осталось лишь 5,9 км стены и 74 из 180 бастионов. Радиоуглеродный анализ остатков древесного угля, обнаруженных на месте раскопок, показал, что стена датируется периодом между 2250 и 1950 гг. до н.э. — и ей больше 4000 лет. Остатки керамики на стене также позволяют предположить, что она относится к этому времени. По данным археологов, её использовали в течение нескольких столетий, а потом она оказалась заброшенной.

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Одна из целей постройки стены — военная оборона "от набегов кочевников". Также стену могли использовать для обозначения своей территории и защиты от дождевых паводков. По словам учёных, в тот период местное население всё больше выбирало оседлый образ жизни и обозначало территории, на что указывают и другие похожие находки в Саудовской Аравии. Как оценили эксперты, для строительства такого укрепления понадобилось около 250 человек, которые работали 4 года, а также 164 тысяч кубических метров камня и кирпича.

Раскопки в оазисе Хайбар начались в 2020 году, и продолжаются сейчас. Перед раскопками учёные нашли это место с помощью спутниковых снимков. По словам археологов, они на пороге большого открытия: возможно, им удастся найти доказательства того, что в этих местах было большое поселение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   Саудовская Аравия   археологи   археология   в мире   интересное   находки   новости   раскопки   фото   
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1  комментарий
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Трям Час назад
Где-то я такое уже видел...

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