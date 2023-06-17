В Египте захотели увековечить память погибшего от акулы россиянина

Институт морских наук и заповедников Красного моря планирует увековечить память погибшего от нападения акулы в Хургаде россиянина Владимира Попова. Об этом рассказал замдиректора института Ахмед Вахбалла.

По его словам, сейчас институт пытается с семьёй погибшего мужчины, чтобы получить разрешение на увековечивание его памяти.