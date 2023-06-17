В Египте захотели увековечить память погибшего от акулы россиянина

Фотографию и некролог погибшему Владимиру Попову хотят разместить в музее рядом с чучелом убившей его акулы.
Институт морских наук и заповедников Красного моря планирует увековечить память погибшего от нападения акулы в Хургаде россиянина Владимира Попова. Об этом рассказал замдиректора института Ахмед Вахбалла.
По его словам, сейчас институт пытается с семьёй погибшего мужчины, чтобы получить разрешение на увековечивание его памяти.
Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках. в дополнение к размещению его фотографии с некрологом для него
Напомним, что напавшая 8 июня на россиянина тигровая акула была практически сразу выловлена местными рыбаками и забита палками. После вскрытия морской хищницы и извлечения из её желудка останков мужчины Институт морских наук и заповедников Красного моря решил выставить чучело акулы в своём музее в качестве экспоната.
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Отметим, что после инцидента с россиянином власти Хургады планируют обязать все отели ставить в море специальные защитные сети, которые помогут избежать нападения акул на отдыхающих.
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"Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы..."