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В Египте захотели увековечить память погибшего от акулы россиянина

В Египте захотели увековечить память погибшего от акулы россиянина

Автор:
17 июня 2023 17:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Хургада   акула   египет   россиянин   смерть   туризм   увековечивание памяти   
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Фотографию и некролог погибшему Владимиру Попову хотят разместить в музее рядом с чучелом убившей его акулы.

Институт морских наук и заповедников Красного моря планирует увековечить память погибшего от нападения акулы в Хургаде россиянина Владимира Попова. Об этом рассказал замдиректора института Ахмед Вахбалла.


По его словам, сейчас институт пытается с семьёй погибшего мужчины, чтобы получить разрешение на увековечивание его памяти.


Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках. в дополнение к размещению его фотографии с некрологом для него

Напомним, что напавшая 8 июня на россиянина тигровая акула была практически сразу выловлена местными рыбаками и забита палками. После вскрытия морской хищницы и извлечения из её желудка останков мужчины Институт морских наук и заповедников Красного моря решил выставить чучело акулы в своём музее в качестве экспоната.

Отметим, что после инцидента с россиянином власти Хургады планируют обязать все отели ставить в море специальные защитные сети, которые помогут избежать нападения акул на отдыхающих.

Источник:

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Метки: Хургада   акула   египет   россиянин   смерть   туризм   увековечивание памяти   
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9  комментариев
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устал я от вас Час назад
Зачем? Что геройского он сделал, что бы ему памятник? Пол года позагорал скрываясь от мобилизации и стал кормом для рыбы? За такое памятник ставить не стоит...
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26k
БамбарбияКиргуду 37 минут назад
Акулу жалко.Она просто покушать хотела.Забили палками уроды.
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36k
russger 38 минут назад
Интересно. А как же другие жертвы акул? Где память о них в музеях. Просто вот реально интересно, чем этот чел важнее других погибших?
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40k
Example 6.2.6 Час назад
Чёрт, я всегда считал, что туристические пляжи, где можно купаться - по определению защищены сетями, от местных хищников. Парня жалко, жуткая смерть.
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8k
Trenzel2003 Час назад
Если так будет, то у соседей опять пердаки подгорят. А так будет!
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
А ведь предупреждали:
"Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы..."
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