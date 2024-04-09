СМИ: на Мальдивах акула напала на российского туриста и едва не оставила его без ноги

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова также предполагает, что остаться незамеченным после укуса акулы просто невозможно. И в самом отеле об этом бы знали, и постояльцы были бы в курсе - в конце концов, акула - не комар.

К тому же, если человек попал в больницу, о случившемся должна была узнать страховая компания, которая оплачивает пребывание в клинике и, тем более, операции. Поэтому история с укусом акулы требует основательного разбирательства.