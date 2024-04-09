СМИ: на Мальдивах акула напала на российского туриста и едва не оставила его без ноги

Россиянин плавал неподалёку от берега, когда его начала атаковать морская хищница.
В соцсетях и ряде СМИ появилась информация о нападении акулы на россиянина. Сообщается, что турист отдыхал в элитном отеле Movenpick Resort Kiredhivaru на островке Нууну. Место престижное, и ночь в таком отеле стоит в среднем около 65 000 рублей. Акулы здесь водятся, но маленькие и неопасные, на людей никогда не нападали. Однако всё когда-то случается в первый раз.
Мужчина плавал около берега, когда его стала атаковать акула. Хищница вцепилась в ногу туриста, и он едва смог освободить конечность. С серьёзными ранами отдыхающего госпитализировали в клинику, где ему провели операцию, и в соцсетях есть фото до и после хирургического вмешательства.
В самом же отеле, как сообщают СМИ, от комментариев по этому инциденту, уклоняются и заявляют, что к ним сообщений о нападении акулы не поступало. Российский консул также заявил, что никаких обращений от россиян, укушенных акулой, к ним не поступало.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова также предполагает, что остаться незамеченным после укуса акулы просто невозможно. И в самом отеле об этом бы знали, и постояльцы были бы в курсе - в конце концов, акула - не комар.
К тому же, если человек попал в больницу, о случившемся должна была узнать страховая компания, которая оплачивает пребывание в клинике и, тем более, операции. Поэтому история с укусом акулы требует основательного разбирательства.
А вообще, по разным источникам, на Мальдивах можно встретить от 11 до 30 видов акул. Среди них есть абсолютно безопасные (как, например, акулы-няньки, которых даже подкармливают туристы), условно опасные (не проявляют агрессии, если не видят никакой опасности со стороны человека – дайвера либо пловца) и опасные (к ним, в основном, относят больших белых акул). Если верить данным сайта sharksider.com, с 2018 года на Мальдивах зафиксировано 4 случая нападения акул на человека. Все они не смертельные – пострадавшие получили небольшие травмы.
Источник:
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Если фото травмированной ноги - правдиво, то там какая-то относительно мелкая акула его цапнула.. потому что серьёзная акула - откусила бы ногу вообще без проблем.
Кто остался без ноги
И об ногу хрен не трётся
И дешевле сапоги
Считайте, это завистью, но судьба таких россиян не интересна.