FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Лагуна акул 113 постов • 54 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Лагуна акул
СМИ: на Мальдивах акула напала на российского туриста и едва не оставила его без ноги

СМИ: на Мальдивах акула напала на российского туриста и едва не оставила его без ноги

Автор:
09 апреля 2024 08:55
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Ynews   Мальдивы   акула   госпитализиция   нападение акулы   операция   туризм   фейк или правда   
1505
5

Россиянин плавал неподалёку от берега, когда его начала атаковать морская хищница.

В соцсетях и ряде СМИ появилась информация о нападении акулы на россиянина. Сообщается, что турист отдыхал в элитном отеле Movenpick Resort Kiredhivaru на островке Нууну. Место престижное, и ночь в таком отеле стоит в среднем около 65 000 рублей. Акулы здесь водятся, но маленькие и неопасные, на людей никогда не нападали. Однако всё когда-то случается в первый раз.


×

Мужчина плавал около берега, когда его стала атаковать акула. Хищница вцепилась в ногу туриста, и он едва смог освободить конечность. С серьёзными ранами отдыхающего госпитализировали в клинику, где ему провели операцию, и в соцсетях есть фото до и после хирургического вмешательства.


В самом же отеле, как сообщают СМИ, от комментариев по этому инциденту, уклоняются и заявляют, что к ним сообщений о нападении акулы не поступало. Российский консул также заявил, что никаких обращений от россиян, укушенных акулой, к ним не поступало.


Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова также предполагает, что остаться незамеченным после укуса акулы просто невозможно. И в самом отеле об этом бы знали, и постояльцы были бы в курсе - в конце концов, акула - не комар.


К тому же, если человек попал в больницу, о случившемся должна была узнать страховая компания, которая оплачивает пребывание в клинике и, тем более, операции. Поэтому история с укусом акулы требует основательного разбирательства.


А вообще, по разным источникам, на Мальдивах можно встретить от 11 до 30 видов акул. Среди них есть абсолютно безопасные (как, например, акулы-няньки, которых даже подкармливают туристы), условно опасные (не проявляют агрессии, если не видят никакой опасности со стороны человека – дайвера либо пловца) и опасные (к ним, в основном, относят больших белых акул). Если верить данным сайта sharksider.com, с 2018 года на Мальдивах зафиксировано 4 случая нападения акул на человека. Все они не смертельные – пострадавшие получили небольшие травмы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лагуна акул"
Метки: Ynews   Мальдивы   акула   госпитализиция   нападение акулы   операция   туризм   фейк или правда   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
scorpick Час назад
Опять хохлы новый памятник поставят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
42k
Example 6.2.6 19 минут назад
Наверное, даже миролюбивую акулу можно задолбать настолько, что она тяпнет за ногу. Это ж как собаками, если не лезть - маловероятно что укусит, а если настырничать то и пудель может вцепиться в мягкое место.
Если фото травмированной ноги - правдиво, то там какая-то относительно мелкая акула его цапнула.. потому что серьёзная акула - откусила бы ногу вообще без проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пуриц Жорж 38 минут назад
Хорошо тому живется
Кто остался без ноги
И об ногу хрен не трётся
И дешевле сапоги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
MPEG-8 2 часа назад
На россиян, которые плавают на Мальдивах, лично мне по...й, что там с ними случается, акула сожрала или фугу отравились.
Считайте, это завистью, но судьба таких россиян не интересна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1975 постов (1964 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

236436



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Неравнодушные оренбуржцы спасают животных в затопленном Орске
Неравнодушные оренбуржцы спасают животных в затопленном Орске
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
Набирающие популярность в сообществах
Совет при комитете ГД поддержал инициативу АвтоВАЗа по увеличению утильсбора
Совет при комитете ГД поддержал инициативу АвтоВАЗа по увеличению утильсбора
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
Пока креативщики, привет нейросеть
Пока креативщики, привет нейросеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#машина#автомир#США#аварии#шоу бизнес#Пёс#милота
#животные#Юмор#факты#автомобили#собака#Россия#ДТП#авто аварии#инцидент#Орск
#в мире#Прикол#интересное#забавно#дети#фильм#кино#история#комментарии#позитив
Пока креативщики, привет нейросеть Пока креативщики, привет нейросеть В Новороссийске из головы мужчины достали 15-сантиметрового червя В Новороссийске из головы мужчины достали 15-сантиметрового червя С пляжей Египта убирают сетки, сдерживающие акул С пляжей Египта убирают сетки, сдерживающие акул В Египте захотели увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина В Египте захотели увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина Эпилептик чуть не задохнулся из-за модной накладки на зубы Эпилептик чуть не задохнулся из-за модной накладки на зубы Вышел с пляжа в купальнике - плати: штраф для туристов в Абхазии увеличат в 20 раз Вышел с пляжа в купальнике - плати: штраф для туристов в Абхазии увеличат в 20 раз

На что жалуетесь?

Вернуться