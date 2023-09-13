FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 726 постов • 39 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Египте девушка лишилась руки после нападения акулы

В Египте девушка лишилась руки после нападения акулы

Автор:
13 сентября 2023 22:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Дахаб   акула   ампутация   египет   курорт   нападение   хищник   
1889
1
2

Очередное жуткое нападение хищника на человека случилось на египетском курорте Дахаб, примерно в 100 км. от Шарм-эль-Шейха. Акула подплыла достаточно близко к берегу и ухватила девушку за плечо, когда та купалась у отельного пляжа. Пострадавшая потеряла много крови, но ее смогли достать из воды.

Жертвой акулы стала 34-летняя египтянка по имени Зайнаб Ахмед Мохамед Абдель Кадер, которая отдыхала в отеле "Тирана" со своим мужем. Отпуск закончился трагедией — морской хищник изуродовал ей левую руку.

По международным тг-каналам расходится видео, на котором видно как пострадавшую на руках несут от берега работники отеля.

Девушку перевели в Международный госпиталь Шарм-эль-Шейха, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, но руку пришлось ампутировать.

Сразу после нападения на акулу открыли охоту с гарпунами, но хищнику удалось скрыться от людей на глубине.

Власти Египта формируют комиссию для оценки ситуации и выяснения причин произошедшего. Также сообщается, что один из пляжей Дахаба закрыт для посетителей.

Это уже второй случай нападения акулы на человека в Египте за три месяца, в июне жертвой хищника стал россиянин, его не смогли спасти.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Дахаб   акула   ампутация   египет   курорт   нападение   хищник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
51k
Андрей 41 минуту назад
А думаете почему у них море Красным называется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Василий 41 минуту назад
Вот поэтому я выбираю Селигер и Сенеж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Искренне сочувствую, шок был жуткий, думаю.


А если саркастически - звоните Спилбергу, есть материальчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Павел Час назад
...
Сразу после нападения на акулу открыли охоту с гарпунами, но хищнику удалось скрыться от людей на глубине. ...

В высоте акуле было бы несдобровать)))) )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81277



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На картошке: пост про процесс, который знаком каждому
На картошке: пост про процесс, который знаком каждому
Блогер Даня Милохин срочно уехал из России после новости о том, что его могут забрать в армию
Блогер Даня Милохин срочно уехал из России после новости о том, что его могут забрать...
Набирающие популярность в сообществах
Лёгкие крейсеры типа «Де Зевен Провинсиен». ТТХ и боевая карьера головного корабля
Лёгкие крейсеры типа «Де Зевен Провинсиен». ТТХ и боевая карьера головного корабля
Герои Star Wars из соломы
Герои Star Wars из соломы
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После множества собеседований

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#в мире#фото#интересное#подборка#авто аварии#улыбнуло#Москва#шоу бизнес#маразм
#автомобили#машина#животные#ДТП#аварии#Автовсячина#Россия#знаменитости#Разное#Китай
#автомир#Прикол#интересно#позитив#люди#дети#кино#новости#фильм#повезло
Не мисс мира, а даже круче Не мисс мира, а даже круче В Египте захотели увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина В Египте захотели увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина "Она его останки доедает". В Хургаде в результате нападения акулы погиб россиянин "Она его останки доедает". В Хургаде в результате нападения акулы погиб россиянин Чучело убившей россиянина акулы выставят в египетском музее Чучело убившей россиянина акулы выставят в египетском музее В Турции отдыхающие шваброй отогнали похожую на акулу рыбу В Турции отдыхающие шваброй отогнали похожую на акулу рыбу Водятся ли опасные для человека акулы в Чёрном море? Водятся ли опасные для человека акулы в Чёрном море?

На что жалуетесь?

Вернуться