В Египте девушка лишилась руки после нападения акулы

Власти Египта формируют комиссию для оценки ситуации и выяснения причин произошедшего. Также сообщается, что один из пляжей Дахаба закрыт для посетителей.

Это уже второй случай нападения акулы на человека в Египте за три месяца, в июне жертвой хищника стал россиянин, его не смогли спасти.