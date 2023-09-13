В Египте девушка лишилась руки после нападения акулы

Очередное жуткое нападение хищника на человека случилось на египетском курорте Дахаб, примерно в 100 км. от Шарм-эль-Шейха. Акула подплыла достаточно близко к берегу и ухватила девушку за плечо, когда та купалась у отельного пляжа. Пострадавшая потеряла много крови, но ее смогли достать из воды.
Жертвой акулы стала 34-летняя египтянка по имени Зайнаб Ахмед Мохамед Абдель Кадер, которая отдыхала в отеле "Тирана" со своим мужем. Отпуск закончился трагедией — морской хищник изуродовал ей левую руку.
По международным тг-каналам расходится видео, на котором видно как пострадавшую на руках несут от берега работники отеля.
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Девушку перевели в Международный госпиталь Шарм-эль-Шейха, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, но руку пришлось ампутировать.
Сразу после нападения на акулу открыли охоту с гарпунами, но хищнику удалось скрыться от людей на глубине.
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Власти Египта формируют комиссию для оценки ситуации и выяснения причин произошедшего. Также сообщается, что один из пляжей Дахаба закрыт для посетителей.
Это уже второй случай нападения акулы на человека в Египте за три месяца, в июне жертвой хищника стал россиянин, его не смогли спасти.
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А если саркастически - звоните Спилбергу, есть материальчик.
Сразу после нападения на акулу открыли охоту с гарпунами, но хищнику удалось скрыться от людей на глубине. ...
В высоте акуле было бы несдобровать)))) )))