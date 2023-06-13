Чучело убившей россиянина акулы выставят в египетском музее

Морская хищница пополнит экспозицию с другими акулами-людоедами.
Власти Египта мумифицируют и передадут в музей тигровую акулу, которая 8 июля неподалёку от пляжа в Худгарде растерзала 23-летнего гражданина России Владимира Попова.
Известно, что акулу-людоедку изловили до приезда специалистов. Учёные хотели изучить её поведение и отпустить на волю, но рыбаки передали морскую хищницу уже мёртвой. Сообщается, что они насмерть забили её дубинками.
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По данным СМИ, из желудка акулы извлекли голову, грудь и руки погибшего, вторую часть тела со дна моря достали рыбаки.
Сообщается, что тушу уже мумифицировали и сейчас специалисты проводят процедуру бальзамирования. После её завершения акула пополнит экспонаты в музее Института морских наук и заповедников Красного моря.
Погибший Владимир Попов вместе с девушкой и отцом провёл на египетском курорте несколько месяцев. Последний называет случившееся страшным несчастным случаем. Сейчас власти Худгарды планируют пересмотреть стандарты безопасности на местных пляжах.
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