FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10437 постов • 1436 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Чучело убившей россиянина акулы выставят в египетском музее

Чучело убившей россиянина акулы выставят в египетском музее

Автор:
13 июня 2023 15:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: акула   акула-убийца   видео   египет   музей   мумия   
2761
2
1

Морская хищница пополнит экспозицию с другими акулами-людоедами.

Власти Египта мумифицируют и передадут в музей тигровую акулу, которая 8 июля неподалёку от пляжа в Худгарде растерзала 23-летнего гражданина России Владимира Попова.


Известно, что акулу-людоедку изловили до приезда специалистов. Учёные хотели изучить её поведение и отпустить на волю, но рыбаки передали морскую хищницу уже мёртвой. Сообщается, что они насмерть забили её дубинками.

По данным СМИ, из желудка акулы извлекли голову, грудь и руки погибшего, вторую часть тела со дна моря достали рыбаки.


Сообщается, что тушу уже мумифицировали и сейчас специалисты проводят процедуру бальзамирования. После её завершения акула пополнит экспонаты в музее Института морских наук и заповедников Красного моря.

Погибший Владимир Попов вместе с девушкой и отцом провёл на египетском курорте несколько месяцев. Последний называет случившееся страшным несчастным случаем. Сейчас власти Худгарды планируют пересмотреть стандарты безопасности на местных пляжах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: акула   акула-убийца   видео   египет   музей   мумия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
60k
pynh 2 часа назад
Тогда уж и чучело россиянина выставляйте, хле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
269
данила беринский pynh Час назад
аула, хоть после смерти чучелом стала, ты же по жизни чучело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур 37 минут назад
Ужасная смерть. Хвала рыбакам, даже не представляю, как можно было так быстро найти и поймать акулу. С дронов что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
265
устал я от вас Час назад
Вангую, что это будет место притяжение хохлов. Акуле наверняка и героя украины посмертно присвоят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Хрюн Час назад
Лучше бы там выставили чучело спасателей которые должны были следить за обстановкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
А насчёт турка, который россиянина зарезал ничего пока не слышно? Никаких идей? Друг спросил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
salim777 2 часа назад
"Погибший Владимир Попов вместе с девушкой и отцом провёл на египетском курорте несколько месяцев". А не до хера ли времени ты там провёл, Владимир? Отдохнул бы как все люди дней 7-10 и не было бы тебе ничего. А так, карма, дружище. Бесишь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 2 часа назад
Родственники сожранного ею чувака теперь могут приехать в этот музей, там будет на что им взглянуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

154674



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#машина#животные#ДТП#Автовсячина#фильм#дети#Ynews
#в мире#автомобили#автомир#кино#факты#позитив#Прикол#картинки#космос#познавательно
#люди#интересно#история#СССР#аварии#авто аварии#Россия#Приколы#стамбул#подборка
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться