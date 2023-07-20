Леденящие душу крики: дайвер снял нападение акулы в Египте

Когда к группе британца присоединились несколько дайверов из Германии, поведение акулы стало меняться.

"Я снимал рифовую акулу, поскольку считал, что это очень интересная встреча. За день до этого мы плавали с тремя такими акулами без всяких проблем. Во время съемки я заметил, что пузырьки, выпущенные дайвером, испугали акулу, и она заинтересовалась им", - рассказывает Уайт.