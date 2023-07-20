Леденящие душу крики: дайвер снял нападение акулы в Египте

В 2018 году Дэн Уайт вместе с группой дайверов находился в Красном море возле египетских островов Бразерс, когда заметил рифовую акулу. Приключение компании резко приняло ужасающий поворот, о чем свидетельствует страшный видеоролик Дэна. Несмотря на то, что группа находилась на глубине 10 метров, на видеозаписи слышны крики.
Когда к группе британца присоединились несколько дайверов из Германии, поведение акулы стало меняться.
"Я снимал рифовую акулу, поскольку считал, что это очень интересная встреча. За день до этого мы плавали с тремя такими акулами без всяких проблем. Во время съемки я заметил, что пузырьки, выпущенные дайвером, испугали акулу, и она заинтересовалась им", - рассказывает Уайт.
Несмотря на то, что группа находилась на глубине 10 метров, на видеозаписи можно услышать крик женщины
"Внезапно акула открыла пасть и вцепилась в его ногу, стала трепать ее. Это было безумие, казалось, она не отпускала дайвера целую вечность. В итоге она вырвала икроножную мышцу. В воде появился шлейф крови. Одна из ныряльщиц начала кричать так, что ее вопль услышал каждый из нас". На помощь мужчине пришел его друг, он оттолкнул хищницу.
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После нападения акулы мужчине помогли выбраться из воды. Спасатели тут же ввели обезболивающее и наложили жгут на ногу, которую, к счастью, не пришлось ампутировать. Затем дайвер был доставлен в больницу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Под нос суют кусочки мяса и потом отгоняют, непонятные люди.