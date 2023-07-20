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Леденящие душу крики: дайвер снял нападение акулы в Египте

Леденящие душу крики: дайвер снял нападение акулы в Египте

Автор:
20 июля 2023 15:38
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   дайвер   дайвинг   египет   история   нападение   
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В 2018 году Дэн Уайт вместе с группой дайверов находился в Красном море возле египетских островов Бразерс, когда заметил рифовую акулу. Приключение компании резко приняло ужасающий поворот, о чем свидетельствует страшный видеоролик Дэна. Несмотря на то, что группа находилась на глубине 10 метров, на видеозаписи слышны крики.

Когда к группе британца присоединились несколько дайверов из Германии, поведение акулы стало меняться.

"Я снимал рифовую акулу, поскольку считал, что это очень интересная встреча. За день до этого мы плавали с тремя такими акулами без всяких проблем. Во время съемки я заметил, что пузырьки, выпущенные дайвером, испугали акулу, и она заинтересовалась им", - рассказывает Уайт.

"Внезапно акула открыла пасть и вцепилась в его ногу, стала трепать ее. Это было безумие, казалось, она не отпускала дайвера целую вечность. В итоге она вырвала икроножную мышцу. В воде появился шлейф крови. Одна из ныряльщиц начала кричать так, что ее вопль услышал каждый из нас". На помощь мужчине пришел его друг, он оттолкнул хищницу.

После нападения акулы мужчине помогли выбраться из воды. Спасатели тут же ввели обезболивающее и наложили жгут на ногу, которую, к счастью, не пришлось ампутировать. Затем дайвер был доставлен в больницу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акула   дайвер   дайвинг   египет   история   нападение   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов Час назад
Какие проблемы? Хотел экстрим - получил экстрим.
- Вау! Оказывается, здесь всякие акулы водятся!?
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5k
Евгений Д 4 минуты назад
Да-а что акуле делать ?
Под нос суют кусочки мяса и потом отгоняют, непонятные люди.
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34k
Korolev 16 минут назад
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3k
Lexx 47 минут назад
А чего орать то, слух у акулы весьма посредственный, можно сказать, что они почти глухие. Органы слуха у них выполняют в первую очередь функции ориентирования и равновесия.
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