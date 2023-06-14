Основоположник советской телепатии и результаты его опытов

Впрочем, опытами на четвероногих питомцах исследователи не ограничились:

– Владимир Леонидович, у вас хорошо получается внушать мысли.

Может, вы и меня мысленно заставите что-нибудь сделать? – однажды предложил Бернард Кажинский дрессировщику Дурову после череды удачных экспериментов с собаками.

– Пустяки, только сидите смирно! – скомандовал Дуров.

Бернард Кажинский, затаив дыхание, следил за тем, как дрессировщик быстро записывает что-то на листок бумаги. Эту записку с командой Дуров прикрыл своей ладонью.

После этого дрессировщик какое-то время смотрел на Кажинского. По словам исследователя, в этот момент он ровно ничего не чувствовал, но вдруг его рука машинально поднялась и почесала правое ухо. После этого Дуров дал знак, что эксперимент закончен, и передал Кажинскому записку. Учёный прочёл: «Почесать за правым ухом».

Кажинский был изумлен. Он спросил у Дурова, как ему это удалось. Дрессировщик ответил, что он просто попытался представить, что его правое ухо начало резко зудеть. Чтобы избавиться от этого, нужно поднять руку и почесать зудящее место. В этот самый момент Кажинский почувствовал то же самое. Дуров торжествовал.

– Выходит, Владимир Леонидович, сейчас вы произвели радиопередачу из своего мозга, а я, незаметно для себя, её принял. Получается, мы – живые, ходячие радиостанции, – отметил Кажинский.