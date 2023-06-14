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Основоположник советской телепатии и результаты его опытов

Основоположник советской телепатии и результаты его опытов

Автор:
14 июня 2023 10:30
Сообщество : Наука
Метки: Бернард Бернардович Кажинский   Мысль   СССР   исследование   мозговое радио   наука   опыт   передача   телепатия   физика   
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Советский учёный Бернард Бернардович Кажинский (1890 – 1962) был инженером-электриком. Но в историю вошёл как основоположник такого направления как исследование телепатии в СССР.

С приходом XX века научная мысль претерпевала глобальные изменения, как это нередко бывает на стыке эпох. И этому исследователю удалось совершить чудо – доказать возможность передачи собственных мыслей посредством радиоволн.

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Его опыты базировались на предположении о возможности передачи данных от одного биологического организма другому с помощью радиоволн. А человеческий мозг при этом играл роль радиостанции благодаря способности нервных клеток выполнять функции индуктивных катушек.

Нейроны ткани головного мозга включают колебательные контуры и антенны. И современная наука этого не отрицает. Но в 20-х информации о способах передачи электромагнитных волн было ничтожно мало. И Кажинский фактически стал пионером в этом  направлении.

Бернард Бернардович предположил, что телепатическая связь возможна при использовании УКВ-диапазона. Но примечательна не гипотеза, а её доказательство, которое физик действительно смог предоставить.

В 1922 году он начал проводить опыты с использованием экранирующего устройства. Из мелкоячеистой сетки была изготовлена специальная клетка, обладающая способностью экранировать мысли испытуемого в виде электромагнитных волн.

Из книги Кажинского «Биологическая радиосвязь»:

Когда дверца клетки была закрыта, сидевшему внутри экспериментатору В. Л. Дурову не удавалось передать подопытному животному (собаке Марсу), находившемуся снаружи, никакого мысленного задания. Но стоило открыть дверцу, как Марс в точности исполнял приказы.

Дрессировщик входил в клетку, а его подопечные оставались снаружи. Из камеры Дуров давал команды собакам. К примеру, принести из соседней комнаты определённый предмет. При закрытой камере собаки игнорировали команды. Но если дверцу открывали, то животное сразу выполняло мысленное распоряжение Дурова.

Впрочем, опытами на четвероногих питомцах исследователи не ограничились:

– Владимир Леонидович, у вас хорошо получается внушать мысли.

Может, вы и меня мысленно заставите что-нибудь сделать? – однажды предложил Бернард Кажинский дрессировщику Дурову после череды удачных экспериментов с собаками.

– Пустяки, только сидите смирно! – скомандовал Дуров.

Бернард Кажинский, затаив дыхание, следил за тем, как дрессировщик быстро записывает что-то на листок бумаги. Эту записку с командой Дуров прикрыл своей ладонью.

После этого дрессировщик какое-то время смотрел на Кажинского. По словам исследователя, в этот момент он ровно ничего не чувствовал, но вдруг его рука машинально поднялась и почесала правое ухо. После этого Дуров дал знак, что эксперимент закончен, и передал Кажинскому записку. Учёный прочёл: «Почесать за правым ухом».

Кажинский был изумлен. Он спросил у Дурова, как ему это удалось. Дрессировщик ответил, что он просто попытался представить, что его правое ухо начало резко зудеть. Чтобы избавиться от этого, нужно поднять руку и почесать зудящее место. В этот самый момент Кажинский почувствовал то же самое. Дуров торжествовал.

– Выходит, Владимир Леонидович, сейчас вы произвели радиопередачу из своего мозга, а я, незаметно для себя, её принял. Получается, мы – живые, ходячие радиостанции, – отметил Кажинский.

Опыты учёного высоко оценил Циолковский, подтвердивший, что физику удалось найти в организме некие элементы, действительно напоминающие части радиостанции. А потом идеей «мозгового радио» заинтересовались власти.

Рассматривался даже вопрос создания аппарата, который можно было бы использовать в стратегически важных или военных целях, внушая большим группам людей общую идею или превращая их в бесстрашных бойцов. Но настали другие времена. И управлять человеческим сознанием стало возможным вполне себе эффективно без всяких телепатических устройств. Хотя идея учёного изначально была совершенно другой и заключалась в развитии морали и нравственности  общества.

Александр Беляев использовал Кажинского в качестве прототипа персонажа своего романа «Властелин мира». В 30-х изобретение было засекречено и передано в спецхран.

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Метки: Бернард Бернардович Кажинский   Мысль   СССР   исследование   мозговое радио   наука   опыт   передача   телепатия   физика   
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7guest 45 минут назад
На сельском клубе объявление: "Сегодня вечером в клубе будет выступать телепат".
Собрался народ. На сцену выходит мужик в длинном халате. Распахивает халат, а под халатом белья нет и х@й висит ниже колена. Мужик начинает делать колебательные движения всем телом и приговаривает: "Раз, два, три, четыре, пять - начинаю телепать".
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