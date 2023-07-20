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Авторитет или самовыражение? Результаты эксперимента Лэндиса

Авторитет или самовыражение? Результаты эксперимента Лэндиса

Автор:
20 июля 2023 10:53
Сообщество : Психология
Метки: Итог   мимика   наука   определение   опыт   психология   связь   эксперимент Лэндиса   эмоция   
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Этот странный эксперимент 1924 года вошёл в число самых бесчеловечных и был жестоко раскритикован научным сообществом. Стоило ли оно того?

Карини Лэндис на тот момент занимался изучением человеческой мимики в Университете Миннесоты. И озадачился целью доказать, что при проявлении определённой эмоции в составе группы должны проявляться определённые же закономерности.

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Основной целью эксперимента Лэндис считал выявление первичной составляющей – физиологической реакции организма или эмоции. На тот момент считалось, что на раздражитель реагирует мозг, который заставляет и организм реагировать. И только после всего этого появляется эмоция.

Исследователь задался целью выявить и доказать существование одного органа, ответственного за эмоции. Таковым он считал мимические мышцы.

На лицах участников Лэндис наметил линии, чтобы точнее классифицировать эмоции. А потом давал студентам понюхать вещества с резким запахом, посмотреть отрывок из фильма, послушать музыку, озвучить какой-то не соответствующий действительности факт. Все выражения он фиксировал на фото.

Затем психолог решил повысить градус и начал:

  • показывать участникам порнографические картинки и фото;
  • стрелять практически над ухом;
  • заставлять совать руки в ведро с жабами;
  • демонстрировать фотографии больных с запущенными кожными болезнями.

Эмоции тоже фиксировались. А потом началась третья – самая жуткая часть эксперимента, после которой психолог вошёл в историю как убийца белых крыс. Подопытному предлагалось отрезать зверьку голову. Иначе Лэндис обещал сделать это сам. То есть выбора, по сути, не было.

Одни люди начинали рыдать, другие истерически смеяться. Были те, что впадали в ступор или ругались. Самым жутким стал процесс лишения крыс жизни. У испытуемых, которые были  обычными людьми, не имелось опыта лишения жизни живых существ. И зверьки долго мучились.

Отрезать крысе голову согласились 2/3 испытуемых. Что касается оставшихся животных, то психолог сделал то, что обещал – хладнокровно отрезал им головы на глазах у поражённой группы.

Итог? Итог оказался закономерным: в ходе эксперимента не получилось  доказать, что находящиеся в составе группы люди используют в одинаковой ситуации одни и те же мышцы.

Но принцип отрицательного результата в науке никто не отменял. В соответствии с ним из эксперимента сделали следующие выводы:

  • общих мимических реакций для выражения эмоций нет;
  • в ходе теста все реакции были симметричными;
  • женщины ярче демонстрируют эмоции, нежели мужчины;
  • самая распространенная реакция даже на негативные переживания – это улыбка.

С садистскими опытами психолог после этого завязал. Получил докторскую степень, занимался преподавательской и научной деятельностью, выбрав в качестве основного направления психопатологию. Интересующие его закономерности, точнее, их отсутствие учёный выявил. И предоставил возможность терроризировать лабораторных животных следующим поколениям горячих сердец.


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Метки: Итог   мимика   наука   определение   опыт   психология   связь   эксперимент Лэндиса   эмоция   
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9  комментариев
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Дал бы [мат] доктору, вот это мой выбор! Пошел он на [мат] со своими экспериментами!
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6k
Дмитрий 6 минут назад
А что, никто так и не захотел отрезать голову Лэндису?
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Наука может развиваться только опытным путем. Конечно многие опыты вызывают отторжение. Что не мешает ученым последователям использовать результаты опыта.
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5k
Горожанин Полчаса назад
".... выбрав в качестве основного направления психопатологию".
---------

Объективности ради - не психопатологию, а патопсихологию. Это разные вещи, однако.
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10k
au3 40 минут назад
"Подопытному предлагалось отрезать зверьку голову. Иначе Лэндис обещал сделать это сам. То есть выбора, по сути, не было.
........
Отрезать крысе голову согласились 2/3 испытуемых."

Удивлен ..... Думал 95% откажутся - как бы натуральный выбор.
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