Авторитет или самовыражение? Результаты эксперимента Лэндиса

Основной целью эксперимента Лэндис считал выявление первичной составляющей – физиологической реакции организма или эмоции. На тот момент считалось, что на раздражитель реагирует мозг, который заставляет и организм реагировать. И только после всего этого появляется эмоция.

Исследователь задался целью выявить и доказать существование одного органа, ответственного за эмоции. Таковым он считал мимические мышцы.