Кто что взял. Лауреаты Нобелевской премии - 2023

Нобелевскую премию по химии Королевская академия наук Швеции присудила Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и уроженцу России Алексею Екимову «за открытие и синтез квантовых точек». Квантовые точки широко используются в таких областях, как современные светодиодные телевизионные экраны, солнечные панели, а также в медицине — они могут помочь хирургам удалять опухоли.

78-летний Алексей Екимов — ученый, который с 1999 года работает главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology Inc., США. В начале 1980-х годов ему удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Альма-матер Алексея Екимова — физический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра молекулярной физики). Он работал приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, в Лионском университете имени Клода Бернара, в Институте Макса Планка и в Университете Осаки. Написал более ста научных работ и был автором нескольких изобретений, первооткрыватель нанокристаллических полупроводниковых квантовых точек.

Естественно, нашлись те, кто начал задавать вопросы Шведской академии наук, чем они руководствовались, награждая Алексея Екимова.

Генсек академии Ханс Эллегрен ответил, что «на определение лауреатов Нобелевской премии не влияет тот факт, гражданами какой страны они являются». Следом прозвучал следующий вопрос: «считают ли в академии наук, что Екимов должен быть приглашен на банкет», на что Эллегрен заявил, что у них нет мнения по этому поводу, поскольку они работают только над присуждением премий.