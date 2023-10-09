Кто что взял. Лауреаты Нобелевской премии - 2023

Пока мир пылает в огне межэтнических конфликтов и междуусобных войн, незаметно подошел последний день вручения Нобелевской премии 2023 года. Подводим итоги и выносим вердикты: "кто что взял" и насколько вклад данных представителей рода человеческого в науку и культуру того стоил. Итак ...
Нобелевскую премию по экономике вручили американке Клаудии Голдин за исследования роли женщин на рынке труда или за что женщинам недоплачивают. Для этого Клаудиа изучила архивы и собрала данные за более чем 200 лет. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Голдин «раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда» и была удостоена награды за то, что первой представила всеобъемлющий отчет о том, как менялись на протяжении веков различия в оплате труда мужчин и женщин и уровень их занятости.
Если коротко: несмотря на все перемены, женщинам в среднем по-прежнему платят меньше, чем выполняющим ту же работу мужчинам. Более того, в течение длительного периода времени разрыв в доходах между женщинами и мужчинами почти не сокращался, даже если женщины были более образованы, чем мужчины. Почему? Голдин, пытаясь ответить на этот вопрос смогла найти одно ключевое объяснение: родительство», — говорится на сайте Нобелевского комитета.
Нобелевскую премию по физике присудили франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье за изучение электронов и природы света. "Они дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул", говорится в сообщении Нобелевского комитета.
Ученые использовали экспериментальные методы. Это позволило им «продуцировать аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи». Благодаря опытам лауреатов была открыта дверь в мир электронов и механизмов, которыми они управляют, отметили в комитет.
Ничего не понятно, но очень интересно:
Нобелевскую премию по химии Королевская академия наук Швеции присудила Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и уроженцу России Алексею Екимову «за открытие и синтез квантовых точек». Квантовые точки широко используются в таких областях, как современные светодиодные телевизионные экраны, солнечные панели, а также в медицине — они могут помочь хирургам удалять опухоли.
78-летний Алексей Екимов — ученый, который с 1999 года работает главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology Inc., США. В начале 1980-х годов ему удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Альма-матер Алексея Екимова — физический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра молекулярной физики). Он работал приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, в Лионском университете имени Клода Бернара, в Институте Макса Планка и в Университете Осаки. Написал более ста научных работ и был автором нескольких изобретений, первооткрыватель нанокристаллических полупроводниковых квантовых точек.
Естественно, нашлись те, кто начал задавать вопросы Шведской академии наук, чем они руководствовались, награждая Алексея Екимова.
Генсек академии Ханс Эллегрен ответил, что «на определение лауреатов Нобелевской премии не влияет тот факт, гражданами какой страны они являются». Следом прозвучал следующий вопрос: «считают ли в академии наук, что Екимов должен быть приглашен на банкет», на что Эллегрен заявил, что у них нет мнения по этому поводу, поскольку они работают только над присуждением премий.
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Нобелевская премия по медицине досталась Каталин Карико и Дрю Вайссману за разработку мРНК-вакцин против COVID, благодаря которым создали Pfizer и Moderna.
«Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года», — говорится в сообщении Нобелевского комитета. В числе вакцин, основанных на этой технологии, были вакцины от компаний Pfizer и Moderna.
Нобелевскую премию по литературе 2023 года присудили норвежскому писателю и драматургу Юну Фоссе за «новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое».
Юн Фоссе — лауреат почти пятидесяти престижных литературных и театральных европейских премий, в том числе престижной Литературной премии Северного Совета и театрального аналога Нобелевской премии — Международной премии Ибсена. "Сомелье книг", как его метко назвали.
Он дебютировал как прозаик в 1983 году романом «Красное, черное», а как драматург — с пьесой «И мы никогда не расстанемся» 10 лет спустя.
Его романы переведены на все основные языки мира, пьесы ставили Томас Остермайер, Роберт Уилсон и Фальк Рихтер, а британское издание The Daily Telegraph в 2007 году присвоило ему титул «живого гения». В Норвегии Юн Фоссе считается национальным лигатурным достоянием — правительство выплачивает ему пожизненную стипендию и предоставляет резиденцию рядом с королевским дворцом в Осло.
Нобелевская премия мира в этом году была присуждена иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади за «ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех».
Наргиз Мохаммади арестовывали 13 раз, пять раз ее признавали виновной, приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. На момент объявления победителя премии мира Мохаммади все еще находится в тюрьме.
По мнению директора Транснационального фонда исследований мира и будущего (TFF) в Лунде доктора Яна Оберга, Норвежский нобелевский комитет вновь отступил от завещания Альфреда Нобеля, так как премия присуждена человеку, не связанному с борьбой за мир, хотя Мохаммади "заслуживает всех премий в области прав человека в мире". "В условиях войны и безудержного политического милитаризма, бушующего в Европе, и холодной войны против Китая комитету не удалось найти кого-то, кто работал бы во исполнение благородной воли Нобеля, вместо этого он снова грубо нарушает эту волю", - считает эксперт.
Необычным в этом году стало то, что электронные письма Королевской академии наук Швеции с именами лауреатов Нобелевской премии по химии были по ошибке разосланы раньше времени объявления победителей - в 08:30 мск, на четыре часа раньше церемонии, на которой называют новых обладателей награды. В академии объявили, что не знают, почему это произошло.
Сумма премии составит 11 млн шведских крон, то есть около $1 млн.
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В процентах...
0,5% против 0,2%?
Мир живёт.
В отличии от нас.
После истории с Басовым и Прохоровым, когда к ним зачем то приперли американца в сополучатели - уважение к ней у меня лично абсолютно потеряно.
Я не преклоняюсь перед Западом, там много косяков, но плевать в колодец, что дал мне антибиотики - верх глупости.
Но наши разработки вывели это ВСЁ на более высокий уровень.
Американцы создали атомную бомбу, а мы - электростанцию и ледокол.
Главное - сотрудничество.
Вот вакцина против полиомиелита, благодаря чему большая часть людей выжила - чья заслуга?
Умные люди - сотрудничают.
Дураки - разъеденяют.
Из-за этого креативность мышления осталась на Западе. Пусть и купили кого-то из наших.