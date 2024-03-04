Поразительная Леди Уандер и её предсказания

Всякого рода животные-предсказатели – явление не такое уж редкое. Осьминог Пауль, хорёк Фред и прочие забавляли и радовали народ своими предсказаниями.
Но был в истории один необычный персонаж, над способностями которого любители загадочных явлений продолжают ломать голову и по сей день.
В 1948 году газета Chicago Daily Tribune напечатала ошибочный заголовок «Дьюи побеждает Трумэна». Все опрошенные, газетчики и даже демократы ожидали, что он окажется правдой до окончательного подсчёта голосов. Однако в маленькой конюшне в Ричмонде, штат Вирджиния, одна лошадь была не согласна с этим.
Предсказание победы Трумэна, сделанное кобылой по кличке Леди Уандер, было лишь одним из многих точных пророчеств, сделанных этим якобы ясновидящим животным. Её таланты использовались ежедневно, с полудня до трёх, в течение более чем тридцати лет. За это время Леди Уандер ответила на вопросы более 150 000 человек.
Родившийся 9 февраля 1924 года чёрный жеребёнок с белыми ногами и тремя белыми чулками была внучкой чистокровной скаковой лошади. Воспитанием маленькой лошадки занялась миссис Клаудия Фонда, которая и заметила в воспитаннице особые качества. Фонда выкормила Леди из бутылки и потратила много сил на развитие интеллекта своей питомицы.
Хозяйка была единственной компанией лошади. И Фонда взялась обучать её алфавиту. Уже через несколько месяцев Леди с легкостью определяла каждую букву. По мере того как продолжалось её обучение, стало совершенно очевидно, что это не совсем обычная лошадь. Даже дети, игравшие с Леди на пастбище, замечали, что она не такая, как все: они прятали от неё наперсток, но лошадка всегда его находила.
Команды, казалось, выполнялись ещё до того, как они были произнесены. Неужели у Леди развилось шестое чувство?
Какой бы силой ни обладала Леди, Фонда позволяла ей демонстрировать её, используя карточки с буквами для ответов на любые вопросы. Весть о способностях Леди распространилась, и к 1927 году кобыла, читающая мысли, приобрела известность в Ричмонде и по всей стране. Леди стала настолько популярной, что городской совет решил назвать её не гадалкой, а образованной лошадью, что позволило Фонде сэкономить 1000 долларов ежегодной платы и продолжить туристический бизнес.
По словам журналиста, ставшего свидетелем сеанса в конце 1920-х годов, когда Леди передвигала блоки, казалось, что она засыпает, с опущенными веками, как будто впадая в состояние транса. После чтения она становилась напряжённой и нервной. Во время этого выступления Леди показывала простые трюки, такие как знание арифметики и правописания, которые демонстрировали до неё другие образованные лошади. Но она оказалась более экстраординарной, совершая действия, выходящие за рамки общих знаний.
Она прочитала дату на монете, вытащенной из кармана зрителя, когда только он видел её. Другой посетитель перевел стрелки часов на 6:10, приложил циферблат к телу Леди и спросил, который час он показывает. «6-1-0», - ответила Леди. «Если в сверхъестественном поведении животного и был какой-то фокус, то мантия Гудини легла на компетентные плечи», – написал журналист.
Как растущий ребенок, юная Леди переросла блоки с буквами и другими знаками, поэтому Фонда изготовила специальную печатную машинку с клавишами размером с лошадиную морду. При каждом нажатии на клавиши появлялась буква, обращённая к зрителям. Перед каждым чтением Фонда переставляла буквы, добавляя ещё один уровень сложности.
Похоже, влияние Леди на политику простиралось далеко за пределы предсказания результатов выборов. Но политики были не единственными государственными служащими, прислушивающимися к советам Леди. В 1951 году полиция города Куинси, штат Массачусетс, не могла найти ни одной зацепки в поисках пропавшего мальчика. Леди предложила Водяное колесо Питтсфилда. Это было истолковано как карьер Пит-Филд-Уайлд-Уотер, где вскоре было найдено тело мальчика. Похожий случай произошёл в Напирвилле, штат Иллинойс, когда Леди предсказала, что два пропавших мальчика будут найдены в реке неподалёку от их дома. Несмотря на то, что река была ранее обыскана, тела были найдены в ней спустя несколько месяцев.
Оказалось, что Леди Уандер прекрасно ладит со своими четвероногими собратьями. Однажды она, по слухам, выбрала двадцать восемь из двадцати восьми лошадей, победивших на скачках в Балтиморе на ипподроме Пимлико.
Другая история повествует о том, как она нашла потерявшуюся собаку, которую считали мёртвой. Ее хозяин, нью-йоркский психолог Томас Л. Гарретт, за свою карьеру разоблачил множество случаев чтения мыслей и гаданий по всей стране. Леди была исключением. Когда она сообщила, что его собака Микки жива во Флориде, он обнаружил, что питомник на Лонг-Айленде, утверждавший, что собака умерла и подделавший могилу гончей, продал пса с прибылью через свой филиал во Флориде. Гарретт назвал Леди «подлинным феноменом».
В Journal of Abnormal and Social Psychology была опубликована статья, посвящённая лошади. В ней говорилось, что Леди Уандер, похоже, была восприимчива к телепатии и обладала определённой экстрасенсорной силой. Но при этом кобыла не обладала самостоятельным мышлением, поскольку могла дать правильный ответ только в том случае, если его знал кто-то другой в комнате.
Не верящий в магию Милборн Кристофер, один из ведущих американских иллюзионистов того времени, также исследовал экстрасенсорные способности Леди. Во время визита в 1956 году, назвавшись Джоном Бэнксом, он спросил у Леди её имя. Не заметив обмана, Леди набрала «Б-Э-Н-К-С». Кристофер попытался провести ещё один тест, используя карандаш и лист бумаги, чтобы определить, сможет ли Фонда использовать трюк под названием «чтение по карандашу», в котором фокусник следит за движением карандаша, чтобы прочитать написанное. Он сделал движение, чтобы написать 9, но на самом деле написал 1. И снова Леди потерпела неудачу, указав на «9». Кристофер сделал вывод, что за этот феномен отвечают очень тонкие сигналы тренера.
Читающая мысли кобыла предсказала и свою смерть в возрасте тридцати лет. Она оказалась близка к предсказанию, скончавшись 19 марта 1957 года в возрасте тридцати трёх лет. Леди Уандер похоронена на кладбище домашних животных в Ричмонде, в жилом квартале, вместе с двумя тысячами других животных. После смерти своей любимой лошади миссис Фонда исчезла. Её дом и конюшня Леди были снесены для строительства автострады. Возможно, Фонду предупредили о строительстве, и её исчезновение стало необходимостью.
Источник:
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