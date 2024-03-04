Поразительная Леди Уандер и её предсказания

Команды, казалось, выполнялись ещё до того, как они были произнесены. Неужели у Леди развилось шестое чувство?

Какой бы силой ни обладала Леди, Фонда позволяла ей демонстрировать её, используя карточки с буквами для ответов на любые вопросы. Весть о способностях Леди распространилась, и к 1927 году кобыла, читающая мысли, приобрела известность в Ричмонде и по всей стране. Леди стала настолько популярной, что городской совет решил назвать её не гадалкой, а образованной лошадью, что позволило Фонде сэкономить 1000 долларов ежегодной платы и продолжить туристический бизнес.

По словам журналиста, ставшего свидетелем сеанса в конце 1920-х годов, когда Леди передвигала блоки, казалось, что она засыпает, с опущенными веками, как будто впадая в состояние транса. После чтения она становилась напряжённой и нервной. Во время этого выступления Леди показывала простые трюки, такие как знание арифметики и правописания, которые демонстрировали до неё другие образованные лошади. Но она оказалась более экстраординарной, совершая действия, выходящие за рамки общих знаний.

Она прочитала дату на монете, вытащенной из кармана зрителя, когда только он видел её. Другой посетитель перевел стрелки часов на 6:10, приложил циферблат к телу Леди и спросил, который час он показывает. «6-1-0», - ответила Леди. «Если в сверхъестественном поведении животного и был какой-то фокус, то мантия Гудини легла на компетентные плечи», – написал журналист.