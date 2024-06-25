Запреты и особенности жизни в Афганистане





Многонациональность

Афганистан населяют более 14 этнических групп, среди которых крупнейшими являются пуштуны, таджики, хазарейцы и узбеки. Каждый этнос имеет свои уникальные традиции и обычаи.





Языки

Официальные языки страны – дари (вариант персидского) и пушту. Кроме того, в стране говорят на множестве местных языков и диалектов.





Местность

Более 75% территории Афганистана покрыто горами, включая Гиндукуш, что делает передвижение по стране сложным, особенно зимой.





Бузкаши

Национальный вид спорта, где всадники соревнуются, пытаясь захватить тушу козла. В переводе название этой игры означает "перетягивание козла". Это очень зрелищный и физически требовательный спорт.

Козё в игре выполняет роль мяча. Игроки должны завладеть козлом, удержать, а потом "забить гол" - проехать через ворота. Играют как команда на команду, так и в формате "каждый сам за себя". Некоторые матчи в бузкаши длятся до нескольких дней. Играют традиционно по пятницам.



Килим

Афганские ковры, или килимы (в переводе "грубо сделанное одеяло"), славятся своим качеством и уникальными узорами. Они ткутся вручную и часто имеют символическое значение.





