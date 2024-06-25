Запреты и особенности жизни в Афганистане

Афганистан – страна с многовековой историей и богатым культурным наследием, расположенная на пересечении древних торговых путей. Несмотря на политические и социальные вызовы, это государство сохраняет уникальные традиции и обычаи, которые формируют его самобытность. В этой статье мы рассмотрим особенности жизни в Афганистане, его законы, традиции и необычные обычаи, которые могут показаться удивительными для иностранных туристов.
Многонациональность
Афганистан населяют более 14 этнических групп, среди которых крупнейшими являются пуштуны, таджики, хазарейцы и узбеки. Каждый этнос имеет свои уникальные традиции и обычаи.
Языки
Официальные языки страны – дари (вариант персидского) и пушту. Кроме того, в стране говорят на множестве местных языков и диалектов.
Местность
Более 75% территории Афганистана покрыто горами, включая Гиндукуш, что делает передвижение по стране сложным, особенно зимой.
Бузкаши
Национальный вид спорта, где всадники соревнуются, пытаясь захватить тушу козла. В переводе название этой игры означает "перетягивание козла". Это очень зрелищный и физически требовательный спорт.
Козё в игре выполняет роль мяча. Игроки должны завладеть козлом, удержать, а потом "забить гол" - проехать через ворота. Играют как команда на команду, так и в формате "каждый сам за себя". Некоторые матчи в бузкаши длятся до нескольких дней. Играют традиционно по пятницам.
Килим
Афганские ковры, или килимы (в переводе "грубо сделанное одеяло"), славятся своим качеством и уникальными узорами. Они ткутся вручную и часто имеют символическое значение.
Питание
Основу рациона составляют хлеб, рис, мясо (особенно ягнятина) и молочные продукты. Национальное блюдо – кабули палау, рис с мясом, морковью и изюмом (проще говоря, афганский плов).
Дресс-код
Для женщин обязательным является ношение хиджаба или бурки в публичных местах. Причём лицо должно быть закрыто, исключение составляют девочки и пожилые женщины. Это связано с традициями ислама и нормами скромности.
Образование для женщин
Девочка запрещено учиться в школе и университете. Афганистан - единственная страна в мире, где действует такой запрет. Пришедшие к власти в 2022 году талибы (признаны в России террористической организацией и запрещены) запретили образование для женщин.
Алкоголь
Продажа и потребление алкоголя запрещены в соответствии с исламскими законами. Нарушение этого запрета может привести к серьёзным наказаниям. Иностранцам тоже запрещено ввозить и распивать спиртные напитки. За первое нарушение назначают 60 ударов плетьми, за повторное - тюремное заключение.
Телевидение
Влияние телевидения и иностранных медиа строго регулируется. Многие программы, каналы, фильмы и сериалы запрещены как несоответствующие афганским ценностям. В некоторых регионах запрещено появление в кадре женщин-ведущих.
Музыка и танцы
При правлении Талибана (движение признано в России террористической организацией и запрещено) музыка и танцы были запрещены. Сейчас ограничения несколько смягчены, но остаются нормы, регулирующие публичные выступления. В частности, живой музыки не должно быть на свадьбах.
Раздельные пространства
В общественных местах и на мероприятиях часто разделяют мужчин и женщин. Это касается даже семейных праздников и свадеб.
Фотография
Фотографирование людей, особенно женщин, без разрешения считается грубым нарушением и может вызвать агрессию.
Публичные проявления чувств
Публичные проявления чувств, такие как объятия и поцелуи, недопустимы и могут вызвать негативную реакцию окружающих.
Детский труд
Высокий уровень детского труда, особенно в сельских районах, где дети работают в полях и на домашних предприятиях.
Традиционная медицина: Широко используются традиционные методы лечения и лекарства, часто на основе местных трав и практик.
Чайхана
Популярные места встреч для мужчин, где обсуждают новости и играют в настольные игры. Эти места часто служат важным центром социальной жизни. Чай часто пьют, закусывая минадалём или набатом (разновидность леденцового сахара).
Санкции за кражу
В некоторых регионах за кражу могут применяться суровые наказания, такие как ампутация руки, в соответствии с шариатским правом.
Роль джирги
Местные собрания старейшин (джирги) играют ключевую роль в принятии решений и урегулировании споров, особенно в сельских общинах.
Источник:
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Традиционная игра у народов Центральной Азии.
Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и пр.
Пишут, что раньше игра начиналась с живым козлёнком, потом его просто заживо раздирали на части.
Позже стали использовать тушу убитого животного.
Батя мой там был в 1985-1986 в Баграме, но не туристом. Сомневаюсь, что у него или у его друзей появится мысль, съездить туда туристами. А у нас и подавно.
2. Коза дала информационное согласие на участие в матче?
И еще не пойму: откуда у Африки, Ближнего востока, Центральной Азии рис в таких количествах? в песчаниках и гранитах ростят?
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Какая-то статья куцая. В Афганистане ещё много культурных особенностей. Игра с мальчиками (Бача-бази), например. А уж жизнь для большинства женщин там..
И, что характерно, с этими бармалеями, запрещёнными в в нашей федерации, в этой же самой федерации хороводы водят.
Пример что-ли взять хотят?
Ампутация? Прямо так хирургом сделанная?? Или отсечение, на площади , палачом?