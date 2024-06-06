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Особенности жизни в Германии, которые у эмигрантов вызывают культурный шок

Особенности жизни в Германии, которые у эмигрантов вызывают культурный шок

Автор:
06 июня 2024 18:03
Сообщество : Путешествия
Метки: Германия   интересно   культурный шок   особенности жизни   путешествия   страноведение   туристы   
4199
13

В каждой стране есть свои особенности жизни. Пользователи из этого поста поделились тем, что их больше всего удивило в Германии после переезда. Тут и картофель в банках, и возможность снимать валюту только в определённые дни, и другие приколы.

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Метки: Германия   интересно   культурный шок   особенности жизни   путешествия   страноведение   туристы   
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34  комментария
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9k
Фельдъегерь 2 часа назад
Можно громко крикнуть, что вырежешь всех детей на фотографии
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5k
Горожанин 15 минут назад
А как вам то, что у немцев в генах сидит - менторское похлопывание чужих детей по щеке. Это не личная привычка Гитлера. Это наблюдал у современных немцев своими глазами. Это им нравится. Впрочем, возможно это не гены, а неосознанное проявление симпатии к гитлеризму. Это устойчивое явление. Смотреть противно.
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43k
Сергей 19 минут назад
А вот это правильно, надо нашим так же мигрантов заставлять писать.
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534
﻿lenagord777@yandex.ru 20 минут назад
А голые письки на транспорантах на каждой улице, смотрю, никого не смущают...
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200
Илья Полчаса назад
Ну так и живите наздоровье. Зачем вспоминать былое. Надо жить по европейски ВОТ!
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9k
МБР Полчаса назад
Правила только для белых, если ты негр или араб, то можешь творить любую дичь, и ничего тебе за это не будет.
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22k
иванов дмитрий Полчаса назад
А за морем живут люди с собачьими головами!!!
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48k
Соломей 52 минуты назад
Знакомый недавно переехал, небольшой городок в баварии.первый, кто к нему постучал,через два дня после переезда, была полиция, сказали чтоб сняли шторы с окон, так как соседи подозревают,что там творится какое то беззаконие, и у них не принято вешать шторы.предупредили, что второго раза не будет, будет жестко.вообще охркненно, если считать что окна сделаны так что дом просматривается насквозь, в том числе стеклянная душевая в ванной.
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299
Евгений Бобр 55 минут назад
Дикарье!)
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5k
РАТНИК Час назад
Европа и США это демпомойки третьего мира - их Голливуд распиарил, а в реальности это хождение по мукам среди крыс,бомжей,мигрантов,мусора,вечной вони от мочи и кала, а не жизнь.
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2k
Hans Час назад
Даже лень по каждому пункту отвечать ибо бред. Я с тем же успехом могу про Россию написать и тоже на совру - медведи, балалайки, водка. Т.е. вы поняли каков уровень идиотизма.
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3
Лопе де Веган Час назад
Комментарий к фото
В девяностых работал в группе сопровождения ( вооруженная охрана) . Брали мы фуры от границы, и тащили их в Москву на таможню.
Так вот, водилы всегда эти банки с картошкой брали с собой. Во-первых чищеная, во-вторых своя. Взял, открыл банку, воду слил и на маленькую сковородочку. плюс мяска какого, вот и ужин дальнобою.
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1k
Жорик Час назад
а половина понтуется, неправильно склоняя/спрягая слова и меняя их местами.... типа они так мало говорят на родном языке, что забывают его .... идиоты
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31k
Aqueronte Час назад
Общие голые сауны вызвали шок? Салам не знала что Германия этим славится? Как она вообще решилась поехать в эту страну совершенно не зная ничего о ней
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1k
Тимур 2 часа назад
А меня в Германии удивило количество турков и прочей арабской нечисти.
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44k
Карандаш 2 часа назад
Только причём тут "культурный" шок???
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32k
AzuveR 2 часа назад
А ещё ,немцы не считают чем то зазорным ,испортить воздух за обеденным столом.
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6k
magic32 2 часа назад
Комментарий к фото
я такую ещё в советской армии ел
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34k
Владимир 2 часа назад
Это не особенности. Особенности это то, что они пердят прям за столом как падлы. Вот это особенность. Остальное это просто отсталость, по сравнению с Россией это удивительно отсталая страна в плане быта того же, впрочем сейчас это можно про любую страну сказать.
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705
Янка из Цесиса 2 часа назад
Я в Германии бываю только по работе и ненадолго. Всегда шок от огромного процента всевозможных чёрных. Это очень плохой знак, поскольку немцы, как нация, с такими темпами могут просто выродиться.
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279
usla2000 Per aspĕra ad astra Час назад
Ага. А тут еще писториус заявил, что Германия к 2028 году должна быть готова к войне с Россией. А кто воевать будет? Уж точно не "арийцы". Арабы и турки? За"великую германию?" Не смешите мои тапки.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1717 постов (1668 в горячем)

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