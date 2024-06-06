Особенности жизни в Германии, которые у эмигрантов вызывают культурный шок

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В каждой стране есть свои особенности жизни. Пользователи из этого поста поделились тем, что их больше всего удивило в Германии после переезда. Тут и картофель в банках, и возможность снимать валюту только в определённые дни, и другие приколы.
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Так вот, водилы всегда эти банки с картошкой брали с собой. Во-первых чищеная, во-вторых своя. Взял, открыл банку, воду слил и на маленькую сковородочку. плюс мяска какого, вот и ужин дальнобою.
А вот то, что общие сауны, где мужики и бабы нагишом и вместе, они - лишь по определенным дням недели так функционируют, без труда узнается, просто подойдя к табличке у входной двери. Прочие дни поделены традиционно на мужские и женские.
Ну и то, что в бане, а сауна - это просто баня, обычно мыться принято голым, вроде даже для миллениалов не должно бы быть секретом.
Ибо соглашались работать там, где сами немцы отказывались.
Собственно, знаменитые немецкие Мерседесы до сих пор турецкими руками собираются на немецких заводах. Причем уже лет 70 как.
Если серьёзно, то "фрицы" и "гансы" ещё должны помнить столетиями Русского (советского) солдата и человека. За то что мы не уничтожили их к ядреней фене за то что они на нашей земле делали...
Ну, относительно, конечно.