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13 честных фото, которые показывают изнанку жизни в Великобритании

13 честных фото, которые показывают изнанку жизни в Великобритании

Автор:
29 сентября 2023 10:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Англия   Великобритания   особенности жизни других стран   путешествия   страноведение   фото   
1263
14

Жизнь в разных странах сильно отличается, и речь не только о менталитете. Всегда любопытно увидеть особенности быта и традиций в другом месте. Перед вами честные фото из Англии от местных, которые покажут изнанку жизнь там.

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Метки: Англия   Великобритания   особенности жизни других стран   путешествия   страноведение   фото   
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4  комментария
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18k
Nikita Полчаса назад
Не, Кукурузина, не знаешь ты, что такое "изнанка жизни" в какой-либо стране. 7 и 11 ещё можно притянуть за уши, 1 и 2? Так это не только там. Остальное же - просто для массы накидано.... Советую посмотреть передачу "Мир наизнанку", вот ТАМ изнанка жизни.
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20k
Александр 7 минут назад
Хрючево не вызывает аппетит
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139
Собака У Попа Полчаса назад
Комментарий к фото
3. Просроченные продукты или с истекающим сроком годности в Великобритании отправляются в мусорный бак, местные порой забирают это домой

Может и забирают, но там весьма распространены так называемые Банки Пищи, где малоимущие могут получать еду бесплатно.
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139
Собака У Попа Полчаса назад
Комментарий к фото
6. Типичный английский завтрак в кафе за почти 800 рублей

800 рублей - это около 20 минут радоты среднего британца. Немало конечно, но можно себе позволить.
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