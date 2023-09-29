13 честных фото, которые показывают изнанку жизни в Великобритании

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Жизнь в разных странах сильно отличается, и речь не только о менталитете. Всегда любопытно увидеть особенности быта и традиций в другом месте. Перед вами честные фото из Англии от местных, которые покажут изнанку жизнь там.
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2. В супермаркетах, когда сотрудники раскладывают товары по акции, их огораживают, чтобы покупатели не набросились
3. Просроченные продукты или с истекающим сроком годности в Великобритании отправляются в мусорный бак, местные порой забирают это домой
5. Местные десятилетиями не выбрасывают рабочие вещи, например, эта микроволновка прослужила 36 лет (с 1986 года)
7. В Великобритании строится много новых районов, вот один из них, его уже прозвали "адом"
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Может и забирают, но там весьма распространены так называемые Банки Пищи, где малоимущие могут получать еду бесплатно.
800 рублей - это около 20 минут радоты среднего британца. Немало конечно, но можно себе позволить.