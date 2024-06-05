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Моряк 10 лет провел на брошенном корабле без возможности сойти на берег

Моряк 10 лет провел на брошенном корабле без возможности сойти на берег

Автор:
05 июня 2024 09:18
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   в мире   корабль   люди   моряк   фото   
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Мужчина надеялся, что его положение изменится и даже подписал мировое соглашение с работодателем, который пообещал выплатить $140 тысяч. Но время шло, а заметных сдвигов не было.

В мировом судоходстве набирает обороты тревожная тенденция — все больше компаний бросают своих работников в портах без зарплаты и возможности вернуться домой. Такая судьба постигла и 62-летнего Абдулу Насера Салеха. Почти 10 лет мужчина провел на грузовом судне "Аль-Махи", которое курсировало между портами Судана и Саудовской Аравии.

Проблемы у Абдулы начались в 2015 году, когда судовладелец покинул корабль "Аль-Махи" у побережья Судана. Последние 2 года моряк провел в порту города Джидда: он даже не мог ступить на сушу из-за строгих иммиграционных законов Саудовской Аравии, а также боялся, что ему не выплатят заработную плату.

В июне 2022 года брошенный корабль отправили на ремонт в Джидду. Моряк надеялся, что его положение изменится и даже подписал мировое соглашение с работодателем, который пообещал выплатить $140 тысяч. Но время шло, а заметных сдвигов так и не было.

21-летний владелец судна Мишал Фахад Абалхаил, который унаследовал бизнес от своего отца, заявил, что его компания по уши в долгах. Бизнесмен не согласился с условиями подписанного ранее мирового соглашения и решил обратиться в суд.

Тем временем Салех жил на корабле, покрытом пылью и ржавчиной, каждое утро и каждый вечер бегая по палубе, чтобы поддерживать свою физическую форму. К тому же за все эти годы у моряка накопились значительные долги, ведь он финансово помогал своей семье.

После вмешательства журналистов судовладелец предложил Абдуле определенную сумму компенсации, на которую тот согласился.

"Хоть я и не получил обещанную сумму, но это лучше, чем ничего", — сказал он.

В апреле Салех вернулся на Родину — в Египет. Сейчас его жена и сын, которые на протяжении 10 лет боролись за выживание, остро нуждаются в медицинской помощи.

По данным ООН, в прошлом году более 2000 моряков были брошены на произвол судьбы на кораблях по всему миру.


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Метки: Видео   Жизнь   в мире   корабль   люди   моряк   фото   
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2  комментария
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20k
Bill 4 минуты назад
Не понимаю где он брал еду и деньги, если на сушу ему ступать было нельзя. И при этом он еще как то отправлял деньги семье, хотя на банковском счету был минус.
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11k
ScorpionDS Минуту назад
Ну не знаю, 10 лет ждать у моря погоды, такое себе решение, уже бы нашел новую работу и потерял бы что не выплатили, я уже не говорю что жизнь то течет ...
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2395 постов (2351 в горячем)

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