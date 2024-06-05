Моряк 10 лет провел на брошенном корабле без возможности сойти на берег

В мировом судоходстве набирает обороты тревожная тенденция — все больше компаний бросают своих работников в портах без зарплаты и возможности вернуться домой. Такая судьба постигла и 62-летнего Абдулу Насера Салеха. Почти 10 лет мужчина провел на грузовом судне "Аль-Махи", которое курсировало между портами Судана и Саудовской Аравии.

Проблемы у Абдулы начались в 2015 году, когда судовладелец покинул корабль "Аль-Махи" у побережья Судана. Последние 2 года моряк провел в порту города Джидда: он даже не мог ступить на сушу из-за строгих иммиграционных законов Саудовской Аравии, а также боялся, что ему не выплатят заработную плату.

В июне 2022 года брошенный корабль отправили на ремонт в Джидду. Моряк надеялся, что его положение изменится и даже подписал мировое соглашение с работодателем, который пообещал выплатить $140 тысяч. Но время шло, а заметных сдвигов так и не было.