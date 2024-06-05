Моряк 10 лет провел на брошенном корабле без возможности сойти на берег

Мужчина надеялся, что его положение изменится и даже подписал мировое соглашение с работодателем, который пообещал выплатить $140 тысяч. Но время шло, а заметных сдвигов не было.
В мировом судоходстве набирает обороты тревожная тенденция — все больше компаний бросают своих работников в портах без зарплаты и возможности вернуться домой. Такая судьба постигла и 62-летнего Абдулу Насера Салеха. Почти 10 лет мужчина провел на грузовом судне "Аль-Махи", которое курсировало между портами Судана и Саудовской Аравии.
Проблемы у Абдулы начались в 2015 году, когда судовладелец покинул корабль "Аль-Махи" у побережья Судана. Последние 2 года моряк провел в порту города Джидда: он даже не мог ступить на сушу из-за строгих иммиграционных законов Саудовской Аравии, а также боялся, что ему не выплатят заработную плату.
В июне 2022 года брошенный корабль отправили на ремонт в Джидду. Моряк надеялся, что его положение изменится и даже подписал мировое соглашение с работодателем, который пообещал выплатить $140 тысяч. Но время шло, а заметных сдвигов так и не было.
21-летний владелец судна Мишал Фахад Абалхаил, который унаследовал бизнес от своего отца, заявил, что его компания по уши в долгах. Бизнесмен не согласился с условиями подписанного ранее мирового соглашения и решил обратиться в суд.
Тем временем Салех жил на корабле, покрытом пылью и ржавчиной, каждое утро и каждый вечер бегая по палубе, чтобы поддерживать свою физическую форму. К тому же за все эти годы у моряка накопились значительные долги, ведь он финансово помогал своей семье.
После вмешательства журналистов судовладелец предложил Абдуле определенную сумму компенсации, на которую тот согласился.
"Хоть я и не получил обещанную сумму, но это лучше, чем ничего", — сказал он.
В апреле Салех вернулся на Родину — в Египет. Сейчас его жена и сын, которые на протяжении 10 лет боролись за выживание, остро нуждаются в медицинской помощи.
По данным ООН, в прошлом году более 2000 моряков были брошены на произвол судьбы на кораблях по всему миру.
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