Похороненный заживо мужчина 4 дня пролежал в могиле: его выкопали и чудом спасли

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пожилого мужчину достают из импровизированной могилы.
62-летнего мужчину из Молдовы, которого похоронили заживо, спасли только через 4 дня. Его отчаянные крики о помощи, доносившиеся из-под земли, случайно услышали полицейские.
Правоохранители приехали в село Устия, что на северо-западе Молдовы, чтобы расследовали смерть 74-летней женщины, которую родственники нашли без признаков жизни. Во время обыска в доме 18-летнего подозреваемого в ее убийстве полицейские услышали крики о помощи, раздававшиеся неподалеку.
На кадрах, обнародованных в среду, 15 мая, можно увидеть, как пожилого мужчину достают из импровизированной могилы. Он был ранен, но в сознании.
Потерпевший рассказал полиции, что в субботу они с парнем, подозреваемым в убийстве, распивали алкоголь, а потом между ними вспыхнула ссора. Подросток якобы напал на него с ножом, после чего запер в импровизированном подвале и похоронил заживо, засыпав вход землей.
Полицейские считают, что подросток убил пенсионерку, которая была его родственницей, на следующий день. Подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения арестовали в его же доме. Во время допроса он давал "путаные" и "непоследовательные" показания.
Прокуратура продолжает вести расследование по факту покушения на убийство одного человека и убийства другого. Если юношу признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.
Спасенного из-под земли мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.
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Я не знаю. правда это или нет... Когда-то читал в интернетах.
Почитайте нормативы вентиляции жилых помещений, даже советские еще, и подумайте, как вы живете в квартирах, полностью герметичных из за пластиковых окон, особенно спальня с закрытой дверью. Та же могила, но "в малых дозах" и затянутым результатом в виде ишемического инсульта