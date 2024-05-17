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Похороненный заживо мужчина 4 дня пролежал в могиле: его выкопали и чудом спасли

Похороненный заживо мужчина 4 дня пролежал в могиле: его выкопали и чудом спасли

Автор:
17 мая 2024 10:36
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   Спасение   в мире   люди   могила   похороненный заживо   
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На опубликованных кадрах можно увидеть, как пожилого мужчину достают из импровизированной могилы.

62-летнего мужчину из Молдовы, которого похоронили заживо, спасли только через 4 дня. Его отчаянные крики о помощи, доносившиеся из-под земли, случайно услышали полицейские.


Правоохранители приехали в село Устия, что на северо-западе Молдовы, чтобы расследовали смерть 74-летней женщины, которую родственники нашли без признаков жизни. Во время обыска в доме 18-летнего подозреваемого в ее убийстве полицейские услышали крики о помощи, раздававшиеся неподалеку.


На кадрах, обнародованных в среду, 15 мая, можно увидеть, как пожилого мужчину достают из импровизированной могилы. Он был ранен, но в сознании.


Потерпевший рассказал полиции, что в субботу они с парнем, подозреваемым в убийстве, распивали алкоголь, а потом между ними вспыхнула ссора. Подросток якобы напал на него с ножом, после чего запер в импровизированном подвале и похоронил заживо, засыпав вход землей.

Полицейские считают, что подросток убил пенсионерку, которая была его родственницей, на следующий день. Подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения арестовали в его же доме. Во время допроса он давал "путаные" и "непоследовательные" показания.


Прокуратура продолжает вести расследование по факту покушения на убийство одного человека и убийства другого. Если юношу признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.


Спасенного из-под земли мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

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Метки: Видео   Жизнь   Спасение   в мире   люди   могила   похороненный заживо   
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14  комментариев
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6k
Кирилл 2 часа назад
Больше похоже на землянку
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12k
zlopisec 5 минут назад
Мента с лопатой в аренду бы на недельку на дачу, уж больно копает шустро
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9k
Гвоздь Полчаса назад
будет, что рассказать собутыльникам
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1k
Flint 51 минуту назад
Гоголь этого боялся, и я побаиваюсь... У Эдгара Аллана По есть очень хороший рассказ на эту тему...
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31k
Serg2001 Час назад
Паренька надо на его место... Не по закону конечно, но по справедливости... Дней на 5. И не говорить, что откопают. А потом уже на пожизненное.
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21k
Luc72 2 часа назад
Это называется вообще то ЗАМУРОВАЛ, а не похоронил. Не надо вводить народ в заблуждение. Если бы похоронили, даже абсолютно здорового, то через несколько часов уже он бы умер вследствие гипоксии.
Почитайте нормативы вентиляции жилых помещений, даже советские еще, и подумайте, как вы живете в квартирах, полностью герметичных из за пластиковых окон
, особенно спальня с закрытой дверью. Та же могила, но "в малых дозах" и затянутым результатом в виде ишемического инсульта
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18k
Nikita 2 часа назад
Я диииико извиняюсь..... А чем он дышал все эти дни? Или ему иуда трубочку оставили, для воздуху?
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13k
Karelian 2 часа назад
Большая такая "могилка".
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7k
hhwost 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Гомерчик 2 часа назад
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2110 постов (2065 в горячем)

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