Похороненный заживо мужчина 4 дня пролежал в могиле: его выкопали и чудом спасли

62-летнего мужчину из Молдовы, которого похоронили заживо, спасли только через 4 дня. Его отчаянные крики о помощи, доносившиеся из-под земли, случайно услышали полицейские.

Правоохранители приехали в село Устия, что на северо-западе Молдовы, чтобы расследовали смерть 74-летней женщины, которую родственники нашли без признаков жизни. Во время обыска в доме 18-летнего подозреваемого в ее убийстве полицейские услышали крики о помощи, раздававшиеся неподалеку.

На кадрах, обнародованных в среду, 15 мая, можно увидеть, как пожилого мужчину достают из импровизированной могилы. Он был ранен, но в сознании.

Потерпевший рассказал полиции, что в субботу они с парнем, подозреваемым в убийстве, распивали алкоголь, а потом между ними вспыхнула ссора. Подросток якобы напал на него с ножом, после чего запер в импровизированном подвале и похоронил заживо, засыпав вход землей.