"Там больше никто не живет": мужчина побывал в заброшенном "городе-призраке"

Городской исследователь по имени Дэйв показал старую заброшенную церковь, старую школу и пустующие дома. По его словам, в деревне проживает менее 10 человек.
Блогер и городской исследователь по имени Дэйв побывал в "городе-призраке", конкретнее в деревне Кейвилл, Канада. Мужчина наткнулся на заброшенное место и запечатлел пустые дома, церковь и старый супермаркет. Видео он опубликовал на YouTube канале Freaktography.
По словам блогера, Кейвилл был оживленным районом и присоединился к другим городам, которые были заброшены в XX веке. Городской исследователь из Онтарио сказал, что был потрясен, обнаружив забытый район, население которого, как считается, сократилось после того, как он пострадал от экономических изменений.
Считается, что деревня Кейвилл была заброшена, когда приоритет был отдан жизни в больших городах. Дэйв рассказал своим подписчикам о том, как закрылись школы и исчезла железная дорога. Он отметил, что в некогда процветающей общине в 1970-х годах проживало более 100 человек.
"Кейвилл известен как один из многих городов-призраков в провинции Саскачеван, потому что все здания, школа и большинство усадеб пустуют и там больше никто не живет. Как и другие деревни Саскачевана, Кейвилл сильно сократился. Фермерская экономика пошла на спад. Без денег население сократилось, школы закрылись, элеватор перестал работать, а железную дорогу убрали. В 1970 году население общины составляло более 100 человек. Сегодня население резко сократилось. В деревне проживает менее 10 человек", — рассказал он.
Прогуливаясь по бывшему городу, Дэйв первым делом обратил внимание на забытую церковь с запертыми дверями. Затем он пошел по деревне, где находилась старая школа, общественный центр, кооперативный магазин и пустующие дома. Блогер зашел в один из них. Внутри были старые диваны и гниющие ковры. Он также показал старую заброшенную зерновую фабрику, на которой до сих пор работают элеваторы.
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Многие зрители поспешили прокомментировать прогулку по Дэйва по заброшенной деревне.
"Очень интересный город, а также великолепные кадры с дрона", "Милый симпатичный городок", "Дед моего мужа поселился там в начале 1900-х годов. Там было очень большое население", — писали они.
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- Дай пройти, скотина!
- С чего бы? Ты вообще кто?
- Я - ОФИЦЕР!
- А-а-а!.. Ну тогда я - КОНЬ!
Какой это, нафиг, был "город"?
СЕЛО (ну, раз церква есть), причём - очень мелкое, по нашим меркам. Даже не ПГТ.
У нас статус "город" населённый пункт получает при наличии 12 тысяч постоянных жителей. На два порядка (в СТО! раз) больше, чем когда-то проживало в этом канадском Зажопинске.
Видимо цыгане там рядом не живут, а то бы давно ничего не осталось.