"Там больше никто не живет": мужчина побывал в заброшенном "городе-призраке"

Блогер и городской исследователь по имени Дэйв побывал в "городе-призраке", конкретнее в деревне Кейвилл, Канада. Мужчина наткнулся на заброшенное место и запечатлел пустые дома, церковь и старый супермаркет. Видео он опубликовал на YouTube канале Freaktography.

По словам блогера, Кейвилл был оживленным районом и присоединился к другим городам, которые были заброшены в XX веке. Городской исследователь из Онтарио сказал, что был потрясен, обнаружив забытый район, население которого, как считается, сократилось после того, как он пострадал от экономических изменений.