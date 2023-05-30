Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Кошмар на улице Вязов"

5. Уэс Крейвен решил сделать оружием Фредди перчатку с ножами, так как вычитал, что когти и клыки являются первобытным и инстинктивным страхом у людей. Причем, самое интересное, что в качестве лезвий использовались ножи для овощей.

6. В одной из сцен Нэнси смотрит на себя в зеркало и говорит, что выглядит на все 20 (из-за недосыпа и всего прочего). Но самое интересное, что актрисе Хизер Лангенкамп, сыгравшую Нэнси, реально было 20 лет на момент съемок.