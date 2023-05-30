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Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Кошмар на улице Вязов"

Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Кошмар на улице Вязов"

Автор:
30 мая 2023 11:20
Сообщество : Кино
Метки: Кошмар на улице вязов   актеры   кино   съемка   ужастик   факты   фильм   
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Первая часть фильма "Кошмар на улице Вязов", вышедшая в 1984 году и снятая Уэсом Крейвеном, стала настоящим хитом. Лента была примечательна тем, что она была не просто про очередного маньяка или монстра, а про убийцу, который проникал в сны подростков.

Ну а так как многие из нас смотрели этот фильм в детстве, то и засыпать было очень страшно, ведь во сне мог прийти Фредди Крюгер. В общем, сегодня я расскажу вам несколько интересных фактов о фильме "Кошмар на улице Вязов, а также покажу вам некоторые интересные архивные кадры со съемок этого фильма.

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1. Роль Глена в данном фильме стала первой в карьере будущего знаменитого актера Джонни Деппа. А вот другие актеры так и не стали знаменитыми.

2. Фредди Крюгер был основан на детских страхах режиссера Уэса Крейвена. Образ Крюгера основан на бездомном с обезображенным лицом, который напугал Уэса в детстве. А само имя Фредди Крюгер получил благодаря парню, который задирал будущего режиссера в школе.

3. Изначально свитер Фредди должен был быть красно-желтого цвета, но в 1982 году Уэс Крейвен прочел, что красный и зеленый являются контрастными (противоположными) цветами. Поэтому, он решил использовать в качестве одежды для Крюгера свитер именно красно-зеленого цвета.

Неизвестно, правда это или нет, но ходит байка, что мерзкий свитер Фредди Крюгера принадлежал одному из членов съемочной группы, и что ему его связала жена. Уэс Крейвен, уввидев такой мерзкий свитер, решил, что он идеально подойдет маньяку. В тот момент он как раз и вспомнил о контрастных цветах, про которые читал ранее.

4. Изначально, Фредди Крюгер задумывался как молчаливый убийца, какими были Майк Майерс ("Хэллоуин") и Джейсон Вурхиз ("Пятница 13"). Но в итоге решено было отойти от традиций, в результате чего Фредди стал не только говорить, но еще и отпускать шуточки.

5. Уэс Крейвен решил сделать оружием Фредди перчатку с ножами, так как вычитал, что когти и клыки являются первобытным и инстинктивным страхом у людей. Причем, самое интересное, что в качестве лезвий использовались ножи для овощей.


6. В одной из сцен Нэнси смотрит на себя в зеркало и говорит, что выглядит на все 20 (из-за недосыпа и всего прочего). Но самое интересное, что актрисе Хизер Лангенкамп, сыгравшую Нэнси, реально было 20 лет на момент съемок.

7. Помните сцену с удлиняющимися руками Фредди во сне Тины? Данный эффект был достигнут очень интересным образом. Длинные рукава подвешивались за леску, и в это время их подтягивали члены съемочной группы, сидящие на разных крышах домов.

8. В то время жанр слешеров шел на упадок и кассовые сборы становились все меньше после выхода картин подобного жанра. Фильму "Кошмар на улице Вязов" удалось оживить интерес к жанру.

Бюджет фильма составил 1,8 миллионов долларов, тогда как кассовые сборы только в США превысили отметку в 25 миллионов долларов. Это был грандиозный успех.

9. Фильм "Кошмар на улице Вязов" был настолько хитовым, что киноделы активно взялись за съемки продолжений и прочего контента.

Таким образом было снято еще 6 полнометражных частей, сериал "Кошмары Фредди" (2 сезона), кроссовер "Фредди против Джейсона", перезапуск 2010 года и т.д.

Помимо этого, Фредди Крюгер (или отсылка на него) не раз встречались в популярных мультфильмах, например "Симпсоны", "Гриффины", "Черепашки-ниндзя" и т.д.

Помимо этого, Крюгер появился в игре "Mortal kombat" (2011), причем за него можно было даже поиграть.

10. Фильм "Кошмар на улице Вязов" идет 92 минуты, но сам Фредди Крюгер при этом имеет всего 7-8 минут экранного времени. В последующих частях Крюгер появлялся в кадре гораздо чаще.


11. Когда Нэнси засыпает перед телевизором, мы можем увидеть кадры из фильма "Зловещие мертвецы". Правда, судя по всему, она смотрит не фильм, а трейлер или нарезку, так как сцены идут невпопад.

А вот в фильме "Зловещие мертвецы 2" мы можем увидеть висящую на стене оригинальную перчатку Фредди Крюгера.

Кстати, перед съемками третьей части фильма кто-то (видимо из съемочной группы) стащил перчатку. Несмотря на все поиски, перчатку найти так и не удалось.

12. В фильме есть сцена, которая была вырезана и не попала в финальную версию фильма. Наверняка, многие из вас помнят, как мать Нэнси говорила ей про то, что они (родители) сожгли Фредди, и даже показывает ей перчатку. В вырезанной сцене она говорит еще и о том, что у Нэнси и всех ее друзей были братья и сестры, которые были убиты Крюгером при жизни.

13. Сцена в ванной с перчаткой снималась довольно интересным образом. Сама по себе ванна не имела дна (под ванной был большой фанерный резервуар с водой), а Хизер Лангенкамп лежала на досках и уперлась ногами по бокам, чтобы было ощущение того, что она лежит в ванной.

Тем временем в резервуаре находился дизайнер спецеффектов Джим Дойл с перчаткой на руке. По команде режиссера (Уэс стучал по ванной) Джим вытаскивал руку из воды. Бедному Джиму приходилось несколько раз опускаться под воду и задерживать дыхание на 60-90 секунд, чтобы отснять дубль наилучшим образом.

Когда пришло время затягивать Нэнси в воду, Джим Дойл убирал распорки, которые фиксировали доски, на которых лежала Нэнси. При этом, чтобы затягивание выглядело натурально, Дойл тащил Нэнси за полотенце.

Кстати, сама подводная сцена снималась отдельно в бассейне самого Джима Дойла. Чтобы приглушить свет, бассейн пришлось облепить черным пластиком. Кстати, сама Хизер Лангенкамп в этих съемках не участвовала. В сцене под водой ее заменял дублер.

Но самое интересное, что изначально данная сцена и вовсе отсутствовала в сценарии. Ее предложил снять тот самый Джон Дойл, и в итоге сцена стала одной из культовых.


14. Каждый день уходило примерно по 3,5 часа, чтобы загримировать Роберта Инглунда и сделать из него Фредди. Причем, изначально грим и вовсе должен был быть более детальным.

Предполагалось даже, что через остатки кожи Фредди будут виднеться зубы. Но из-за сложности реализации от этой идеи отказались.

15. Смерть Тины на потолке снимали в специально отстроенной вращающейся декорации. Благодаря этому механизму и приклеенным предметам, возникало ощущение, что Тина действительно лезет на потолок.

В этой же декорации была снята сцена со смертью Глена (Джонни Депп). Комнату перевернули, после чего вылили на потолок, который оказался внизу, искусственную кровь. Для съемок этой сцены было использовано более 2 тонн искусственной крови.


16. Чтобы снять сцену с проходом Фредди сквозь решетку, создатели прибегли к соединению двух кадров. То есть, в начале была отснята сцена с решеткой, а затем сцена с проходящим Фредди. При этом, камера находилась в той же точке, чтобы не было сбоя. При наложении кадров и получился такой интересный эффект.

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Метки: Кошмар на улице вязов   актеры   кино   съемка   ужастик   факты   фильм   
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2  комментария
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Шурман 2 часа назад
Про ванною с девкой было всегда интересно как они это сделали :)
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Мицелий Грибов Полчаса назад
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