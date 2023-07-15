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15 самых запоминающихся сцен поцелуев в кино

15 самых запоминающихся сцен поцелуев в кино

Автор:
15 июля 2023 09:01
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   поцелуй   сцена   съемка   фильм   
1254
16

Предлагаю вам взглянуть на одни из лучших киношных сцен поцелуев, которые заставили зрителей испытывать неподдельные эмоции и запомнить показанные кинообразы навсегда.

Сколько же незабываемых моментов и романтики мы можем увидеть на большом экране! Однако поцелуй героев фильма — главная услада для глаз любого зрителя. Как же приятно, когда напряженная и непредсказуемая история всё-таки завершается фееричным хэппи-эндом, в котором любовь восторжествовала. Этот старый, но такой эффективный кинематографичный трюк подарил миру лучший способ примирения, который только можно вообразить.


«Человек-паук» (2002)

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На фото Тоби Магуайр в роли человека-паука и Кирстен Данст в роли Мэри Джейн Уотсон.


«Привидение» (1990)

На фото Патрик Суэйзи в роли Сэма Уита и Деми Мур в роли Молли Дженсен.


«Титаник» (1997)

На фото Леонардо ДиКаприо в роли Джека Доусона и Кейт Уинслет в роли Розы Бьюкейтер.


«Грязные танцы»(1987)

На фото Патрик Суэйзи в роли Джонни Кастла и Дженнифер Грей в роли Фрэнсис Хаусман.


«Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)

На фото Кира Найтли в роли Элизабет Суонн и Джонни Депп в роли Джека Воробья.


«Дневник памяти» (2004)

На фото Райан Гослинг в роли Ноя Калхуна и Рэйчел Макадамс в роли Элли Гамильтон.


«Завтрак у Тиффани» (1961)

На фото Одри Хепбёрн в роли Холли Голайтли и Джордж Пеппард в роли Пола Варжака.


«Сумерки» (2008)

На фото Кристен Стюарт в роли Беллы Свон и Роберт Паттинсон в роли Эдварда Каллена.


«Рам и Лила» (2013)

На фото Ранвир Сингх в роли Рама и Дипика Падуконе в роли Лилы.


«Австралия» (2008)

На фото Николь Кидман в роли леди Сары Эшли и Хью Джекман в роли Дровера.


«Мистер и миссис Смит» (2005)

На фото Брэд Питт в роли Джона Смита и Анджелина Джоли в роли Джейн Смит.


«Железный человек»(2008)

На фото Роберт Дауни младший в роли Железного человека и Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Поттс.


«Как стать принцессой» (2001)

На фото Энн Хэтэуэй в роли Мии Термополис и Роберт Шварцман в роли Майкла Московиц.


«Моя девочка» (1991)

На фото Анна Кламски в роли Вейды Салтенфасс и Маколей Калкин в роли Томаса Дж. Сеннетта.


«Отныне и во веки веков», (1951)

На фото Берт Ланкастер в роли Милтона Уордена и Дебора Керр в роли Карен Холмс.

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Метки: актеры   кино   поцелуй   сцена   съемка   фильм   
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Андрей Иванов 2 часа назад
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тов.Suhov 19 минут назад
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Taras Kozalupko 58 минут назад
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Ал Ди Час назад
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СергейПименов 2 часа назад
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PbIBOK 2 часа назад
Леонид Брежнев и Эрик Хонеккер после просмотра фильма "Бриллиантовая рука"
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Алексей Теуш 2 часа назад
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Viktor 2 часа назад
А мне почему-то дорогой Леонид Ильич вспомнился!

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GROMOZEKA 2 часа назад
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