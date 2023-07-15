15 самых запоминающихся сцен поцелуев в кино

Предлагаю вам взглянуть на одни из лучших киношных сцен поцелуев, которые заставили зрителей испытывать неподдельные эмоции и запомнить показанные кинообразы навсегда.
Сколько же незабываемых моментов и романтики мы можем увидеть на большом экране! Однако поцелуй героев фильма — главная услада для глаз любого зрителя. Как же приятно, когда напряженная и непредсказуемая история всё-таки завершается фееричным хэппи-эндом, в котором любовь восторжествовала. Этот старый, но такой эффективный кинематографичный трюк подарил миру лучший способ примирения, который только можно вообразить.
«Человек-паук» (2002)
На фото Тоби Магуайр в роли человека-паука и Кирстен Данст в роли Мэри Джейн Уотсон.
«Привидение» (1990)
На фото Патрик Суэйзи в роли Сэма Уита и Деми Мур в роли Молли Дженсен.
«Титаник» (1997)
На фото Леонардо ДиКаприо в роли Джека Доусона и Кейт Уинслет в роли Розы Бьюкейтер.
«Грязные танцы»(1987)
На фото Патрик Суэйзи в роли Джонни Кастла и Дженнифер Грей в роли Фрэнсис Хаусман.
«Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)
На фото Кира Найтли в роли Элизабет Суонн и Джонни Депп в роли Джека Воробья.
«Дневник памяти» (2004)
На фото Райан Гослинг в роли Ноя Калхуна и Рэйчел Макадамс в роли Элли Гамильтон.
«Завтрак у Тиффани» (1961)
На фото Одри Хепбёрн в роли Холли Голайтли и Джордж Пеппард в роли Пола Варжака.
«Сумерки» (2008)
На фото Кристен Стюарт в роли Беллы Свон и Роберт Паттинсон в роли Эдварда Каллена.
«Рам и Лила» (2013)
На фото Ранвир Сингх в роли Рама и Дипика Падуконе в роли Лилы.
«Австралия» (2008)
На фото Николь Кидман в роли леди Сары Эшли и Хью Джекман в роли Дровера.
«Мистер и миссис Смит» (2005)
На фото Брэд Питт в роли Джона Смита и Анджелина Джоли в роли Джейн Смит.
«Железный человек»(2008)
На фото Роберт Дауни младший в роли Железного человека и Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Поттс.
«Как стать принцессой» (2001)
На фото Энн Хэтэуэй в роли Мии Термополис и Роберт Шварцман в роли Майкла Московиц.
«Моя девочка» (1991)
На фото Анна Кламски в роли Вейды Салтенфасс и Маколей Калкин в роли Томаса Дж. Сеннетта.
«Отныне и во веки веков», (1951)
На фото Берт Ланкастер в роли Милтона Уордена и Дебора Керр в роли Карен Холмс.
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