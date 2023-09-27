Не только Чаки: 13 самых жутких кукол из фильмов ужасов

Для многих из нас куклы — это милые и совершенно безобидные игрушки, которые обожают многие дети (и даже некоторые взрослые). Однако создатели фильмов ужасов так не думают. Они сделали всё возможное, чтобы поселить в людях страх перед этими неодушевлёнными мальчиками и девочками, которые мило улыбаются и смотрят на мир стеклянными глазами. Помните Аннабель и Чаки? Так вот они далёко не единственные куклы, которые приняли участие в съёмках хорроров. Были и другие, которых можно считать не менее жуткими и зловещими.

«Мёртвая тишина» (2007)