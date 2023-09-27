Не только Чаки: 13 самых жутких кукол из фильмов ужасов

Прямо сейчас предлагаем вам ознакомиться со списком фильмов ужасов, в которых нужно бояться кукол, а не монстров или зловещих мертвецов.
Для многих из нас куклы — это милые и совершенно безобидные игрушки, которые обожают многие дети (и даже некоторые взрослые). Однако создатели фильмов ужасов так не думают. Они сделали всё возможное, чтобы поселить в людях страх перед этими неодушевлёнными мальчиками и девочками, которые мило улыбаются и смотрят на мир стеклянными глазами. Помните Аннабель и Чаки? Так вот они далёко не единственные куклы, которые приняли участие в съёмках хорроров. Были и другие, которых можно считать не менее жуткими и зловещими.
«Мёртвая тишина» (2007)
Кинопоиск: 6,7
IMDb: 6,1
Сюжет: Супружеская пара Джэми и Лиза неожиданно получают посылку без обратного адреса. Вскрыв коробку, они обнаруживают в ней довольно жутковатую куклу. В это же день Лиза погибает при загадочных обстоятельствах. Полиция подозревает в её убийстве Джэми. Парень не может смириться с таким вердиктом, поэтому решает самостоятельно разобраться в гибели супруги.
«Магия» (1978)
Кинопоиск: 7
IMDb: 6,8
Сюжет: Популярный чревовещатель по имени Корки Уинтерс встречает подругу своего детства Пегги и очаровывает её с помощью магического заклинания. Мужчина оставляет свои выступления и полностью погружается в совсем другую, размеренную жизнь. Кукольный напарник в корне не согласен с таким решением и делает всё, чтобы вернуть Корки на сцену.
«Кукла чревовещателя» из киноальманаха «Глубокой ночью» (1945)
Кинопоиск: 7,4
IMDb: 7,6
Сюжет: Фильм поведает удивительную историю о раздвоении личности кукольника-чревовещателя.
«Кукла» (2015)
Кинопоиск: 6,1
IMDb: 6
Сюжет: Семья нанимает для своего сына няню. Прибыв на новое место работы, женщина обнаруживает, что перед ней не настоящий ребёнок, а кукла, с которой все почему-то обращаются как с настоящим человеком.
Пин (1988)
Кинопоиск: 6,2
IMDb: 6,5
Сюжет: У Леона и Урсулы было бы отличное детство, если бы его не омрачало присутствие Пина — странной человекоподобной куклы. Когда брат с сестрой становятся старше, а их родители умирают, Пин всё равно остаётся в их жизни. Леон ни за что не согласен расставаться со своим другом.
«Полтергейст» (1982)
Кинопоиск: 7
IMDb: 7,3
Сюжет: Нечто потустороннее живёт в доме Фрилингов. Оно вселяется в деревья, игрушки, а малютку Кэрол Энн и вовсе засасывает в спектральную пустоту.
«Детские игры» (1988)
Кинопоиск: 6,8
IMDb: 6,6
Сюжет: Энди Барклай пытается рассказать о том, что его кукла по имени Чаки регулярно оживает. Однако мальчику никто не верит, из-за чего серия жестоких убийств, захлестнувших весь город, продолжается.
«Трилогия ужаса» (1975)
Кинопоиск: 6
IMDb: 6,5
Сюжет: Девушка пытается противостоять кукле Зуни, в которую вселился древний злой дух.
«Куклы» (1986)
Кинопоиск: 6,5
IMDb: 6,3
Сюжет: Путешественники останавливаются на ночлег в странной усадьбе, в которой проживает жуткая пожилая пара. Супруги создают кукол, которые при необходимости способны оживать и уничтожать всех, кто им не по нраву.
«Невеста Чаки» (1988)
Кинопоиск: 6
IMDb: 5,6
Сюжет: Чаки убивает свою хозяйку Тиффани и переселяет её дух в куклу. Парочка отправляется в Нью-Джерси, чтобы добыть магический амулет, необходимый для их мрачных дел.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (2017)
Кинопоиск: 6
IMDb: 5,6
Сюжет: Кукольник и его жена пережили трагическую гибель своей маленькой дочери. Вскоре они приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта. И тут на охоту выходит Аннабель — кукла, одержимая злом.
«Мэй» (2002)
Кинопоиск: 6,1
IMDb: 6,6
Сюжет: Мэй с детства была замкнутой девушкой, которая подвергалась постоянным унижениям и насмешкам. Её единственной и верной подругой являлась странная кукла, некогда подаренная матерью. Когда Мэй становится взрослой, она влюбляется в миловидного парня по имени Адам. Однако парень жестоко высмеивает чувства девушки и отвергает её. Мэй не выдерживает такого удара судьбы.
«Психбольница» (1972)
Кинопоиск: 6,6
IMDb: 6,5
Сюжет: Главный врач психиатрической клиники доктор Стар оказывается в рядах пациентов из-за своего расстройства. Вскоре в больницу прибывает молодой специалист Мартин, которому в качестве проверки предлагается отыскать бывшего управляющего путём наблюдения и проведения диагностики. Мартин не догадывается, что у доктора Стара есть один крайне интересный, но жуткий секрет.
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