10 монстров из старых фильмов, чей дизайн вынуждает не бояться, а хохотать

Вполне возможно, что эти существа и пугали современников, тут уж мало у кого можно спросить, так как перечисленные картины канули в небытие и известны сегодня исключительно забавным ретродизайном своих персонажей.
Фантастические фильмы и ужастики из первой половины/середины 20 века — это умора! Особенно те, где присутствуют всякие монстры, инопланетяне и другие вымышленные существа. Никаких вам реалистичных спецэффектов и крупных бюджетов из-за специфики жанра, но при этом создавать подобное кино уже хотелось многим. Поэтому фантастические монстры создавались из подручных средств с помощью незамысловатых костюмов, картона и изоленты. Почти все были антропоморфными и выглядели соответственно.
Гигантский коготь (США, 1957)
Огромная птица «размером с корабль» получила имя La Carcagne.
Подземное население (США, 1956)
Как могла бы выглядеть экранизация от Netflix знаменитого чешского мультфильма «Крот».
Голем (Германия, 1915)
В оригинале немецкий фильм называется «Der Golem», что делает его ещё веселее.
Побег Кинг-Конга (Япония, 1967)
В этом фильме стандартному Кинг-Конгу противостоял робот под названием Механи-Конг.
Оно прибыло из ада (США, 1957)
Другое название фильма: «Голливуд изобрёл Лешего».
Атака Крабов-Монстров (США, 1957)
На помощь! Стив Бушеми вселился в огромного краба!
Существо из моря с привидениями (США, 1961)
Это что, злая версия Оскара Ворчуна из «Улицы Сезам»?
Оно захватило мир (США, 1956)
Ух, ничто не берёт этот вигвам со злобной рожицей!
Ужас на пляже для пирушек (США, 1964)
Кстати, это мюзикл. Поэтому у монстра так много языков. И вообще в этот момент он поёт, да-да.
Остров ржавого генерала (СССР, 1988)
Немного треша из позднего СССР. В этом фильме планету попытались захватить генерал «Большое Железо» и его подопечные. Но вы только посмотрите на него, разве у них были шансы?
Источник:
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А как будет на английском "Леший"?
Еще какие! Один из них Бабу-Ягу завалил!