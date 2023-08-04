FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11922 поста • 1240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 монстров из старых фильмов, чей дизайн вынуждает не бояться, а хохотать

10 монстров из старых фильмов, чей дизайн вынуждает не бояться, а хохотать

Автор:
04 августа 2023 11:19
Сообщество : Кино
Метки: забавно   кино   монстры   смешно   страх   ужастик   фильм   
2908
11

Вполне возможно, что эти существа и пугали современников, тут уж мало у кого можно спросить, так как перечисленные картины канули в небытие и известны сегодня исключительно забавным ретродизайном своих персонажей.

Фантастические фильмы и ужастики из первой половины/середины 20 века — это умора! Особенно те, где присутствуют всякие монстры, инопланетяне и другие вымышленные существа. Никаких вам реалистичных спецэффектов и крупных бюджетов из-за специфики жанра, но при этом создавать подобное кино уже хотелось многим. Поэтому фантастические монстры создавались из подручных средств с помощью незамысловатых костюмов, картона и изоленты. Почти все были антропоморфными и выглядели соответственно.


Гигантский коготь (США, 1957)

×
×

Огромная птица «размером с корабль» получила имя La Carcagne.


Подземное население (США, 1956)

Как могла бы выглядеть экранизация от Netflix знаменитого чешского мультфильма «Крот».


Голем (Германия, 1915)

В оригинале немецкий фильм называется «Der Golem», что делает его ещё веселее.


Побег Кинг-Конга (Япония, 1967)

В этом фильме стандартному Кинг-Конгу противостоял робот под названием Механи-Конг.

Оно прибыло из ада (США, 1957)

Другое название фильма: «Голливуд изобрёл Лешего».


Атака Крабов-Монстров (США, 1957)

На помощь! Стив Бушеми вселился в огромного краба!


Существо из моря с привидениями (США, 1961)

Это что, злая версия Оскара Ворчуна из «Улицы Сезам»?


Оно захватило мир (США, 1956)


Ух, ничто не берёт этот вигвам со злобной рожицей!


Ужас на пляже для пирушек (США, 1964)


Кстати, это мюзикл. Поэтому у монстра так много языков. И вообще в этот момент он поёт, да-да.


Остров ржавого генерала (СССР, 1988)

Немного треша из позднего СССР. В этом фильме планету попытались захватить генерал «Большое Железо» и его подопечные. Но вы только посмотрите на него, разве у них были шансы?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: забавно   кино   монстры   смешно   страх   ужастик   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Lexx 2 часа назад
В советском фильме был ещё круче робот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
34k
АнтонПолднев 15 минут назад
Другое название фильма: «Голливуд изобрёл Лешего».(с)
А как будет на английском "Леший"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Артур Полчаса назад
Одно дело, фильм для детей (Ржавый генерал), другое дело - фильмы для взрослых (в хорошем смысле взрослых)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 40 минут назад
Не, ни один из них не дотягивает до монстра из "Заклятие долины змей". Кто-нибудь помнит этот треш?
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Страж 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
FelisLynx 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Walther 56 минут назад
..."Немного треша из позднего СССР. В этом фильме планету попытались захватить генерал «Большое Железо» и его подопечные. Но вы только посмотрите на него, разве у них были шансы?"...

Еще какие! Один из них Бабу-Ягу завалил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Войнов Час назад
Был еще советский фильм 1990-го года по Киру Булычеву "Подземелье ведьм" с Жигуновым и Левтовой в главных ролях. Там тоже чудовища такие, что опИсаться можно. Но не от страха, а от смеха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
дед Сергей 2 часа назад
я обосс..лся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Голос Вселенной 2 часа назад
Только Остров ржавого генерала знаю. Остальное все чушь какая-то.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
Фома 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Егор 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452280



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#аварии#Китай#Автовсячина#интересно#кино#драка#СССР
#автомобили#машина#в мире#ДТП#позитив#подборка#история#новости#интересное#США
#люди#животные#Юмор#авто аварии#забавно#полиция#дети#улыбнуло#сарказм#факты
Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться