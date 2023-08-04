10 монстров из старых фильмов, чей дизайн вынуждает не бояться, а хохотать

Фантастические фильмы и ужастики из первой половины/середины 20 века — это умора! Особенно те, где присутствуют всякие монстры, инопланетяне и другие вымышленные существа. Никаких вам реалистичных спецэффектов и крупных бюджетов из-за специфики жанра, но при этом создавать подобное кино уже хотелось многим. Поэтому фантастические монстры создавались из подручных средств с помощью незамысловатых костюмов, картона и изоленты. Почти все были антропоморфными и выглядели соответственно.

Гигантский коготь (США, 1957)