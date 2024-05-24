12 нелепых монстров из ужастиков

Хорошо продуманный и жуткий монстр – залог успеха любого фильма ужасов. Ведь именно он должен пугать зрителей и пробуждать в них самые неприятные чувства страха и тревоги. Иногда даже сюжет не даёт фильму столько положительного отклика от аудитории, сколько ужасающие существа, имеющие запоминающуюся внешность и характер. Однако порой чувства меры и вкуса сильно подводят режиссёров и сценаристов, из-за чего на свет появляется нечто такое, что вызывает у зрителей сугубо противоположную реакцию — не пугает, а смешит.