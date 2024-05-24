12 нелепых монстров из ужастиков

Наиболее нелепых монстров из ужастиков разных лет вы сможете увидеть ниже.
Хорошо продуманный и жуткий монстр – залог успеха любого фильма ужасов. Ведь именно он должен пугать зрителей и пробуждать в них самые неприятные чувства страха и тревоги. Иногда даже сюжет не даёт фильму столько положительного отклика от аудитории, сколько ужасающие существа, имеющие запоминающуюся внешность и характер. Однако порой чувства меры и вкуса сильно подводят режиссёров и сценаристов, из-за чего на свет появляется нечто такое, что вызывает у зрителей сугубо противоположную реакцию — не пугает, а смешит.
По сюжету это должен был быть жуткий инопланетный монстр. В итоге у создателей получилось сделать лишь гигантскую морковку-вампира на роликах, которая нелепо передвигается, но при этом легко способна уничтожить солдат, вооружённых пулемётами.
Многие люди, являющиеся поклонниками франшизы «Лепрекон», нередко заявляют о том, что главный герой является для них более смешным, нежели страшным персонажем. А его шутки-прибаутки? Это же чистая умора!
Кошачий монстр, умеющий превращаться в человека и питающийся энергией девственниц? Почему бы и нет? Кстати, это не единственные странные достоинства чудовища. Оно умеет не только маскироваться, но и становиться невидимым, а также менять марки машины лишь усилием своей воли.
Странный гуманоид-амфибия прекрасно чувствует себя как на земле, так и под водой. При необходимости он может уничтожить человека одним ударом своей перепончатой руки. Однако внешность монстра явно не удалась. Кстати, именно этим созданием вдохновлялся Гильермо дель Торо при создании фильма «Форма воды».
Ничего не портит супергеройский фильм ужасов больше, чем плохой костюм.
По сюжету бочка с радиоактивным веществом попадает в воду, благодаря чему невинные и милые бобры превращаются в образцовых зомби-мутантов. Ну не милота ли?
Злые духи решают выбраться из проклятого особняка и начать творить зло за его пределами. В качестве «транспорта» они выбирают для себя торшер. Да-да, главной угрозой в истории становится именно он. Наверное, этот фильм был рассчитан на тех, у кого к лампам есть какие-то свои личные счёты.
Хобгоблины — странные создания, похожие на кошек и летучих мышей. Существует общеизвестный факт, что авторы фильма очень хотели сделать монстров, которые бы повторили успех «Гремлинов», которые были невероятно популярны в 80-х годах.
Военные США стремятся создать уникальное, мощное и непобедимое оружие, поэтому скрещивают акулу и… осьминога. Странный монстр вырывается на свободу и, вероятно, смешит до смерти всех на своём пути.
В центре сюжета снеговик с маньяческими наклонностями, которого невозможно назвать страшным даже с натяжкой. В особенности удивляют моменты, когда во время эпических сцен виден поролон, из которого состоит костюм снеговика-убийцы.
Герой картины оказывается в плену некой научной лаборатории. В ходе секретного эксперимента его скрещивают с крокодилом, в результате чего на свет появляется странный гибрид, который по задумке создателей должен был напугать зрителей до дрожи. Однако получилось не очень. Гена, ты ли это?
Космический цветок, который желает уничтожить всё человечество и поработить Землю. Разве саженец с зубами способен напугать хоть кого-то?
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