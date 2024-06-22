10 ужастиков, в которых самое пугающее — это мать

Из фильма «Кэрри» (1976).

Крайне строгая религиозная мать, которая совершенно не церемонилась с собственной дочерью-подростком (которой и так доставалось в школе), когда дело касалось чего-либо, что по мнению Маргарет было «греховным». А уж когда у неё возникло подозрение, что в дочери поселился дьявольский дух, она без особых колебаний взялась за нож.

В фильме страшны и моменты с самой Кэрри, но сцены с матерью, где нет ничего сверхъестественного, но есть пугающе-реалистичное психологическое давление, которое она оказывает на дочь, пугают не меньше.