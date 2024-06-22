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10 ужастиков, в которых самое пугающее — это мать

10 ужастиков, в которых самое пугающее — это мать

Автор:
22 июня 2024 10:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   мама   мать   съемка   ужастик   фильм   
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Давайте вспомним нескольких особо опасных матерей из кино, которые не выкладывают фотки своих детишек в соцсети, а представляют собой смертельную угрозу.

Создатели фильмов ужасов любят всевозможные манипуляции и готовы пугать нас самым святым — детьми, домашними животными и даже матерями! Но вообще, а что вы хотели? Тот факт, что человек подарил миру жизнь, не делает его автоматически не опасным для окружающих. В том числе для собственных детей. Это жуткий сюжет, но ужастики на то и ужастики.

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Из фильма «Кэрри» (1976).

Крайне строгая религиозная мать, которая совершенно не церемонилась с собственной дочерью-подростком (которой и так доставалось в школе), когда дело касалось чего-либо, что по мнению Маргарет было «греховным». А уж когда у неё возникло подозрение, что в дочери поселился дьявольский дух, она без особых колебаний взялась за нож.

В фильме страшны и моменты с самой Кэрри, но сцены с матерью, где нет ничего сверхъестественного, но есть пугающе-реалистичное психологическое давление, которое она оказывает на дочь, пугают не меньше.

Из фильма «Реинкарнация» (2018).

Эта дамочка подарила нам несколько кошмарных моментов. Её эмоциональные переключения, ползание по стене и нечеловеческие удары головой о дверь чердака в попытках добраться до собственного сына — это настоящий ужас! За успех фильма, который стоит особняком среди других современных ужастиков, стоит поблагодарить Тони Коллетт и её монструозную игру.

Из фильма «Восстание зловещих мертвецов» (2023).

Элли уже не в Канзасе! Слоган фильма: «Мамочка любит тебя до смерти». В одинокую мать троих детей вселяется древний злой дух, ну а дальше всё по классике.

Самая свежая жуткая мать в подборке!

Из фильма «Пятница, 13-е» (1980).

Мало кто помнит, что главным злодеем первой части этой бесконечной франшизы был не Джейсон Вурхиз, а его мать. Но она с функция слэшер-маньяка справлялась не хуже. Это, кстати, главный спойлер фильма — можете не благодарить.

Из фильма «Крик 2» (1997).

Кто только не прятался за маской Призрачного лица в этой франшизе. Вот, например, мать Билли Лумиса из первой части, которая мстит главной героине за сына.

Из фильма «Мамочка-маньячка-убийца» (1994).

Образцовая мать и жена, домохозяйка и просто приятная соседка. Ведь так? Всё верно, но помимо этого героиня убивает людей. Но всё во имя семьи! Если у мужа проблемы на работе, а у детей в школе, то Беверли уже едет на семейном пикапе к обидчикам.

Это комедийный пункт в подборке, но фильм всё равно зловещий.

Из фильма «Смирительная рубашка» (1964).

Джоан Кроуфорд в роли героини, которая провела 20 лет в психиатрической клинике после жуткого преступления, которое она совершила прямо на глазах своей дочери. После возвращения на свободу она пытается наладить отношения с повзрослевшим ребёнком, однако любовь к топорам у неё так и не проходит. Или нет? Главный сюжетный поворот этого фильма мы вам раскрывать не будем!

Интересно то, что дочь самой актрисы Джоан Кроуфорд написала известную книгу «Дорогая мамочка», где рассказала о своём тяжёлом детстве с неуравновешенной матерью-голливудской звездой. Книга была экранизирована в 1981 году, и фильм вполне мог попасть в эту подборку.

Из фильма «День матери» (2010).

Мать трёх братьев-грабителей, которые берут в заложники людей, имеет очень строгий набор правил, соблюдение которых она ожидает от всех, и любой, кто их нарушает, долго не проживёт. Единственный пункт, где героиня не является ничьей биологической матерью, но при этом берёт на себя её обязанности.

Из фильма «Окулус» (2014).

Главное зло в фильме — зеркало, которое оказывает магическое воздействие на людей. Но именно мать семейства, в чьём доме его повесили, сильнее всех попала под зловредное влияние. Пришлось её даже на цепи держать.

Из фильма «Люди под лестницей» (1991).

Пара актёров Эверет МакГилл и Венди Роби, снявшиеся в сериале «Твин Пикс», вместе появились в этом куда более суровом и беспощадном ужастике, где сыграли жутчайшую пару маньяков, у которых при этом есть дочь, которая сама в шоке от того, что творят предки. Родители года? Однозначно!

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Метки: актеры   кино   мама   мать   съемка   ужастик   фильм   
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Григорий Бабкин 17 минут назад
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Terracotka
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