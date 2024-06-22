10 ужастиков, в которых самое пугающее — это мать

Давайте вспомним нескольких особо опасных матерей из кино, которые не выкладывают фотки своих детишек в соцсети, а представляют собой смертельную угрозу.
Создатели фильмов ужасов любят всевозможные манипуляции и готовы пугать нас самым святым — детьми, домашними животными и даже матерями! Но вообще, а что вы хотели? Тот факт, что человек подарил миру жизнь, не делает его автоматически не опасным для окружающих. В том числе для собственных детей. Это жуткий сюжет, но ужастики на то и ужастики.
Из фильма «Кэрри» (1976).
Крайне строгая религиозная мать, которая совершенно не церемонилась с собственной дочерью-подростком (которой и так доставалось в школе), когда дело касалось чего-либо, что по мнению Маргарет было «греховным». А уж когда у неё возникло подозрение, что в дочери поселился дьявольский дух, она без особых колебаний взялась за нож.
В фильме страшны и моменты с самой Кэрри, но сцены с матерью, где нет ничего сверхъестественного, но есть пугающе-реалистичное психологическое давление, которое она оказывает на дочь, пугают не меньше.
Из фильма «Реинкарнация» (2018).
Эта дамочка подарила нам несколько кошмарных моментов. Её эмоциональные переключения, ползание по стене и нечеловеческие удары головой о дверь чердака в попытках добраться до собственного сына — это настоящий ужас! За успех фильма, который стоит особняком среди других современных ужастиков, стоит поблагодарить Тони Коллетт и её монструозную игру.
Из фильма «Восстание зловещих мертвецов» (2023).
Элли уже не в Канзасе! Слоган фильма: «Мамочка любит тебя до смерти». В одинокую мать троих детей вселяется древний злой дух, ну а дальше всё по классике.
Самая свежая жуткая мать в подборке!
Из фильма «Пятница, 13-е» (1980).
Мало кто помнит, что главным злодеем первой части этой бесконечной франшизы был не Джейсон Вурхиз, а его мать. Но она с функция слэшер-маньяка справлялась не хуже. Это, кстати, главный спойлер фильма — можете не благодарить.
Из фильма «Крик 2» (1997).
Кто только не прятался за маской Призрачного лица в этой франшизе. Вот, например, мать Билли Лумиса из первой части, которая мстит главной героине за сына.
Из фильма «Мамочка-маньячка-убийца» (1994).
Образцовая мать и жена, домохозяйка и просто приятная соседка. Ведь так? Всё верно, но помимо этого героиня убивает людей. Но всё во имя семьи! Если у мужа проблемы на работе, а у детей в школе, то Беверли уже едет на семейном пикапе к обидчикам.
Это комедийный пункт в подборке, но фильм всё равно зловещий.
Из фильма «Смирительная рубашка» (1964).
Джоан Кроуфорд в роли героини, которая провела 20 лет в психиатрической клинике после жуткого преступления, которое она совершила прямо на глазах своей дочери. После возвращения на свободу она пытается наладить отношения с повзрослевшим ребёнком, однако любовь к топорам у неё так и не проходит. Или нет? Главный сюжетный поворот этого фильма мы вам раскрывать не будем!
Интересно то, что дочь самой актрисы Джоан Кроуфорд написала известную книгу «Дорогая мамочка», где рассказала о своём тяжёлом детстве с неуравновешенной матерью-голливудской звездой. Книга была экранизирована в 1981 году, и фильм вполне мог попасть в эту подборку.
Из фильма «День матери» (2010).
Мать трёх братьев-грабителей, которые берут в заложники людей, имеет очень строгий набор правил, соблюдение которых она ожидает от всех, и любой, кто их нарушает, долго не проживёт. Единственный пункт, где героиня не является ничьей биологической матерью, но при этом берёт на себя её обязанности.
Из фильма «Окулус» (2014).
Главное зло в фильме — зеркало, которое оказывает магическое воздействие на людей. Но именно мать семейства, в чьём доме его повесили, сильнее всех попала под зловредное влияние. Пришлось её даже на цепи держать.
Из фильма «Люди под лестницей» (1991).
Пара актёров Эверет МакГилл и Венди Роби, снявшиеся в сериале «Твин Пикс», вместе появились в этом куда более суровом и беспощадном ужастике, где сыграли жутчайшую пару маньяков, у которых при этом есть дочь, которая сама в шоке от того, что творят предки. Родители года? Однозначно!
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