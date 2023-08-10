13 фильмов ужасов, которые вопреки киношным стереотипам смогли получить «Оскар»

Чаще всего в хоррорах и мистических фильмах «хромает» сюжет или наблюдается изобилие нелепых спецэффектов, которые напрочь отбивают желание продолжать просмотр картины дальше. Поэтому многие режиссёры предпочитают обходить ужасы стороной, даже если сюжет на первый взгляд кажется довольно привлекательным.

Однако, даже работая в подобном жанре, вполне можно снять достойный фильм. Ниже вы можете увидеть список фильмов-счастливчиков, которые всё-таки получили признание киноакадемии и были удостоены «Оскара» в различных категориях. Большинство из этих лент вы наверняка уже видели. Однако вполне возможно, что вы всё-таки отхватите для себя какую-нибудь условную новинку, которую вы ещё не успели изучить.

Доктор Джекилл и мистер Хайд (1931)