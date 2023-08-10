13 фильмов ужасов, которые вопреки киношным стереотипам смогли получить «Оскар»

Фильмы ужасов редко номинируют на получение «Оскара», поскольку этот жанр далеко не всегда признаётся кинокритиками (чего уж греха таить, иногда он не признаётся и самими зрителями).
Чаще всего в хоррорах и мистических фильмах «хромает» сюжет или наблюдается изобилие нелепых спецэффектов, которые напрочь отбивают желание продолжать просмотр картины дальше. Поэтому многие режиссёры предпочитают обходить ужасы стороной, даже если сюжет на первый взгляд кажется довольно привлекательным.
Однако, даже работая в подобном жанре, вполне можно снять достойный фильм. Ниже вы можете увидеть список фильмов-счастливчиков, которые всё-таки получили признание киноакадемии и были удостоены «Оскара» в различных категориях. Большинство из этих лент вы наверняка уже видели. Однако вполне возможно, что вы всё-таки отхватите для себя какую-нибудь условную новинку, которую вы ещё не успели изучить.
Доктор Джекилл и мистер Хайд (1931)
Сюжет: Генри Джекилл — талантливый учёный. Он уверен, что в каждом человеке живёт кровожадная сущность и её при желании можно пробудить. Доктор изобретает экспериментальную микстуру, способную пробудить тайную силу, и испытывает её на себе. Однако Джекилл даже не предполагает, какую высокую цену он заплатит за свою пытливость.
В 1932 году фильм одержал победу в категории «Лучшая мужская роль» (Фредрик Марч).
Американский оборотень в Лондоне (1981)
Сюжет: Двое американских туристов путешествуют по английской глубинке. Посетив бар и разговорившись с местными жителями, они узнают, что ходить по этим местам после наступления темноты — опасная затея. Конечно, ребята не послушались предостережений и отправились в дорогу дальше, обеспечив себе таким образом не самые приятные приключения.
В 1982 году фильм получил «Оскар» за лучший грим.
Чужой (1979)
Сюжет: Группа космических исследователей отслеживает неизвестный сигнал, вероятно, разумного происхождения, который был отправлен с одной из планет. Они решают изучить его лучше и отправляются в путь. Высадившись на планету, команда обнаруживает звездолёт, потерпевший кружение. На нём они находят загадочные объекты, сильно напоминающие яйца.
В 1980 году фильм получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
Дракула (1992)
Сюжет: Британский риэлтор Джонатан приезжает в трансильванскую глушь, чтобы оформить сделку с эксцентричным престарелым графом Дракулой, который на самом деле оказывается вампиром да ещё и с разбитым от любви сердцем. Кто бы мог подумать, что возлюбленная главного героя окажется точной копией усопшей невесты зловещего монстра? Понятное дело, что вампир не откажется от возможности вновь воссоединиться со своей утерянной любовью.
В 1993 году фильм одержал победы сразу в трёх категориях «Лучшие костюмы», «Лучший монтаж звука» и «Лучший грим».
Изгоняющий дьявола (1973)
Сюжет: Несовершеннолетняя дочь известной актрисы начинает вести себя крайне неадекватно. Врачи подозревают, что девочка столкнулась с психическим расстройства, а приглашённый священник думает, что на самом деле ребёнок одержим дьяволом.
В 1974 году фильм выиграл «Оскар» в категориях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший звук».
Муха (1986)
Сюжет: Сет Брандл — талантливый учёный, одержимый вопросом телепортации. Первых успехов в испытаниях Сет добивается, перемещая в пространстве неодушевлённые предметы. Некоторое время спустя, гений решает повторить опыт с живыми существами. После удачной телепортации обезьяны учёный решает сам стать объектом эксперимента. Однако план проваливается, когда в одну из стерильных камер залетает обыкновенная муха.
В 1987 году фильм одержал победу в категории «Лучший грим».
Мизери (1990)
Сюжет: Пол Шелдон — популярный писатель, который отправляется в Колорадо, чтобы завершить свой новый роман. Во время автомобильной поездки мужчина попадает в метель и едва не разбивается насмерть. Однако его своевременно обнаруживает женщина по имени Энни Уилкс. Спасительница привозит пострадавшего после аварии Пола к себе домой и оказывает ему необходимую помощь, ведь он сломал себе обе ноги и получил вывих плеча.
Выясняется, что Энни – большая фанатка Шелдона. Более того, она называет себя не иначе как «поклонница номер один». Когда женщина узнаёт подробности нового романа своего любимого писателя, она приходит в ярость и заставляет его изменить сюжет. Энни запирает Шелдона в комнате и категорически отказывается его отпускать до окончания работы. Пол понимает, что поклонница не шутит.
В 1991 году фильм одержал победу в категории «Лучшая женская роль» (Кэти Бейтс).
Что случилось с Бэби Джейн? (1962)
Сюжет: Джейн Хадсон — милая девушка, которая успешно выступает в мюзик-холле. Её сестра Бланш сильно завидует ей, но она вынуждена постоянно скрывать это. Спустя десять лет, ситуация кардинально меняется. Бланш становится популярной голливудской актрисой, в то время как Джейн постепенно опускается на дно.
В 1963 году фильм получил награду за лучшую работу художника по костюмам.
Ребёнок Розмари (1968)
Сюжет: Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхауз переезжает на новое место жительства — в городок под названием Бремфорд и знакомится с довольно необычными соседями, которые постоянно напрашиваются к ним в друзья. Вскоре девушка начинает догадываться, что их знакомые являются членами сатанинского культа.
В 1969 году фильм одержал победу в категории «Лучшая женская роль второго плана» (Рут Гордон).
Портрет Дориана Грея (1945)
Сюжет: Прекрасный и юный Дориан Грей желает навечно оставаться молодым. Загадочный портрет, нарисованный лордом Гарри Уоттономом, дарит ему такую возможность. Однако, став прекрасным чудовищем, Дориан не догадывается, что ему всё-таки придётся заплатить за своё желание страшную цену.
В 1946 году фильм получил «Оскар» за лучшую работу оператора.
Призрак оперы (1943)
Сюжет: Скромный скрипач по имени Эрик Клодин тратит все свои сбережения на тайное спонсирование уроков пения юной Кристин Дюбуа, в которую он безумно влюблён. Девушка даже не подозревает о чувствах музыканта, но и при этом не обращает на него никакого внимания, ведь у неё уже есть два поклонника. Доведенный до отчаяния Эрик решается уничтожить всех, кто окружает его возлюбленную.
В 1944 году фильм взял целых два «Оскара» — за лучшую работу оператора и лучшую работу художника.
Омен (1976)
Сюжет: Роберт Торн — американский дипломат, в семье которого случилось большое горе. Его жена Кэтрин перенесла тяжёлые роды, но она по-прежнему не знает, что их новорождённый ребёнок мёртв. Торн опасается, что его возлюбленная, которая ранее уже пережила два выкидыша, не сможет справиться с подобным ударом. Он решает усыновить младенца со странным родимым пятном в виде трёх шестерок. Его называют Дэмиэном. Когда мальчик становится старше, вокруг него начинают происходить крайне странные и жуткие события.
В 1977 году фильм получил заслуженную награду за лучший оригинальный саундтрек.
Человек-волк (2010)
Сюжет: Лоуренс Тальбот — британский дворянин, который возвращается в своё поместье, чтобы узнать подробности исчезновения своего родного брата. Оказавшись на месте, он сталкивается не только с семейной проблемой, но и со странными слухами, которые повествуют о страшном существе, которое охотится на жителей окрестных деревень.
Фильм получил «Оскар» в 2011 году за лучший грим.
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