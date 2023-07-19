«Наполеон» 2023 года и другие фильмы, сцены из которых были вдохновлены знаменитыми картинами

В сети вышел трейлер нового исторического фильма Ридли Скотта «Наполеон», главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс. Несмотря на то, что мы увидели лишь двух с половиной минутный ролик, пользователи уже нашли в нём множество отсылок, в том числе на произведения живописи.