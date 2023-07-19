«Наполеон» 2023 года и другие фильмы, сцены из которых были вдохновлены знаменитыми картинами

В сети вышел трейлер нового исторического фильма Ридли Скотта «Наполеон», главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс. Несмотря на то, что мы увидели лишь двух с половиной минутный ролик, пользователи уже нашли в нём множество отсылок, в том числе на произведения живописи.
Знаменитые картины вдохновляли не только Ридли Скотта, поэтому мы предлагаем вам посмотреть на другие примеры связи сцен из фильмов с шедеврами живописи.
Сцена из фильма «Наполеон» (2023)
Вдохновлена картиной Жан-Леона Жерома «Бонапарт перед сфинксом» (1868).
Сцена коронации из фильма «Наполеон»
Внешний вид Наполеона вдохновлён картиной Жана Огюста Доминика Энгра «Портрет Наполеона на императорском троне» (1806).
Постер фильма «Наполеон»
Сцена из фильма «Мария-Антуанетта» (2006)
Вдохновлена картиной Жака Луи Давида «Бонапарт на перевале Сен-Бернар» (1801).
Сцена из фильма «Метрополис» (1927)
Вдохновлена картиной Питера Брейгеля «Вавилонская башня» (1563).
Сцена из фильма «Заводной апельсин» (1971)
Вдохновлена картиной Винсента ван Гога «Прогулка заключённых» (1890).
Сцена из фильма «О Шмидте» (2003)
Вдохновлена картиной Жака Луи Давида «Смерть Марата» (1793).
Сцена из фильма «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975)
Вдохновлена картиной Гранта Вуда «Американская готика» (1930).
Сцена из фильма «Выживший» (2015)
Вдохновлена картиной Каспара Давида Фридриха «Аббатство в дубовом лесу» (1810).
Сцена из фильма «Зеркало» (1975)
Вдохновлена картиной Питера Брейгеля-старшего «Охотники на снегу» (1565).
Сцена из фильма «Сны» (1990)
Вдохновлена картиной Винсента ван Гога «Пшеничное поле с воронами» (1890).
Сцена из фильма «Портрет леди в огне» (2019)
Вдохновлена картиной Каспара Давида Фридриха «Странник над морем тумана» (1818).
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Но вот у его сценаристов (да и у него самого, раз уж он ЭТО пропускает на съёмки) со знанием истории довольно херово. "Киноляпов" с костюмами/доспехами/оружием в его "исторических" фильмах - просто ДОХРЕНА: они немножко так не соответствуют временам, про которые Ридли Скотт свои "исторические" фильмы снимал.
С взаимоотношениями героев - такая же лажа: какой-нибудь солдатик "из низов" ("чёрная кость", рядовое "мясо", которых набирали толпу за горсть серебра) НА РАВНЫХ пытается общаться с дворянином, да ещё и спорить с ним. Да такого придурка даже в начале 19-го века вожжами бы запороли за "непочтительное отношение", не говоря уж про Средневековье. Тогда могли бы и профилактически повесить простолюдина. Чисто "в назидание, чтоб "нюх не теряли". Или просто зарезать, как свинью. Так, походя. И ничего бы дворянину за это не было.