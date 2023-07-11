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Кадрый со съемок и интересные факты о фильме "Кровавый спорт", о которых многие не знают

Кадрый со съемок и интересные факты о фильме "Кровавый спорт", о которых многие не знают

Автор:
11 июля 2023 11:32
Сообщество : Кино
Метки: Кровавый спорт   Спорт   актеры   кино   факты   фильм   
1837
16

Фильм "Кровавый спорт", вышедший в 1998 году, стал первым значимым фильмом в карьере Жана Клода Ван Дамма, который стал для него по сути трамплином в его актерской карьере. И сегодня я хотел бы рассказать несколько интересных фактах об этом фильме и показать интересные кадры со съемок.

1. Съемки фильма проходили в городе-крепости "Коулун" (50000 жителей), который по сути являлся городом в городе. Киноделы пошли на весьма отчаянный шаг, ведь Коулун был неуправляемым городом, в котором процветала наркоторговля, проституция и прочий криминал.

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Сейчас, кстати, этой крепости уже нет, а на ее месте расположен парк, который, впрочем, сохранил название "Коулун".

2. Фрэнк Дюкс, роль которого исполнил Жан Клод Ван Дамм, является реально существующим человеком. И он даже ставил бои для этого фильма. Вот только, как выяснилось позже, он никогда не выезжал в Азию на чемпионат по кумите. Это роднит его с небезызвестным Александром Невским, который также приписывал себе множество наград и регалий.

3. Даже после выхода фильма "Кровавый спорт" сотрудничество реального Фрэнка Дюкса и Жана Клода Ван Дамма не закончилось. Они вместе работали над такими фильмами как "Самоволка" и "Только сильнейшие".

4. В начале 90-х Жану Клоду Ван Дамму предложили сыграть Джонни Кейджа для самой первой части игры "Mortal Kombat", но тот отказался. Тем не менее образ персонажа все равно был основан на бельгийском актере. А тот самый популярный прием "шпагат-удар" был взят именно из фильма "Кровавый спорт".

Чуть позже, кстати, Ван Дамму предложили сыграть Джонни Кейджа в первой экранизации игры "Mortal Kombat", но тот снова отказался, причем в пользу экранизации игры "Street Fighter", которая оказалось провальной в отличие от "Смертельной битвы".

5. Бойца по имени Хуссейн сыграл актер по имени Бернард Мариано. Во время съемок битвы между ним и Ван Даммом, бельгиец на полном серьезе ударил Мариано локтем по лицу, не рассчитав расстояние и силу. В итоге Мариано действительно упал от удара и даже потерял сознание. Этот кадр, кстати, и вошел в фильм.

6. Бюджет картины составил около 1,5 миллионов долларов, а исполнитель главной роли (то бишь Ван Дамм) получил за свою роль всего 25 тысяч долларов. Ну это и понятно, ведь тогда он только начинал свой путь.

Кстати, если бы не Ван Дамм, то этот фильм мог бы даже не попасть в кинопрокат, а сразу выйти на видеоносителях.

А вообще, компания "Cannon films" была довольно жадной (или экономной), поэтому и гонорары у актеров были скромными. Более того, для этого фильма намеренно искали актеров, которые владеют боевыми искусствами и сами способны выполнять трюки. А все из-за того, что они просто не хотели тратиться на каскадеров.

7. Боло Йен, сыгравший Чонга Ли, использовал в фильме некоторые реплики из фильма "Выход дракона" (1973). Только в той ленте эти реплики произносил Брюс Ли. А Боло Йен, кстати, тоже там снимался.

Кстати, это не единственная ссылка на Брюса Ли. Трюк с монетой, который мы видим в фильме, также очень любил делать Брюс Ли.

8. "Кровавый спорт" - это один из любимейших фильмов Дональда Трампа.

9. Фильм "Кровавый спорт" стал первым в карьере Ван Дамма, где ему досталась главная положительная роль. До этого он снимался лишь в эпизодах, а также сыграл русского каратиста-злодея в фильме "Не отступать и не сдаваться".

Также, за год до выхода фильма "Кровавый спорт" он должен был сыграть хищника в одноименном фильме с Арнольдом Шварценеггера, но уже во время съемок он решил отказаться от роли. По одной из версий ему не хотелось бегать весь фильм в костюме, в котором не будет видно его лица.

10. На момент съемок Жану Клоду Ван Дамму было 28 лет, а Боло Йену - 43 года.

Сейчас главным персонажам уже 62 года и 77 лет. Время летит незаметно. Казалось бы, этот фильм вышел только вчера.

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Метки: Кровавый спорт   Спорт   актеры   кино   факты   фильм   
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6  комментариев
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10k
Клёст 2 часа назад
,,...вышедший в 1998 году...,,?
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KoToBuBeN 13 минут назад
Кадрый со съемок и интересные факты о фильме "Кровавый спорт", о которых многие не знаютПосмотреть
Кадрый со съемок и интересные факты о фильме "Кровавый спорт", о которых многие не знают
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105
Александр Полчаса назад
кадрый
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Чемпион Бразилии по джиу джитсу .
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