Кадрый со съемок и интересные факты о фильме "Кровавый спорт", о которых многие не знают

Фильм "Кровавый спорт", вышедший в 1998 году, стал первым значимым фильмом в карьере Жана Клода Ван Дамма, который стал для него по сути трамплином в его актерской карьере. И сегодня я хотел бы рассказать несколько интересных фактах об этом фильме и показать интересные кадры со съемок.
1. Съемки фильма проходили в городе-крепости "Коулун" (50000 жителей), который по сути являлся городом в городе. Киноделы пошли на весьма отчаянный шаг, ведь Коулун был неуправляемым городом, в котором процветала наркоторговля, проституция и прочий криминал.
Сейчас, кстати, этой крепости уже нет, а на ее месте расположен парк, который, впрочем, сохранил название "Коулун".
2. Фрэнк Дюкс, роль которого исполнил Жан Клод Ван Дамм, является реально существующим человеком. И он даже ставил бои для этого фильма. Вот только, как выяснилось позже, он никогда не выезжал в Азию на чемпионат по кумите. Это роднит его с небезызвестным Александром Невским, который также приписывал себе множество наград и регалий.
3. Даже после выхода фильма "Кровавый спорт" сотрудничество реального Фрэнка Дюкса и Жана Клода Ван Дамма не закончилось. Они вместе работали над такими фильмами как "Самоволка" и "Только сильнейшие".
4. В начале 90-х Жану Клоду Ван Дамму предложили сыграть Джонни Кейджа для самой первой части игры "Mortal Kombat", но тот отказался. Тем не менее образ персонажа все равно был основан на бельгийском актере. А тот самый популярный прием "шпагат-удар" был взят именно из фильма "Кровавый спорт".
Чуть позже, кстати, Ван Дамму предложили сыграть Джонни Кейджа в первой экранизации игры "Mortal Kombat", но тот снова отказался, причем в пользу экранизации игры "Street Fighter", которая оказалось провальной в отличие от "Смертельной битвы".
5. Бойца по имени Хуссейн сыграл актер по имени Бернард Мариано. Во время съемок битвы между ним и Ван Даммом, бельгиец на полном серьезе ударил Мариано локтем по лицу, не рассчитав расстояние и силу. В итоге Мариано действительно упал от удара и даже потерял сознание. Этот кадр, кстати, и вошел в фильм.
6. Бюджет картины составил около 1,5 миллионов долларов, а исполнитель главной роли (то бишь Ван Дамм) получил за свою роль всего 25 тысяч долларов. Ну это и понятно, ведь тогда он только начинал свой путь.
Кстати, если бы не Ван Дамм, то этот фильм мог бы даже не попасть в кинопрокат, а сразу выйти на видеоносителях.
А вообще, компания "Cannon films" была довольно жадной (или экономной), поэтому и гонорары у актеров были скромными. Более того, для этого фильма намеренно искали актеров, которые владеют боевыми искусствами и сами способны выполнять трюки. А все из-за того, что они просто не хотели тратиться на каскадеров.
7. Боло Йен, сыгравший Чонга Ли, использовал в фильме некоторые реплики из фильма "Выход дракона" (1973). Только в той ленте эти реплики произносил Брюс Ли. А Боло Йен, кстати, тоже там снимался.
Кстати, это не единственная ссылка на Брюса Ли. Трюк с монетой, который мы видим в фильме, также очень любил делать Брюс Ли.
8. "Кровавый спорт" - это один из любимейших фильмов Дональда Трампа.
9. Фильм "Кровавый спорт" стал первым в карьере Ван Дамма, где ему досталась главная положительная роль. До этого он снимался лишь в эпизодах, а также сыграл русского каратиста-злодея в фильме "Не отступать и не сдаваться".
Также, за год до выхода фильма "Кровавый спорт" он должен был сыграть хищника в одноименном фильме с Арнольдом Шварценеггера, но уже во время съемок он решил отказаться от роли. По одной из версий ему не хотелось бегать весь фильм в костюме, в котором не будет видно его лица.
10. На момент съемок Жану Клоду Ван Дамму было 28 лет, а Боло Йену - 43 года.
Сейчас главным персонажам уже 62 года и 77 лет. Время летит незаметно. Казалось бы, этот фильм вышел только вчера.
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