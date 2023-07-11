Кадрый со съемок и интересные факты о фильме "Кровавый спорт", о которых многие не знают

Кстати, если бы не Ван Дамм, то этот фильм мог бы даже не попасть в кинопрокат, а сразу выйти на видеоносителях.

А вообще, компания "Cannon films" была довольно жадной (или экономной), поэтому и гонорары у актеров были скромными. Более того, для этого фильма намеренно искали актеров, которые владеют боевыми искусствами и сами способны выполнять трюки. А все из-за того, что они просто не хотели тратиться на каскадеров.