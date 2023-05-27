Британцы провели чемпионат по "выманиванию" червей из земли

В итоге удалось выманить 260 червей. Это делали с помощью музыкальных инструментов, садового инвентаря, танцев, медитаций, и другого безумия. Червям даже читали стихи, и просто выпрашивали их вылезти. В естественной среде черви вылезают на поверхность во время дождя - в сухую погоду они не могут передвигаться по земле, а под дождём легко это делают, и путешествуют в поисках других мест обитания. Участники чемпионата тоже пытались создать такую вибрацию на земле, чтобы черви решились выползти.