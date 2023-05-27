Британцы провели чемпионат по "выманиванию" червей из земли

В Англии прошло весьма необычное соревнование по "выманиванию" дождевых червей из земли. Этот ежегодный чемпионат проводится в английском городе Фалмут. Участники делали всё, что угодно, чтобы заставить червей выползти наружу. Посмотрим, как проходило это фееричное действо.
Соревнования по "выманиванию" червей Worm Charming Championships прошли традиционно в английском городе Фалмут. Каждому участнику или группе выделяется участок земли площадью два квадратных метра, и по правилам чемпионата они могут делать всё что угодно ради главной цели - выманить как можно больше червяков наружу за полчаса. При этом нельзя их выкапывать и использовать механические инструменты.
В итоге удалось выманить 260 червей. Это делали с помощью музыкальных инструментов, садового инвентаря, танцев, медитаций, и другого безумия. Червям даже читали стихи, и просто выпрашивали их вылезти. В естественной среде черви вылезают на поверхность во время дождя - в сухую погоду они не могут передвигаться по земле, а под дождём легко это делают, и путешествуют в поисках других мест обитания. Участники чемпионата тоже пытались создать такую вибрацию на земле, чтобы черви решились выползти.
Этот конкурс в 2021 году запустила местная художница, и он полюбился многим британцам. Прошлогодний чемпионат проводился во время сильной жары, и на нём удалось вытащить лишь одного червяка. В этом году чемпионат побил все рекорды. Команде-победителю удалось выманить в общей сложности 20 червей, установив новый рекорд. Команда даже получила серебряную скульптуру в виде червя, выполненную французским художником Николасом Дешаем специально для чемпионата.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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он червяков копать, полдня копал, уже комары всю задницу изъели,
а нифига не накопал. Тут смотрит - другой мужик мимо
проходит и через пять минут возвращается с банкой, полною
червей. Ну, первый у него спрашивает: ты как, мол ...
- Без проблем, у меня рядом трансформаторная будка, дык я
провода от нее в землю пихаю, вот червяки сами и лезут.
- ОК, надо попробовать.
Через некоторое время встречаются.
- Hу как?
-Вот у меня рядом с домом высоковольтка стоит, дык я от нее
провода в землю сунул, так червяков было дофига, только
через пять минут шахтеры полезли.
Вот зачем вы, "соляночники", привыкшие друг дружке передёргивать "на карму", повторяя по сто-пицот раз удачные картинки, лезете везде?