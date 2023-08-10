Мужчина сломал шею, когда принимал контрастный душ

33-летний мужчина из Эдинбурга потерял сознание из-за контрастного душа и сломал себе шею.
Адриан Скотт потерял сознание, когда принимал душ и переключил горячую воду на холодную. Он очнулся на полу в ванной. «Сначала я подумал, что просто отключился. Я уперся ногой в стену, спина очень болела. Потом понял, что не могу пошевелить головой», — вспоминает мужчина.
Скотт обратился за медицинской помощью. Результаты обследования показали, что в результате падения он сломал шею. По мнению врачей, мужчина потерял сознание из-за резкого сужения кровеносных сосудов, когда на него хлынула ледяная вода.
После травмы мужчина не сможет работать в течение по меньшей мере 12 недель. Чтобы покрывать платежи по ипотеке и оплачивать другие счета, ему пришлось потратить все сбережения и продать автомобиль.
«Я много раз принимал холодный душ, чтобы взбодриться, но после беседы с врачами понял, что это может быть очень опасно», — отмечает Скотт.
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