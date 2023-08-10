Мужчина сломал шею, когда принимал контрастный душ

После травмы мужчина не сможет работать в течение по меньшей мере 12 недель. Чтобы покрывать платежи по ипотеке и оплачивать другие счета, ему пришлось потратить все сбережения и продать автомобиль.

«Я много раз принимал холодный душ, чтобы взбодриться, но после беседы с врачами понял, что это может быть очень опасно», — отмечает Скотт.