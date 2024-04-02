Первое массовое убийство в Великобритании

Следующей точкой убийцы стала заправка. Там он выстрелил в витрину из своего карабина М1 в кассиршу Дин, но, к счастью, не попал. Когда он хотел зайти в помещение, чтобы добить Дин, он случайно извлёк магазин из карабина и тот упал. Эта задержка помогла Дин - она закрыла изнутри магазин и позвонила в полицию. На заправке также был мотоциклист, который всё видел, но его почему-то стрелок не тронул. Мотоциклист доехал до ближайшего телефона-автомата и тоже стал звонить копам.

В 12:45 стрелок припарковался у собственного дома там же в Хангерфорде. Там он пристрелил собственную собаку, потом попытался снова уехать, но машина не завелась. Мужчина поджёг дом, забрал из автомобиля весь свой арсенал оружия и пошёл на свою прогулку...