Первое массовое убийство в Великобритании

Летом 1987 года в маленьком городе Хангерфорд (Великобритания, Беркшир) произошёл один из самых страшных массовых расстрелов. По сути своей, у стрелка не было ни идеи, ни какой-то конкретной цели, ни требований. Он хаотично перемещался по городу, стреляя во всех, кто встречался ему на пути.
19 августа 1987 года. Время 12:30. Молодой мужчина приходит в лес в 10 км от собственного дома и видит там Сюзен Годфри, которая решила устроить со своими детьми пикник. Четырёхлетняя Ханна и двухлетний Джеймс, по приказу неизвестного, сели с помощью мамы в машину, а саму Сюзен мужчина отвёл подальше в лес, где выпустил в неё 13 пуль.
Он покинул место преступления на своей машине, а перепуганных детей нашла пожилая женщина, которой Ханна сказала: "Миссис Рози, дядька в чёрном плаще убил нашу маму".
В тексте перечислены все имена жертв, из уважения к погибшим.
Следующей точкой убийцы стала заправка. Там он выстрелил в витрину из своего карабина М1 в кассиршу Дин, но, к счастью, не попал. Когда он хотел зайти в помещение, чтобы добить Дин, он случайно извлёк магазин из карабина и тот упал. Эта задержка помогла Дин - она закрыла изнутри магазин и позвонила в полицию. На заправке также был мотоциклист, который всё видел, но его почему-то стрелок не тронул. Мотоциклист доехал до ближайшего телефона-автомата и тоже стал звонить копам.
В 12:45 стрелок припарковался у собственного дома там же в Хангерфорде. Там он пристрелил собственную собаку, потом попытался снова уехать, но машина не завелась. Мужчина поджёг дом, забрал из автомобиля весь свой арсенал оружия и пошёл на свою прогулку...
Пора бы с ним познакомиться.
Майкл Райан родился 18 мая 1960 года в Англии. Так уж вышло, что семья мальчика строилась по принципу "папа работает, а мама с детьми и по хозяйству". А отец мальчика, помимо заработка, любил поколачивать свою жену. Сын у него вроде и был, но особо и не был. Связь Майкла с мамой Дороти росла и крепла, причём настолько, что это превратилось в гиперопеку со стороны матери.
В школе Райан был обычным тихим мальчиком, не выделявшимся какими-то талантами. Его увлечениями были только машины и оружие. Первую винтовку Майклу подарил отец, когда ему только исполнилось 13 лет. В те времена это было совершенно рядовым событием.
Майкл стал посещать стрелковые клубы и неплохо научился владеть разными видами оружия.
Несмотря на замкнутость и немного странноватое поведение, в медицинских отчётах никогда не упоминалось о каких-либо отклонениях или психических заболеваниях.
Тихоня внутри дома превращался в домашнего боксёра. Отец Майкла умер, но синяки на теле Дороти не исчезли - теперь сын вымещал свою злобу и отсутствие сепарации на ней. Как это часто бывает, мать при этом прощала ему всё, покупая по первому требованию всё, что он захочет.
Что получится из коктейля с такими ингредиентами: гиперопекающая мать, болезненная привязанность к ней, подавленная агрессия, ноль контроля над собственной жизнью и арсенал оружия? Нетрудно догадаться.
Кстати, об арсенале. На улицы родного городка Райан вышел со следующим набором:
- карабин М1 0,30 калибра;
- пистолет Beretta 92 9 мм;
- помповое ружье Winchester Model 1894;
- помповое ружье 12 калибра "Zabala";
- полуавтоматическая винтовка Type 56 калибра 7,62×39 мм;
Ещё один пистолет в момент событий находился в ремонте. Всё это оружие находилось у молодого человека абсолютно законно - на получение и продление каждого из них он честно проходил все экспертизы и тесты.
После поджога собственного дома Райан выстрелил в голову Шелли Мейсон, которая занималась своими делами в саду. Мужа, выскочившего на шум, психопат убил шестью выстрелами.
Далее он направился по улице, где выстрелил в Маджори Джейсон, смотревшую на него из окна собственного дома и вслед за ней 14-летнюю Лизу, оказавшуюся неподалёку на улице. Обе жертвы получили ранения, но выжили, а Лиза рассказала, что прежде чем прострелить ей обе ноги Райан широко улыбнулся.
Когда Майкл вышел на поле, где горожане обычно выгуливали собак, то увидел там семью Клементсов. 51-летний глава семьи поднял руки, при виде Майкла, но тому было абсолютно всё равно: сначала он убил мужчину, а затем и его собаку. Остальных членов семьи он не тронул.
Следующим объектом стала полицейская машина, приехавшая на вызов о стрельбе - 23 пули, 4 из которых попали в Роджера Бреретона. Полицейский, которого знал весь Хангерфорд, скончался.
Во время обстрела полицейской машины, на дороге оказались Линда Чапман и её дочь Элисон, ехавшие по своим делам и тогда ещё не знавшиеся о творящемся в городе хаосе. Элисон была ранена в бедро и голень, а Линда в плечо. Женщины, на бешеном адреналине, выскочили из машины и превозмогая боль, побежали от стрелка. Майкл три раза выстрелил им вслед, ранив Линду в спину.
Тут же, не сходя с места, Майкл начал стрельбу из винтовки "Type 56" по тойоте, в которого находился муж раненой им ранее Марджори Джейсон. С ним в машине находился и его коллега Джордж Уайт. Джордж скончался на месте, а Джейсон, тяжело раненый, сообразил притвориться мёртвым, что спасло ему жизнь.
Дальнейшими жертвами Майкла стали Абдула Рахмана Ханна и его сосед Ален Липетит. После под обстрел попала машина скорой помощи, ехавшая на вызовы. Фельдшер был ранен.
И тут, на Фэрвью-роуд, прямо по улице, не прячась и не таясь, на Майкла пошла его мать Дороти. Она шла, говоря с ним не спокойно, а даже как-то грозно, чтобы он отдал оружие и сдался. Она была в гневе от того, что любимый сыночек поджёг их дом и учинил такие беспорядки. Райан, не дрогнув, выстрелил ей в ногу, а когда она упала - подошёл и в упор расстрелял собственную мать.
Отвернувшись от тела матери, он ранил Бетти Толлдей, решившую посмотреть, что за шум на улице.
Полиция, скорая помощь - все были вокруг Майкла Райана. Но дело было в том, что у местной полиции не было боевого оружия, а также и разрешения его использовать - прикрытием в тот день был сержант, два патрульных и один дежурный. А отряд огнестрельного оружия находился на тренировке в 64 км от города.
Да, Хангерфорд был как раз тем самым городком из начала любого фильма ужасов - тихий, спокойный, все знают друг друга если не по именам, но в лицо так точно. Это было действительно сообщество, а не просто соседи по улице, поэтому полиция там максимум чем занималась, так это иногда утихомиривала пару-тройку загулявших парней.
Телефонная станция кипела от звонков, но она физически не могла обработать тысячу звонков пострадавших и свидетелей, а в полицейском участке были только две телефонные линии, бывшие в тот день на ремонте.
Майкл продолжал своё кровавое шествие, не обращая внимание на кружащий над ним вертолёт. По радио и телевидению беспрестанно повторяли, чтобы все жители города не выходили на улицу. Райан пристрелил Франциска Батлера и собирался убить юного Эндрю Кандела, но оружие дало осечку, что спасло парня, когда он, бешено крутя педали велосипеда, умчался прочь.
Водитель такси Маркус Барнед оказался под огнём и был расстрелян на месте, получив также несколько пуль в голову.
Джон Шторм ехал на фургоне, но догадался остановиться и лечь на пол, что спасло ему жизнь. В центре города, куда шёл стрелок, уже массово эвакуировали людей, а по дороге он убил 51-летнего Дугласа Уэйнрайта и ранил его жену, через лобовое стекло машины. Женщина поняла, что её муж убит и успела выбежать из машины и спрятаться, пока Райан перезаряжал оружие.
Именно Дуглас Уэйнрайт подписал за несколько дней до 19 августа продление лицензии на ношение оружия...
Следующими стал Кевин Ланс и Эрик Варди. Последний скончался через несколько минут, а Кевин был тяжело ранен.
Примерно в 13:30 Райан убил молодую женщину Сандру Хиллс, водителя Джека Гиббса и его жену Миртл - инвалида, прикованную к креслу. Были ранены ещё несколько человек и убит Ян Плейл.
В итоге Майкл Райан наконец дошёл до John O'Gaunt Community Technology College, где учился раньше. Там он вошёл в класс, забаррикадировался и несколько часов пробыл там, отказываясь сдаться. Он сообщил переговорщику, что у него остался ровно один патрон. Когда переговорщик спросил, почему только один, то Майкл ответил: "А сам как думаешь?"
В 18:52 Майкл Райан покончил с собой, выстрелив себе в голову. Никто так и не узнал, почему же он сделал это. Но была ещё одна фраза, которую он оборонил в процессе разговора с переговорщиком: "Если бы она завелась, ничего бы этого не было".
Героем в этой истории выступил весь город. Больница работала на 200%, пытаясь принять всех пострадавших той или иной степени тяжести. Обычные жители Хангерфорда старались помочь тем, кто не мог добраться до больницы сам и к кому не могла пробиться скорая. Особо стоит выделить Карла Харриса, военного, приехавшего в отпуск в родной город. Вообще, звуки стрельбы в городке были привычны, ведь там были стрелковые клубы, где регулярно проходили учёба и соревнования. Но Харрис, услышав вдалеке пальбу, довольно быстро понял, что это не похоже на обычные учения. И когда все жители города бежали от выстрелов, он аккуратно, прячась, перемещался как в сторону стрелка. Он понимал, что обезоружить или как-то схватить стрелка у него не выйдет и делал, что мог: Карл помогал раненым, оттаскивал в сторону погибших, отводил в сторону тех, кто мог идти.
Закон. Трагедия в Хангерфорде привела к тому, что в 1988 году были введены серьёзные поправки в закон о хранении огнестрельного оружия. Теперь документ запрещает владение полуавтоматическими винтовками с центральным выстрелом и нельзя использовать более трёх патронов в дробовике.
Майкл Роберт Райан убил 16 человек и нанёс ранения разной степени тяжести ещё пятнадцати.
Последними его словами были: "Хангерфорд, должно быть, в некотором беспорядке. Лучше бы я остался в постели".
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