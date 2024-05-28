FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2854 поста • 561 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Россиянин вернулся с Филиппин и обнаружил, что у в нём завелись черви от стритфуда

Россиянин вернулся с Филиппин и обнаружил, что у в нём завелись черви от стритфуда

Автор:
28 мая 2024 19:29
Сообщество : Путешествия
Метки: здоровье   интересное   путешествия   стритфуд   филиппины   фото   черви   
657
3

Врачи обнаружили у жителя Подмосковья кисты с яйцами ленточных червей.

Житель Подмосковья поехал в отпуск на Филиппины. На островах он отдыхал вовсю. Мужчина конечно же не стал себе отказывать в удовольствии попробовать местную кухню. Стритфуд на Филиппинах не отличается чистотой. Повара без перчаток, к тому же их там никто не проверяет. Несмотря на риск, 29-летний россиянин от души отдохнул и покушал в сомнительных заведениях.

Как и следовало ожидать, в России мужчине стало плохо. Он потерял аппетит, страдал от рвоты и острых болей в животе. Несколько недель он не обращался к врачам, но когда уже стало невмоготу, сделала УЗИ. Компьютерная томография показала три крупных образования в печени пациента, одно из которых достигло таких размеров, что могло вот-вот лопнуть. Это оказались кисты, в которых содержались яйца паразитов. Если бы они лопнули, это могло привести к смерти.

Операция длилась три часа. На приёме у врача парень признался, что ел много странной местной уличной еды. Теперь молодой человек восстанавливается после операции, уже без лишних жильцов в организме, сообщает Baza.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: здоровье   интересное   путешествия   стритфуд   филиппины   фото   черви   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
149k
parallax 24 минуты назад
Пусть ещё в Индию съездит, там тоже много уличных поваров.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 22 минуты назад
а он на что то другое расчитывал ? хорошо хоть не чума какая новая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Copycat Полчаса назад
у меня знакомые ездили Кыргыстан, вроде бы не далеко, вроде бы та же центральная азия, но у них там всё таки кухня немного отличается и от обилия жирного со специями им немного свело желудки, а тут вообще совершенно другая культура, надо быть осторожней с иностранной едой) есть по чуть чуть - даже если там всё стерильно, есть большой шанс что желудок с непривычки взбрыкнет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Массажир Петро 36 минут назад
Таити, таити....нас и дома , неплохо кормят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5064 поста (4849 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357496



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на семейную пару из-за замечания
"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на...
Набирающие популярность в сообществах
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца в магазинах
Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца в магазинах
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#люди#Прикол#аварии#Автовсячина#кино#драка#улыбнуло#полиция
#фото#автомобили#Юмор#интересно#позитив#США#кот#кошка#Россия#собака
#животные#автомир#история#ДТП#авто аварии#факты#Реакция#Разное#фильм#интересное
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Британцы провели чемпионат по "выманиванию" червей из земли Британцы провели чемпионат по "выманиванию" червей из земли Большое вьетнамское горе – омлет из червей нельзя есть весь год Большое вьетнамское горе – омлет из червей нельзя есть весь год Это что ещё за инопланетный монстр? Это что ещё за инопланетный монстр? Червы, бубны, трефы и пики: что означают названия мастей Червы, бубны, трефы и пики: что означают названия мастей В Аргентине один пляж завалило вот этим В Аргентине один пляж завалило вот этим

На что жалуетесь?

Вернуться