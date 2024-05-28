Россиянин вернулся с Филиппин и обнаружил, что у в нём завелись черви от стритфуда

Врачи обнаружили у жителя Подмосковья кисты с яйцами ленточных червей.
Житель Подмосковья поехал в отпуск на Филиппины. На островах он отдыхал вовсю. Мужчина конечно же не стал себе отказывать в удовольствии попробовать местную кухню. Стритфуд на Филиппинах не отличается чистотой. Повара без перчаток, к тому же их там никто не проверяет. Несмотря на риск, 29-летний россиянин от души отдохнул и покушал в сомнительных заведениях.
Как и следовало ожидать, в России мужчине стало плохо. Он потерял аппетит, страдал от рвоты и острых болей в животе. Несколько недель он не обращался к врачам, но когда уже стало невмоготу, сделала УЗИ. Компьютерная томография показала три крупных образования в печени пациента, одно из которых достигло таких размеров, что могло вот-вот лопнуть. Это оказались кисты, в которых содержались яйца паразитов. Если бы они лопнули, это могло привести к смерти.
Операция длилась три часа. На приёме у врача парень признался, что ел много странной местной уличной еды. Теперь молодой человек восстанавливается после операции, уже без лишних жильцов в организме, сообщает Baza.
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