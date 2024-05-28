Россиянин вернулся с Филиппин и обнаружил, что у в нём завелись черви от стритфуда

Как и следовало ожидать, в России мужчине стало плохо. Он потерял аппетит, страдал от рвоты и острых болей в животе. Несколько недель он не обращался к врачам, но когда уже стало невмоготу, сделала УЗИ. Компьютерная томография показала три крупных образования в печени пациента, одно из которых достигло таких размеров, что могло вот-вот лопнуть. Это оказались кисты, в которых содержались яйца паразитов. Если бы они лопнули, это могло привести к смерти.